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СЕГОДНЯ Лайфхакер Астрология

Выходной пройдет в творческом поиске – гороскоп на завтра, 19 февраля, для всех знаков зодиака

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня Ольга Дударенко Ольга Дударенко Астролог
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18 февраля, 17:30
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Девы настроены на перемены, а у Водолеев появятся новые идеи
Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня / Фото: Коллаж: Сегодня

Суббота, 19 февраля, согласно гороскопу, привнесет стремление к духовному росту , когда люди настроены на творчество и возможности решить сложные задачи.

По мнению астрологов, большинству знаков зодиака в этот день полезно побыть наедине со своими мыслями , заняться изобретением, фантазиями, планированием. А вот шумный, коллективный и активный отдых может подождать более подходящего времени.

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Что звезды приготовили на 19 февраля знакам зодиака

  • Овны , не наговорите ничего лишнего, чтобы потом не пожалеть.
  • Тельцы , учитесь на ошибках, только не своих, а на чужих.
  • Близнецы , ваши слова покажутся убедительными для окружающих.
  • Раки , не стесняйтесь отстаивать свои интересы и точку зрения.
  • Львы , работа отнимет часть вашего свободного времени.
  • Девы , вас ждут перемены, но вы и сами этого хотели.
  • Весы , ваш день пройдет в активном поиске – идей, людей или вдохновения.
  • Скорпионы , вам полезно побыть в одиночестве и подумать о жизни.
  • Стрельцы , общение с друзьями окажется не только приятным, но и полезным.
  • Козероги , вас может подвести ваше чувство юмора – его не все поймут.
  • Водолеи , вы настроены на творчество, не лишайте себя этого удовольствия.
  • Рыбы , посчитайте до десяти и только потом начинайте действовать.

Совет астрологов на 19 февраля

В этот день благоприятно планирование и размышления, а вот приступать к начинаниям пока не стоит. Идеи и планы для этого должны созреть. Полезными будут прогулки на свежем воздухе , но от дальних перемещений лучше отказаться.

Ранее мы публиковали любовный гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня Больше статей автора
Ольга Дударенко
Ольга Дударенко Астролог Больше статей автора
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