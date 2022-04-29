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СЕГОДНЯ Лайфхакер Астрология

Гороскоп на неделю со 2 по 8 мая: кому повезет, а кому нужно быть осторожней с деньгами

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
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29 апреля, 15:27
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Эта неделя неблагополучная для всех, у кого есть кредиты и другие денежные обязательства. Вместе с этим есть хорошая возможность найти дополнительный заработок
Гороскоп для всех знаков со 2 по 8 мая
Гороскоп для всех знаков со 2 по 8 мая / Фото: pexels.com

Новая неделя – это сразу два затмения. Луна будет находиться в Скорпионе, и именно это побудит у многих желание наконец-то распрощаться с долгами.

Вместе с этим Северный узел Луны будет идти по Тельцу, а это может означать, что многим повезет найти возможность заработать.

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Ну и перед кем-то откроются двери к духовному развитию, открытию новых талантов и развитию уже имеющихся.

И что касается любви и отношений, то здесь узнаете любовный гороскоп на весь 2022 год.

Овен

На этой неделе у вас будет подъем – эмоциональный и физический, вы раскроете свой потенциал, который, возможно, вам так искусно удавалось скрывать.

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И если у вас есть финансовые сложности, то постарайтесь сконцентрироваться и на них. Возможно, вы получите шанс наконец-то с ними распрощаться.

Телец

Тельцам стоит быть острожным в финансовых делах. Возможны непредвиденные потери и траты. Все поездки будут успешными, а встречи приятными.

Если будут предлагать помощь от тех, от кого вы не могли ожидать, идите на диалог, но включайте свойственную вам рассудительность.

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Постарайтесь найти время отдохнуть в эти дни, чтобы начинать новую неделю обновленными.

Близнецы

Это неделя творчества и креатива именно для вас. Не мешайте талантам и умениям прорываться наружу, так надо.

Вы даже сами будете удивлены, насколько вы одаренная личность. Соберитесь с друзьями и близкими, им понравится время, проведенное с вами.

Рак

2-8 мая – не самое подходящее время для планирования важных дел. Это прежде всего касается ремонту в доме. Возможно, вы будете крайне раздражительны и даже по мелочам.

Обеспечьте себе спокойствие и уют, окружите любимыми людьми, займитесь хобби или просто старайтесь чаще выходить на прогулки.

Лев

Если у вас есть финансовые трудности, нужно будет снова потерпеть. Все должно выровняться чуть позже.

Не стоит говорить о денежных неприятностях своим близким и тем более любимому человеку. Все решится наилучшим образом. Главное – не спешить и ко всему подходить с холодным рассудком.

Дева

На этой неделе вы можете быть крайне раздражительны. Возможно, это оттого, что вы давно не отдыхали и не давали себе побыть в одиночестве.

Есть какое-то дело, которое не нравится и не дает удовлетворение? Лучше все-таки забыть и перестать тратить на него время.

Верьте только в лучшее и не позволяйте скептическим мыслям себя атаковать.

Весы

В эти дни нужно не бояться. Если впереди что-то неизвестное, то, что продолжает пугать, шагните навстречу всем страхам и поборите себя. Ваши близкие обязательно окажут поддержку.

Если не испугаетесь и зайдете на неизведанную территорию, следуя совету близких людей, вы не прогадаете.

Что касается любви, то оставьте попытки добиваться взаимности у объекта обожания. Хотя бы не некоторое время.

Скорпион

Может случится так, что вам предложат какое-то финансовое дело. Не стоит сразу же соглашаться, даже если предложение поступило от проверенных людей.

Во всяком случае, на этой неделе вкладывать деньги, делать покупки и давать в долг – не лучшее время.

Возможны сложности в отношениях с родственниками, они могут создать некоторые неприятности. Вам придется что-то отдать и резко от чего-то отказаться.

Стрелец

В начале мая вы наконец-то получите четкую картину всего, что происходит вокруг вас и касается только вас.

И именно на это нужно будет бросить все внутренние силы. Подходите ко всем вопросам без свойственной вам амбициозности, приберегите силы до лучших времен.

Козерог

Эти дни – дни решения любовных неурядиц. Вы поймете наконец, что идеальных людей не бывает и что тот человек, который рядом с вами, другой. Но ведь именно это вас и объединило.

Верьте себе, верьте в любовь и берегите своих любимых. И еще, вам все-таки придется отодвинуть на задний план свои амбиции и пойти на уступки.

Водолей

В этом месяце, в частности в его начале, вы сможете избавляться от сложностей, которые остались с прошлого года.

Насколько быстро это удастся – покажет время, но все проблемы все равно буду решены. Вы почувствуете некоторое облегчение, и вам наконец захочется по-настоящему отдохнуть.

Рыбы

Эта неделя будет под девизом – я миротворец. Вы будете помогать людям помириться, прийти к правильному решению или к компромиссу.

И очень многим людям, которые вокруг вас, это очень необходимо. Не избегайте возможности кого-то поддержать, выслушать и попытаться дать совет.

В финансовом плане постарайтесь не тратить много, приберегите деньги.

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Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня Больше статей автора
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