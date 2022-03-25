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СЕГОДНЯ Лайфхакер Астрология

Три знака зодиака, которым повезет с деньгами на будущей неделе 28 марта – 3 апреля

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25 марта, 19:39
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Не бойтесь менять сферу деятельности на более интересную, полезную и прибыльную – прогноз астролога.
Три знака, которым повезет с деньгами на следующей неделе
Три знака, которым повезет с деньгами на следующей неделе / Фото: Pexels, Коллаж: Сегодня

Наступающая неделя 28 марта – 3 апреля для многих знаков зодиака может быть непростой в финансовом плане. Оно и понятно: для большинства украинцев время войны заставляет не жить, а выживать.

Но все-таки, по мнению астрологов, нельзя падать духом , даже если кажется, что все плохо. Всегда есть варианты, как выпутаться из сложной ситуации. Взгляните на везунчиков, проанализируйте, за счет чего они умудряются держаться на плаву и при этом не ощущать финансовых проблем, а еще и помогать другим.

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Согласно бизнес-гороскопу на следующую неделю, некоторым знакам зодиака в период 28 марта по 3 апреля повезет немного больше , чем другим.

Рак (22 июня – 22 июля)

У Раков никаких особых денежных всплесков не намечается, но и провалов тоже нет. У вас просто все хорошо налажено, надежно и стабильно в финансовой сфере. И это не может не радовать. Так что не следует ничего менять, в том числе и работу. Если вы вдруг чем-то недовольны, посмотрите вокруг и подумайте о принципе, что все познается в сравнении.

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Совет: лучшее – враг хорошего. Довольствуйтесь тем, что имеете, не рассчитывая на особые подарки судьбы. А она иногда любит делать сюрпризы.

Дева (22 августа – 23 сентября)

Девы, вспомните свои таланты – сейчас самое время на их применение в жизнь. Вы же любите рукодельничать? Можно вязать детские боди и всякие шапочки-носочки на весеннее межсезонье, наладить домашнее мини-производство по пошиву постельных комплектов, лепить вареники или печь пирожки. Вариантов заработка в сложное время, на самом деле, не так уж и мало.

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Совет: что бы вы ни выбрали для себя в качестве работы, делайте это качественно и с максимальной самоотдачей. Людская благодарность стоит гораздо дороже любых денег.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

У представителей этого знака зодиака, наконец, намечается просветление в финансовой сфере. Если прежняя работа дала сбой в качестве источника дохода, поищите альтернативу – вам повезет в этом. То ли друзья вовремя сориентируются с советом, то ли ваша интуиция подскажет верное направление, но вы вскоре обретете надежный способ, как заработать достаточно денег.

Совет: даже если вам кажется, что ситуация складывается непростая, старайтесь обойтись своими средствами, но не влезать в долги.

Ранее мы рассказывали, кто какой герой Украины по знаку зодиака.

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