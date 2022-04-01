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СЕГОДНЯ Лайфхакер Астрология

Три знака зодиака, которым повезет с деньгами на следующей неделе 4-10 апреля

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1 апреля, 20:25
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Более прибыльной окажется тактика проявления здорового эгоизма – прогноз астролога.
Три знака, которым повезет с деньгами на следующей неделе
Три знака, которым повезет с деньгами на следующей неделе / Фото: Коллаж: Сегодня

Предстоящая неделя с 4 по 10 апреля многим знакам зодиака подбросит непростые задачи, особенно в финансовом плане. Где найти средства для жизни, как лучше заработать, кому будет проще с деньгами?

По мнению астрологов, не повезет лишь тем, кто ничего не делает. Даже в самых сложных ситуациях можно найти выход. Обратите внимание на везунчиков, посмотрите, за счет чего они выруливают в непростых условиях, как зарабатывают и при этом умудряются помогать другим.

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Согласно бизнес-гороскопу на следующую неделю, некоторым знакам зодиака в период с 4 по 10 апреля повезет немного больше , чем другим.

Близнецы

Близнецы (22 мая – 21 июня)
Близнецы (22 мая – 21 июня) / Фото: Коллаж: Сегодня

У Близнецов на предстоящей неделе пробудится настоящее внутреннее чутье на богатство . За что бы вы ни брались, вы все способны превратить в золото, ну или в другие ценные активы. Ваши инвестиции в скором будущем могут стать настоящим кладезем. Главное действовать напористо и быстро, положившись на свою интуицию и удачу.

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Весы

Весы (24 сентября – 23 октября)
Весы (24 сентября – 23 октября) / Фото: Коллаж: Сегодня

Чтобы получить желаемое, Весам не нужно выдумывать велосипед и предпринимать в делах что-то кардинально новое. Лучше продолжать ранее начатые дела . Улучшайте и дополняйте уже существующие проекты. И не игнорируйте возможность обучения. Вложение средств окажется очень удачным, но вам стоит посоветоваться со специалистами.

Козерог

Козерог (23 декабря – 20 января)
Козерог (23 декабря – 20 января) / Фото: Коллаж: Сегодня

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Козероги будут преуспевать в делах. При этом фрилансеры и те, кто работает на себя, окажутся в более выгодном положении, чем наемные труженики. Преуспевающим окажется направление, где нужно проявить индивидуальные качества, а не коллективный разум . Каждый работает и зарабатывает для себя – в этом кроется основной успех.

Ранее мы рассказывали, кто какой герой Украины по знаку зодиака.

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