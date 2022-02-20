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СЕГОДНЯ Лайфхакер Астрология

Гороскоп на сегодня, 20 февраля, для всех знаков зодиака

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня Ольга Дударенко Ольга Дударенко Астролог
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20 февраля, 05:00
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Скорпионам нужно взять себя в руки, а Рыбам плохого не посоветуют.
Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня / Фото: Pixabay, Коллаж: Сегодня

Влияние планет и Луны таково, что, несмотря на выходной, воскресенье, 20 февраля , окажется достаточно активным днем, побуждающим к действию, творческим и физическим занятиям, а не праздной лени.

У многих знаков зодиака возникнет стремление совершить такой поступок, о котором раньше они даже не задумывались. Это время установления рекордов, проявления и демонстрации своих скрытых талантов.

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Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на 20 февраля для Овнов: в этот день вас будет тянуть к перемене всего, что только можно изменить. Прежде чем решиться на что-то, подумайте о последствиях. Ваше поведение сегодня многим может показаться довольно странным. Но нет смысла пытаться объяснить причины, вас все равно не поймут.

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Телец (21 апреля – 21 мая)

Гороскоп на 20 февраля для Тельцов: сегодня вы будете четко знать, чего хотите, поэтому получить желаемое будет весьма просто. Будьте уверены в себе — и все может сложиться по-вашему. Но только воздержитесь от явно рискованных действий, к примеру, азартных игр и крупных финансовых операций.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на 20 февраля для Близнецов: нынешний день чреват стрессами. Так что откажитесь от дальних поездок и постарайтесь не вступать в споры. И то, и другое не принесет вам радости. Постарайтесь спланировать время и во всем следовать своему плану. Импровизированные решения будут не слишком удачны.

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Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на 20 февраля для Раков: сегодняшний день стоит посвятить занятиям, не требующим умственного напряжения. Даже самый незначительный физический труд может принести большую пользу в будущем – работайте на перспективу. Избегайте людей, которые откровенно питаются вашей энергией.

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на 20 февраля для Львов: сегодняшний день даст вам много сил и энергии, но ее переизбыток может доставить немало неприятностей. Включите благоразумие. Будьте самим собой, перестаньте доказывать окружающим свое превосходство. И жизнь ваша станет намного ярче, веселее и легче.

Дева (22 августа – 23 сентября)

Гороскоп на 20 февраля для Дев: близкие люди будут ожидать от вас большой активности. Постарайтесь хорошенько выспаться и оправдать их доверие. А вот непродуманные действия сегодня не принесут вам ничего, кроме неприятностей. Пусть лучше вас сочтут нерешительным человеком, чем глупым.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на 20 февраля для Весов: вы можете позволить себе побыть беззаботными и расслабленными. У вас непременно будет повод для радости. Отнеситесь к окружающим людям, как к друзьям, хватит искать в них недостатки. Вы ведь тоже не ангел. Научитесь видеть в людях позитивные стороны.

Скорпион (24 октября – 23 ноября)

Гороскоп на 20 февраля для Скорпионов: любимый человек, которому вы хотите что-то доказать на повышенных тонах, совершенно не заслуживает такого отношения к себе. Смените гнев на милость. Докажите всем, что вы способны усвоить тот урок, который сегодня вам преподнесут, без практических занятий.

Стрелец (24 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на 20 февраля для Стрельцов: вы будете удачливы во всех видах устных переговоров. Действуйте – такой шанс бывает нечасто. Но не давайте обещаний только для того, чтобы отвязаться от людей. Вам их могут припомнить, причем в совершенно непредсказуемый момент, когда вы не ждете.

Козерог (23 декабря – 20 января)

Гороскоп на 20 февраля для Козерогов: сегодня обращайте внимание на свой внутренний голос. Интуиция подвести не должна. А вот советы лучше пропустить мимо ушей. Также позаботьтесь о своем внешнем виде – от этого зависит успех у противоположного пола и, возможно, перемены в личной жизни.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на 20 февраля для Водолеев: сегодня вы можете почувствовать желание побыть немного добрым волшебником. Дарить не менее приятно, чем получать подарки. Помогите нуждающимся – и когда-нибудь вам тоже кто-то поможет. У вас будет много свободного времени – этим и займитесь.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на 20 февраля для Рыб: все, что с вами происходит сегодня, желательно проанализировать, чтобы не повторять подобных ошибок в будущем. Окружающие стремятся повлиять на ваше мнение. Прислушайтесь – возможно, вы узнаете нечто полезное. Но действуйте так, как считаете нужным.

Ранее мы публиковали любовный гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня Больше статей автора
Ольга Дударенко
Ольга Дударенко Астролог Больше статей автора
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