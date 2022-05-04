Лайфхакер
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
💥 Ракетный обстрел 3 мая ⚠ Бензиновый кризис 🇪🇺 Мы на Евровидении - 2022 ⚔ Битва за Донбасс
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Лайфхакер Астрология

Гороскоп на сегодня, 4 мая, для всех знаков зодиака

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
4 мая, 05:00
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Ракам не нужно перекладывать свои дела на других, Рыбам звезды рекомендуют небольшие приятные покупки, а Тельцы будут полны сил и энергии
Гороскоп для каждого знака зодиака на 4 мая
Гороскоп для каждого знака зодиака на 4 мая

Гороскоп на эту неделю советует внимательнее относиться к деньгам, стараться не брать в долг и расплатиться с теми, кому вы задолжали.

Судя по рекомендациям звезд для каждого из нас, 4 мая обещает стать эмоциональным и радостным одновременно. Важно сосредоточиться на позитиве и стараться не раздражаться по пустякам.

Реклама

Подробный гороскоп нашли на канале ГОРОСКОП.

Овен

Сегодня вы обезоружены перед обидными словами и поступками, но это не значит, что нужно срываться на невинных.

Ваша задача в этот день – держать свои эмоции и чувства под контролем. Тем более вы легко найдете поддержку окружающих, и у вас найдутся сторонники.

Реклама

Что касается любовных отношений, то сделайте небольшую паузу. Это будет на пользу вам и вашему партнеру.

Телец

У вас будет прекрасное настроение, вы будете полны сил и бодрости. Будьте готовы, что к вам потянутся люди, чтобы подзарядиться вашей энергией.

Отложите все дела и будьте рядом с теми, кому вы очень нужны. Вам будет легко заводить романтические знакомства и строить уверенные планы на будущее.

Реклама

Близнецы

Мелкие неприятности могут немного испортить настроение. Причем сами же Близнецы позволят этим неприятностям стать значимыми.

Не зацикливайтесь на обидах и мелких промахах, не обращайте внимание на сплетни – и вы сможете достичь гармонии.

Как никогда вы будете нуждаться в огромной поддержке близких и друзей, они смогут вам дать правильный настрой.

Рак

Не исключено, что Раки сегодня постараются переложить ответственность в личных делах на других. Не стоит этого делать сегодня, решения проблем своими руками повысит самооценку.

Контролируйте свои эмоции, ведь они могут выйти из-под контроля. Во всем полагайтесь на свои интуицию. Она подтолкнет вас в правильную сторону.

Лев

Сегодня вы можете слишком остро реагировать на происходящее и серьезно расстроиться даже по пустякам.

Любое замечание в свой адрес Лев будет воспринимать как оскорбление, а мелкую неудачу – как тотальный провал. Гороскоп советует сконцентрироваться на приятных мелочах, это улучшит настроение.

Дева

Девы сегодня склонны к обидам и неприятным воспоминаниям. Постарайтесь освободить себя от этого и начните радоваться жизни.

Окружите себя прекрасным и вкусным, позвольте легкую прогулку в приятном окружении.

Весы

Сегодня ваше творчество на пике, ним вы наполните даже самое скучное и повседневное занятие. Любая мелочь подарит удовольствие и наполнится смыслом.

Но чтобы достичь такого настроения, вам нужно провести этот день в одиночестве. И еще это удачный день для укрепления отношений с партнером, только дайте своим чувствам свободу.

Скорпион

В этот день вам будет очень сложно сдерживать эмоции. Конечно, резкие реакции лучше не допускать, но и скрывать свои чувства тоже не стоит.

И чтобы избежать конфликтов, предупредите окружение вас не беспокоить по мелочам.

Постарайтесь не пропустить невероятное желание что-то изменить в жизни, например, обеспечить себя отдыхом.

Стрелец

Сегодня Стрелец не сможет помочь вам с советом, это не его день для задушевного общения. Дело в том, что сегодня Стрельцов ожидает снижение энергетического тонуса.

Представителям этого знака нужно сделать паузу, отдохнуть и восстановить гармонию. Так что отложите несрочные задачи на потом, а важные дела попросите сделать коллег.

Козерог

В этот день Козероги могут быть агрессивными, поэтому им нужно побыть в одиночестве. А если это не удастся, постарайтесь быть более открытыми.

Что касается рабочих процессов, то не стоит проявлять чрезвычайную активность и лезть не в свои дела, вы рискуете получить неодобрение коллег.

Проведите этот день ровно, спокойно и не фонтанируйте идеями.

Водолей

Для Водолеев этот день маленьких радостей. Разобраться с серьезными делами вряд ли получится, зато можно сделать приятный сюрприз родным и близким.

Вы легко будете контактировать, ведь настроены миролюбиво и дружелюбно. Воспользуйтесь этим, чтобы расположить к себе людей.

Сегодня вы легко заведете новые отношения и разнообразите отношения с любимым человеком.

Рыбы

Сегодня – отличный день для встреч с друзьями для веселого времяпровождения. Вы сможете забыть о проблемах и насладиться моментом.

Уделите время простым удовольствиям – съежьте мороженое, прогуляйтесь по парку, посмотрите классный фильм, а небольшие покупки принесут много радости.

Благополучным 4 мая будет и для налаживания любовных дел, а новые знакомства принесут только радость.

Какой шашлык приготовить каждому из знаков зодиака и почему, читайте в этом материале.

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня Больше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Лайфхакер
Показать еще
Лайфхаки для жизни
Больше новостей
Реклама на segodnya.ua Реклама
Последние новости
Больше новостей
Все о звездах
Больше новостей
Они трудятся не покладая рук
Знаки зодиака
Стрельц
Стрельц
Рыбы
Рыбы
Козерог
Козерог
1 /2
Кто еще?
Магнитные бури в мае
Прогноз
Когда Солнце будет агрессивным?
Поговори со мной
Я помогу ответить на любой вопрос
Спросить
Выходные и праздники в мае
Когда отдыхаем?
Именины в мае
Как поздравить?
Лунный календарь на неделю
2 — 8 мая
Влияние на жизнь
Just do it
Дачный календарь на май
Благоприятные дни
Лунные дни в мае
Календарь окрашивания волос
Когда красить волосы?
Благоприятные дни в мае
Лунный календарь стрижек
Когда стричь волосы?

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Лайфхакер
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять