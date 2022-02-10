Краткий гороскоп на завтра, 11 февраля – день активного Нептуна

В пятницу, 11 февраля 2022 усилится влияние Нептуна. На этот счет у астрологов, которые составляют прогнозы для "Сегодня", имеется предупреждение: Нептун распаляет воображение. Это хорошо для творчества. Но иной раз влияние Нептуна усиливается настолько, что уже сложно отличить вымысел от реальности. Поэтому в делах могут быть ошибки.
По той же причине люди проявляют излишнее доверие. Легко стать жертвой мошенников.
К тому же весь день Луна без курса. Новых дел лучше не начинать, также не стоит строить планы. День будет неудачен для деловых переговоров, мозговых штурмов, подготовки отчетов и других документов.
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Зато для общения, отдыха, прогулок завтрашний день будет хорошим. Правильная тактика – поскорее закончить дела и как следует отдохнуть. Собраться компанией, сходить в кино или клуб.
Что звезды приготовили на завтра знакам Зодиака
- Овны узнают волнительные новости. У вас заметно вырастет интеллектуальная активность.
- Тельцам будет трудно усидеть на месте из-за распирающей их энергии. Стоит сходить в спортзал.
- Близнецы проведут завтрашний день легко и с хорошим настроением. Правда, прогресс в делах окажется не таким значительным, как в предыдущие дни.
- Раки под вечер наконец увидят для себя перспективу. Настроение у них значительно улучшится во второй половине дня.
- Львы могут попасть в глупую ситуацию, если поверят слухам. Не стоит сплетничать.
- Девы получат награду и похвалу, и останутся довольны своими результатами. Их рабочая неделя заканчивается очень неплохо.
- Весы будут думать уже о новой рабочей неделе. У них возникнет план, и они будут спешить его реализовать. Единственный знак, который не ждет выходных.
- Скорпионы могут повторить то, что раньше не удалось. Вторая попытка будет лучше первой.
- Стрельцы будут совершать благородные поступки, им отплатят той же монетой.
- Козероги почувствуют, что к ним возвращается бодрость и энергия. Завтрашний вечер отлично подходит для свиданий.
- Водолеи будут спорить, ссориться. Им могут напомнить о долгах – в первую очередь, моральных.
- Рыбы почувствуют усталость. У них есть потребность отдохнуть и провести время с семьей.
Совет астрологов на завтра
Категорически нельзя употреблять алкоголь! Алкоголь, как и Нептун, стирает грани между реальностью и воображением. Из-за этого человек легко может попасть в неприятную историю. А по причине влияния зловредного Нептуна любая доза алкоголя будет лишней. Зато завтра полезно слушать музыку.