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СЕГОДНЯ Лайфхакер Астрология

Может быть грустно – краткий гороскоп на завтра, 13 февраля для всех знаков Зодиака

Ольга Дударенко Ольга Дударенко Астролог Андрей Бугулов
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12 февраля, 17:30
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День в целом хорош и сулит удачу в делах, но иногда может накатывать плохое настроение, предупреждают астрологи

Завтра, в воскресенье, 13 февраля, астрологи обещают нам легкий, спокойный день. Можно начинать любые новые дела, они пойдут быстро и легко. Можно заниматься планированием следующей недели. Отличная идея – сделать дома перестановку.

Завтра, судя по гороскопу, хороший день для путешествий. А также, чтобы начинать новую жизнь – диета, регулярный спорт, смена гардероба. Все такие идеи будут успешно осуществлены.

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Но иногда завтра может накатывать грусть. Это будет особенно заметно после обеда – и связано с приближением полнолуния. Плохое настроение может внезапно прийти и так же внезапно отступить.

Что звезды приготовили на 13 февраля знакам Зодиака

  • Овны могут столкнуться с препятствиями в делах. Вы все преодолеете, особенно если действовать будете своевременно. Не опаздывайте.
  • Тельцы, есть вероятность споров и размолвок. Не будьте слишком упрямы, уступите – вы и сами обрадуетесь такому своему решению.
  • Близнецы, возможны важные события финансового характера. Держите ухо востро, готовьтесь среагировать, не медля.
  • Раки, могут произойти важные события, связанные с большими компаниями, политическими организациями или госструктурами. Вам это все на пользу.
  • Львы, лучше на завтра важных дел не планируйте. Обратите внимание на состояние своего здоровья.
  • Девы, завтра ждите волнительных известий, важных новостей. Вас могут ожидать подарки. Но не все идеально вокруг вас – требуется осторожность.
  • Весы в замешательстве. В делах возможны препятствия. Действуйте смело лишь в том случае, когда чувствуете уверенность в себе.
  • Скорпионы, вам лучше не говорить лишнего и внимательно следить за тем, что происходит. Вас может озарить гениальная идея – не спешите ей делиться с другими.
  • Стрельцы, будьте предельно осторожны с деньгами и любимыми людьми. И там, и тут нежелательно ошибиться.
  • Козероги, отличный день для деловых переговоров и решения семейных проблем. Внимательно смотрите по сторонам и не ошибайтесь.
  • Водолеи, ваши недруги сегодня значительно усилятся. Как бы они не наделали вам проблем. Это ненадолго, но именно завтра лучше ничего важного не предпринимать.
  • Рыбы, у вас может произойти волнительное личное событие. Что до будничных хлопот, то тут все отлично – решите свои проблемы чужими руками.

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Совет астрологов на 13 февраля

День сегодня хорош, чтобы работать над собой. Наметьте себе цель не на один день, составьте план, по которому вы будете следовать к этой цели. Выполните сегодня первое задание. И у вас все получится.

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