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СЬОГОДНІ Лайфхакер Астрологія

Три знаки зодіаку, яким пощастить із грошима наступного тижня 4-10 квітня

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1 квітня, 20:25
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Найбільш прибутковою виявиться тактика прояву здорового егоїзму – прогноз астролога.
Три знаки, яким пощастить із грошима наступного тижня
Три знаки, яким пощастить із грошима наступного тижня / Фото: Колаж: Сьогодні

Майбутній тиждень з 4 по 10 квітня багатьом знакам зодіаку підкине непрості завдання, особливо у фінансовому сенсі. Де знайти засоби для життя, як краще заробити, кому буде простіше з грошима?

На думку астрологів, не пощастить лише тим, хто нічого не робить. Навіть у найскладніших ситуаціях можна знайти вихід. Зверніть увагу на щасливчиків, подивіться, за рахунок чого вони вирулюють у непростих умовах, як заробляють і при цьому примудряються допомагати іншим.

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Згідно з бізнес-гороскопом наступного тижня, деяким знакам зодіаку у період з 4 по 10 квітня пощастить трохи більше , аніж іншим.

Близнята

Близнюки (22 травня – 21 червня)
Близнюки (22 травня – 21 червня) / Фото: Колаж: Сьогодні

У Близнят наступного тижня прокинеться справжнє внутрішнє чуття на багатство . За що б ви не бралися, ви все здатні перетворити на золото, ну чи інші цінні активи. Ваші інвестиції в найближчому майбутньому можуть стати справжнім джерелом. Головне діяти наполегливо і швидко, поклавшись на свою інтуїцію та удачу.

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Терези

Терези (24 вересня – 23 жовтня)
Терези (24 вересня – 23 жовтня) / Фото: Колаж: Сьогодні

Щоб отримати бажане, Терезам не потрібно вигадувати велосипед і робити у справах щось кардинально нове. Краще продовжувати раніше розпочаті справи . Покращуйте та доповнюйте вже існуючі проекти. І не ігноруйте можливості навчання. Вкладення коштів виявиться дуже вдалим, але варто порадитися з фахівцями.

Козоріг

Козеріг (23 грудня – 20 січня)
Козеріг (23 грудня – 20 січня) / Фото: Колаж: Сьогодні

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Козороги процвітатимуть у справах. При цьому фрілансери і ті, хто працює на себе, опиняться у більш вигідному становищі, ніж наймані трудівники. Успішним виявиться напрям, де потрібно проявити індивідуальні якості, а не колективний розум . Кожен працює та заробляє для себе – у цьому криється основний успіх.

Раніше ми розповідали, хто який герой України за знаком зодіаку.

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