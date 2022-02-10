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СЬОГОДНІ Лайфхакер Астрологія

Короткий гороскоп на завтра, 11 лютого – день активного Нептуна

Ольга Дударенко Ольга Дударенко Астролог Андрій Бугулов Астролог
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10 лютого, 17:13
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Раки побачать перспективу, а Стрільці зроблять шляхетний вчинок

У п'ятницю, 11 лютого 2022 року посилиться вплив Нептуна. З цього приводу астрологи, які складають прогнози для "Сегодня", мають попередження: Нептун розпалює уяву. Це добре для творчості. Але іноді вплив Нептуна посилюється настільки, що вже складно відрізнити вигадку від реальності. Тож у справах можуть бути помилки.

З тієї ж причини люди виявляють надмірну довіру. Легко стати жертвою шахраїв.

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До того ж весь день буде Місяць без курсу. Нових справ краще не починати, також не варто планувати. День буде невдалим для ділових переговорів, мозкових штурмів, підготовки звітів та інших документів.

Зате для спілкування, відпочинку, прогулянок завтрашній день буде добрим. Правильна тактика – якнайшвидше закінчити справи і як слід відпочити. Зібратися компанією, сходити у кіно чи клуб.

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Що зірки приготували на завтра знакам Зодіаку

  • Овни дізнаються хвилюючі новини У вас помітно зросте інтелектуальна активність.
  • Тельцям буде важко всидіти на місці через енергію, що їх розпирає. Варто сходити до спортзалу.
  • Близнюки проведуть завтрашній день легко та з гарним настроєм. Щоправда, прогрес у справах виявиться не таким значним, як у попередні дні.
  • Раки надвечір нарешті побачать для себе перспективу. Настрій у них значно покращиться у другій половині дня.
  • Леви можуть потрапити у дурну ситуацію, якщо повірять чуткам. Не варто пліткувати.
  • Діви отримають нагороду та похвалу, і залишаться задоволені своїми результатами. Їхній робочий тиждень закінчується дуже непогано.
  • Терези думатимуть уже про новий робочий тиждень. У них виникне план, і вони поспішатимуть його реалізувати. Єдиний знак, який не чекає на вихідні.
  • Скорпіони можуть повторити те, що раніше не вдалося. Друга спроба буде кращою за першу.
  • Стрільці будуть робити благородні вчинки, їм відплатять тією ж монетою.
  • Козероги відчують, що до них повертається бадьорість та енергія. Завтрашній вечір чудово підходить для побачень.
  • Водолії будуть сперечатися, сваритись. Їм можуть нагадати про борги – насамперед моральні.
  • Риби відчують втому. Вони мають потребу відпочити і провести час із сім'єю.


Порада астрологів на завтра

Категорично не можна вживати алкоголь! Алкоголь, як і Нептун, стирає межі між реальністю та уявою. Через це людина легко може потрапити до неприємної історії. А через вплив шкідливого Нептуна будь-яка доза алкоголю буде зайвою. Натомість завтра корисно слухати музику.

Ольга Дударенко
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