Три знака зодиака, которым повезет с финансами на будущей неделе 11-17 апреля

Есть знаки зодиака, которые не будут испытывать денежных проблем в ближайшее время – прогноз астролога.

Три знака, которым повезет с деньгами на следующей неделе / Фото: Коллаж: Сегодня

Наступающая неделя с 11 по 17 апреля выдастся непростой для многих знаков зодиака, особенно в плане денег. Тем не менее, есть несколько счастливчиков, которые в этот период не будут испытывать финансовых затруднений.

Как считают астрологи, деньги могут появиться разными путями . Главное – не опускать руки, продолжать работать и искать пути решения проблем. Даже в самых сложных ситуациях можно найти выход.

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Согласно бизнес-гороскопу на следующую неделю, некоторым знакам зодиака в период с 11 по 17 апреля повезет немного больше , чем другим.

Овен

Овен (21 марта – 20 апреля) / Фото: Коллаж: Сегодня

Овны станут настоящими везунчиками. Финансовые неприятности как будто обходят вас стороной , и вы лишь наблюдаете, как вокруг вас становятся банкротами ваши оппоненты. Это не повод для злорадства, но вы испытаете ощущение сильного оберега у вас в руках. Не бросайте ранее начатое дело – оно даст и приличный заработок, и моральное удовлетворение от работы.

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Козерог

Козерог (23 декабря – 20 января) / Фото: Коллаж: Сегодня

В самом начале недели у Козерога сложатся удачные условия для онлайн-заработка . И для этого даже не придется никуда ходить. Вам может прийти новость откуда-то издалека. Даже если, на первый взгляд, она покажется вам абсурдной, не отметайте такой вариант сразу. Возможно, именно полученная информация станет для вас источником приличного дохода.

Водолей

Водолей (21 января – 19 февраля) / Фото: Коллаж: Сегодня

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Неожиданно много денег может появиться в руках у Водолея. Но проблема в том, что это будут не ваши личные средства . Хотя только вам решать, как ими распорядиться. Впоследствии вам придется все отдавать, но сейчас вы можете взять в долг и вложить их в выгодное мероприятие. Не прогадайте, ведь, как вы понимаете, от этого будет зависеть ваше благополучие – нынешнее и дельнейшее.

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