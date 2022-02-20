Гороскоп на сегодня, 20 февраля, для всех знаков зодиака

Скорпионам нужно взять себя в руки, а Рыбам плохого не посоветуют.

Гороскоп на сегодня / Фото: Pixabay, Коллаж: Сегодня

Влияние планет и Луны таково, что, несмотря на выходной, воскресенье, 20 февраля , окажется достаточно активным днем, побуждающим к действию, творческим и физическим занятиям, а не праздной лени.

У многих знаков зодиака возникнет стремление совершить такой поступок, о котором раньше они даже не задумывались. Это время установления рекордов, проявления и демонстрации своих скрытых талантов.

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Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на 20 февраля для Овнов: в этот день вас будет тянуть к перемене всего, что только можно изменить. Прежде чем решиться на что-то, подумайте о последствиях. Ваше поведение сегодня многим может показаться довольно странным. Но нет смысла пытаться объяснить причины, вас все равно не поймут.

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Телец (21 апреля – 21 мая)

Гороскоп на 20 февраля для Тельцов: сегодня вы будете четко знать, чего хотите, поэтому получить желаемое будет весьма просто. Будьте уверены в себе — и все может сложиться по-вашему. Но только воздержитесь от явно рискованных действий, к примеру, азартных игр и крупных финансовых операций.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на 20 февраля для Близнецов: нынешний день чреват стрессами. Так что откажитесь от дальних поездок и постарайтесь не вступать в споры. И то, и другое не принесет вам радости. Постарайтесь спланировать время и во всем следовать своему плану. Импровизированные решения будут не слишком удачны.

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Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на 20 февраля для Раков: сегодняшний день стоит посвятить занятиям, не требующим умственного напряжения. Даже самый незначительный физический труд может принести большую пользу в будущем – работайте на перспективу. Избегайте людей, которые откровенно питаются вашей энергией.

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на 20 февраля для Львов: сегодняшний день даст вам много сил и энергии, но ее переизбыток может доставить немало неприятностей. Включите благоразумие. Будьте самим собой, перестаньте доказывать окружающим свое превосходство. И жизнь ваша станет намного ярче, веселее и легче.

Дева (22 августа – 23 сентября)

Гороскоп на 20 февраля для Дев: близкие люди будут ожидать от вас большой активности. Постарайтесь хорошенько выспаться и оправдать их доверие. А вот непродуманные действия сегодня не принесут вам ничего, кроме неприятностей. Пусть лучше вас сочтут нерешительным человеком, чем глупым.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на 20 февраля для Весов: вы можете позволить себе побыть беззаботными и расслабленными. У вас непременно будет повод для радости. Отнеситесь к окружающим людям, как к друзьям, хватит искать в них недостатки. Вы ведь тоже не ангел. Научитесь видеть в людях позитивные стороны.

Скорпион (24 октября – 23 ноября)

Гороскоп на 20 февраля для Скорпионов: любимый человек, которому вы хотите что-то доказать на повышенных тонах, совершенно не заслуживает такого отношения к себе. Смените гнев на милость. Докажите всем, что вы способны усвоить тот урок, который сегодня вам преподнесут, без практических занятий.

Стрелец (24 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на 20 февраля для Стрельцов: вы будете удачливы во всех видах устных переговоров. Действуйте – такой шанс бывает нечасто. Но не давайте обещаний только для того, чтобы отвязаться от людей. Вам их могут припомнить, причем в совершенно непредсказуемый момент, когда вы не ждете.

Козерог (23 декабря – 20 января)

Гороскоп на 20 февраля для Козерогов: сегодня обращайте внимание на свой внутренний голос. Интуиция подвести не должна. А вот советы лучше пропустить мимо ушей. Также позаботьтесь о своем внешнем виде – от этого зависит успех у противоположного пола и, возможно, перемены в личной жизни.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на 20 февраля для Водолеев: сегодня вы можете почувствовать желание побыть немного добрым волшебником. Дарить не менее приятно, чем получать подарки. Помогите нуждающимся – и когда-нибудь вам тоже кто-то поможет. У вас будет много свободного времени – этим и займитесь.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на 20 февраля для Рыб: все, что с вами происходит сегодня, желательно проанализировать, чтобы не повторять подобных ошибок в будущем. Окружающие стремятся повлиять на ваше мнение. Прислушайтесь – возможно, вы узнаете нечто полезное. Но действуйте так, как считаете нужным.

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