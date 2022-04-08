Неблагоприятные дни для работ на участке – 16, 23, 24, 25, 30 апреля, а хорошо поработать получится 9, 13, 14, 17, 18, 21, 22, 26, 27 числа

Лунный календарь для сада и огорода на апрель 2022 года / Фото: Unsplash, Коллаж: Сегодня

С приходом весны работы у дачников с каждым днем все прибавляется. Чтобы она прошла более плодотворно и ваши труды не пропали, советуем почаще заглядывать в лунный календарь для сада и огорода , ведь от Луны во многом зависит рост и развитие растений.

Лунный календарь для огородников и садоводов на апрель 2022 года

9 апреля. День благоприятен для полива и подкормки органическими удобрениями рассады. Можно сеять овощные культуры на рассаду, в теплицу или открытый грунт, пересаживать комнатные цветы, косить газоны. Не стоит работать с землей или обрабатывать сад от болезней и вредителей.

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10 апреля. Овощные культуры в этот день лучше не высаживать. Займитесь газоном и приведите его в порядок.

11 апреля. Неблагоприятный для посадки овощных и зеленных культур день. Неэффективны полив и пасынкование, пикировка. Можно обрезать деревья и кустарники, формировать живую изгородь. Хорошо бороться с вредителями и болезнями. Но не стоит полоть сорняки и удобрять посадки – эффекта не будет.

12 апреля. Хорошо заняться работами с землей, прополкой и окучиванием. Приведите в порядок многолетники: уберите сухие и больные листья, прорыхлите, удобрите минеральными удобрениями. Можно рассадить многолетники.

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13 апреля. Хороший день для цветов. Сейте, пересаживайте и ухаживайте за цветами. Высевайте их на рассаду или в открытый грунт. Можно пасынковать и обрезать растения.

14 апреля. Можно продолжить заниматься цветами. Удачными будут пикировка и высадка рассады, деление многолетников, черенкование комнатных растений. Также высаживайте саженцы ягодных и декоративных кустарников.

15 апреля. Не стоит пасынковать и пересаживать рассаду. Пересаживайте декоративные кустарники и ягодники, с учетом своего региона. Можно сажать горох, бобы, саженцы косточковых деревьев, семенников (моркови, капусты, редиса, редьки, свеклы), рассады капусты.

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16 апреля. Неблагоприятный день для посева и пересадки. Зато полезно заняться прополкой и борьбой с сорняками, стрижкой и выравниванием газона.

17 апреля. Высаживайте любые овощные культуры, преимущественно корнеплоды. Пересаживайте и пикируйте рассаду. Подкармливайте органикой и поливайте посадки. Можно сеять дыни, арбузы, морковь, свеклу, редис, дайкон, высаживать огурцы. Также хорошо сеять зеленые культуры, лук, чеснок, редис.

18 апреля. Продолжайте высевать разные овощные и зеленные культуры на рассаду или в открытый грунт: огурцы, кабачки, тыкву, патиссоны. Хорошенько поливайте и удобряйте посадки и рассаду.

19 апреля. Не рекомендуется сажать и пересаживать овощные культуры. Высевайте цветы в теплицу или закрытый грунт. Пересаживайте и делите многолетние цветы. Можно сажать виноград, любые декоративные растения с длинным и вьющимся стеблем.

20 апреля. День подходит для посадки и работы с цветами, виноградом, лекарственными и пряными травами. Овощные культуры желательно не сажать. Также не следует обрабатывать растения от вредителей и болезней.

21 апреля. Высаживайте овощные культуры, пересаживайте рассаду. Можно подкармливать растения органическими удобрениями. Продолжайте сеять дыни и арбузы. Можно высадить рассаду томатов, а также перец и баклажаны – под пленку или в теплицу.

22 апреля. Благоприятна посадка любых овощных культур, ягодников, лука. Можно подкармливать посадки органическими удобрениями. Продолжайте сеять огурцы, дыни, арбузы, кабачки, тыквы, патиссоны, а также кукурузу, бобы, фасоль, морковь и редис.

23 апреля. День неудачный для всех посадок. Проводите опрыскивание от вредителей и болезней рассаду, кустарников и деревьев в саду. Можно удалять все лишнее на растении: прищипывать, пасынковать, формировать крону у кустарников и деревьев, то есть избавляться от ненужного. Также эффективна прополка и борьба с сорняками.

24 апреля. Овощные культуры и цветы сажать не стоит, также не пересаживайте и не пикируйте рассаду. Работайте с землей, боритесь с вредителями и болезнями. Хорошо заниматься компостной кучей.

25 апреля. День не подходит для посева семян, высадки рассады, посадки саженцев деревьев и кустарников. Опрыскайте рассаду и посадки от вредителей и болезней. Займитесь прополкой земли. Можно обрезать деревья и кустарники – проводить и санитарную, и формирующую обрезку.

26 апреля. День благоприятен для посадки любых корнеплодов, в том числе и картофеля, посадки однолетних цветов. Можно сеять любые овощные и зеленные культуры: кукурузу, бобы, фасоль, бахчевые, помидоры, капусту.

27 апреля. Можно высевать любые овощные культуры, пересаживать и пикировать рассаду. Поливайте посадки и удобряйте органикой. Плодовые деревья и кустарники сажать не стоит. Нельзя выкапывать и делить многолетники.

28 апреля. Никакие овощи сажать не стоит. Можно только посеять сидераты или салат в открытый грунт или теплицу. Полезно проводить санитарную и формирующую обрезку кустарников и деревьев.

29 апреля. Неблагоприятный день для посадок. Поливать также не стоит – велика вероятность загнивания корней. Займитесь компостной кучей. Ухаживайте за молодыми росточками. Можно проредить морковь и свеклу. Формируйте живую изгородь и крону деревьев и кустарников.

30 апреля. День не подходит для посадки любых культур, в том числе деревьев и кустарников. Эффективна борьба с сорняками. Можно проводить обрезку деревьев и кустарников, пасынкование и прищипку овощных культур. Хорошо проводить работу в саду по защите его от болезней и вредителей. Ремонтируйте заборы, изгороди, садовые дорожки.

Ранее мы рассказывали, как сделать клумбы из многолетников.