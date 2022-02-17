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СЕГОДНЯ Лайфхакер Астрология

Лучше действовать самостоятельно – гороскоп на завтра, 18 февраля, для всех знаков зодиака

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня
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17 февраля, 17:30
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Близнецам полезно промолчать, а Козероги вправе поступить по-своему
Гороскоп на завтра для всех знаков зодиака
Гороскоп на завтра для всех знаков зодиака / Фото: Unsplash, Коллаж: Сегодня

Завтрашний день будет неустойчивым в эмоциональном плане. Многие знаки зодиака могут поддаться искушениям , перед которыми сложно устоять.

По мнению астрологов, в этот день не стоит начинать новые дела , зато будет благоприятно завершать ранее начатые или отложенные проекты. Не нужно рассчитывать на постороннюю помощь, если хотите, чтобы все было по-вашему.

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Что звезды приготовили на 18 февраля знакам зодиака

  • Овны , вам не к лицу жадничать в этот день, проявите щедрость души.
  • Тельцы , только от вашего настроя зависит, как пройдет ваш день.
  • Близнецы , попридержите свои колкости при себе, чтобы никого не обидеть.
  • Раки , день будет непредсказуемым, так что придется на ходу менять планы.
  • Львы , ваша взвинченность передастся по цепочке окружающим и вернется к вам же.
  • Девы , время на раскачку прошло, соберитесь и займитесь делом.
  • Весы , вы слишком преувеличиваете проблему, оно того не стоит.
  • Скорпионы , у вас неожиданно появится окошко для приятного отдыха.
  • Стрельцы , вы будете испытывать навязчивое внимание от окружающих.
  • Козероги , поступайте так, как нравится вам, а не кому-то другому.
  • Водолеи , ваша проницательность подскажет правильную тактику поведения.
  • Рыбы , не бойтесь проявить инициативу – от вас ждут именно этого.

Совет астрологов на 18 февраля

В этот день лучше действовать самостоятельно , избегая как коллективной работы, так и скопления большого количества людей. Держите свои мысли и планы при себе. Заодно вы сможете обезопасить себя от мошенников, которые активизируются в это время.

Ранее мы публиковали любовный гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня Больше статей автора
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