Три знаки зодіаку, яким пощастить із грошима наступного тижня 28 березня – 3 квітня

Не бійтеся змінювати сферу діяльності на більш цікаву, корисну та прибуткову – прогноз астролога.

Три знаки, яким пощастить із грошима наступного тижня / Фото: Pexels, Колаж: Сьогодні

Прийдешній тиждень 28 березня – 3 квітня для багатьох знаків зодіаку може бути непростим у фінансовому сенсі. Воно й зрозуміло: для більшості українців час війни змушує не жити, а виживати.

Але все-таки, на думку астрологів, не можна падати духом , навіть якщо здається, що все погано. Завжди є варіанти, як виплутатися зі складної ситуації. Погляньте на щасливчиків, проаналізуйте, за рахунок чого вони примудряються триматися на плаву і при цьому не відчувати фінансових проблем, а ще й допомагати іншим.

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Згідно з бізнес-гороскопом наступного тижня, деяким знакам зодіаку в період 28 березня по 3 квітня пощастить трохи більше , ніж іншим.

Рак (22 червня – 22 липня)

У Раків жодних особливих грошових сплесків не намічаються, але й провалів теж немає. У вас просто все добре налагоджено, надійно та стабільно у фінансовій сфері. І це не може не тішити. Тож не слід нічого міняти , зокрема і роботу. Якщо ви раптом чимось незадоволені, подивіться довкола і подумайте про принцип, що все пізнається у зрівнянні.

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Порада: найкраще – ворог хорошого. Задовільняйтеся тим, що маєте, не розраховуючи на особливі подарунки долі. А вона іноді любить робити сюрпризи.

Діва (22 серпня – 23 вересня)

Діви, згадайте свої таланти – зараз саме час на їхнє застосування в життя . Ви ж любите рукоділля? Можна в'язати дитячі боді та всякі шапочки-шкарпетки на весняне міжсезоння, налагодити домашнє міні-виробництво з пошиття постільних комплектів, ліпити вареники або пекти пиріжки. Варіантів заробітку у складний час, насправді, не так уже й мало.

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Порада: що б ви не вибрали собі як роботу, робіть це якісно і з максимальною самовіддачею. Людська подяка коштує набагато дорожче за будь-які гроші.

Риби (20 лютого – 20 березня)

У представників цього знаку зодіаку нарешті намічається просвітлення у фінансовій сфері. Якщо колишня робота дала збій як джерело доходу, пошукайте альтернативу – вам пощастить у цьому . Чи то друзі вчасно зорієнтуються з порадою, чи ваша інтуїція підкаже правильний напрямок, але ви незабаром знайдете надійний спосіб, як заробити достатньо грошей.

Порада: навіть якщо вам здається, що ситуація складається непроста, намагайтеся обійтися своїми засобами, але не влазити у борги.

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