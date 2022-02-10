Короткий гороскоп на завтра, 11 лютого – день активного Нептуна

Раки побачать перспективу, а Стрільці зроблять шляхетний вчинок

У п'ятницю, 11 лютого 2022 року посилиться вплив Нептуна. З цього приводу астрологи, які складають прогнози для "Сегодня", мають попередження: Нептун розпалює уяву. Це добре для творчості. Але іноді вплив Нептуна посилюється настільки, що вже складно відрізнити вигадку від реальності. Тож у справах можуть бути помилки.

З тієї ж причини люди виявляють надмірну довіру. Легко стати жертвою шахраїв.

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До того ж весь день буде Місяць без курсу. Нових справ краще не починати, також не варто планувати. День буде невдалим для ділових переговорів, мозкових штурмів, підготовки звітів та інших документів.

Зате для спілкування, відпочинку, прогулянок завтрашній день буде добрим. Правильна тактика – якнайшвидше закінчити справи і як слід відпочити. Зібратися компанією, сходити у кіно чи клуб.

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Що зірки приготували на завтра знакам Зодіаку

Овни дізнаються хвилюючі новини У вас помітно зросте інтелектуальна активність.

дізнаються хвилюючі новини У вас помітно зросте інтелектуальна активність. Тельцям буде важко всидіти на місці через енергію, що їх розпирає. Варто сходити до спортзалу.

буде важко всидіти на місці через енергію, що їх розпирає. Варто сходити до спортзалу. Близнюки проведуть завтрашній день легко та з гарним настроєм. Щоправда, прогрес у справах виявиться не таким значним, як у попередні дні.

проведуть завтрашній день легко та з гарним настроєм. Щоправда, прогрес у справах виявиться не таким значним, як у попередні дні. Раки надвечір нарешті побачать для себе перспективу. Настрій у них значно покращиться у другій половині дня.

надвечір нарешті побачать для себе перспективу. Настрій у них значно покращиться у другій половині дня. Леви можуть потрапити у дурну ситуацію, якщо повірять чуткам. Не варто пліткувати.

можуть потрапити у дурну ситуацію, якщо повірять чуткам. Не варто пліткувати. Діви отримають нагороду та похвалу, і залишаться задоволені своїми результатами. Їхній робочий тиждень закінчується дуже непогано.

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будуть сперечатися, сваритись. Їм можуть нагадати про борги – насамперед моральні. Риби відчують втому. Вони мають потребу відпочити і провести час із сім'єю.



Порада астрологів на завтра

Категорично не можна вживати алкоголь! Алкоголь, як і Нептун, стирає межі між реальністю та уявою. Через це людина легко може потрапити до неприємної історії. А через вплив шкідливого Нептуна будь-яка доза алкоголю буде зайвою. Натомість завтра корисно слухати музику.