Різдво Христове-2022: що категорично не можна робити

За церковними канонами, у свято Різдва не можна ворожити, хоча це улюблена народна традиція та дівочі забави.

Традиції та заборони на Різдво Христове / Фото: Колаж: Сьогодні

7 січня настає Різдво Христове-2022. Це велике церковне свято присвячене народженню Господа Бога нашого, Спасителя всього людства .

Цей день настільки значущий для українців , що він навіть є офіційним державним святом та вихідним у нашій країні.

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З давніх-давен до нас дійшли численні народні традиції святкування Різдва. Як правильно поводитися на Різдво, які є заборони у цей день , і що у жодному разі не можна робити, читайте у нашій статті.

Різдво Христове-2022: традиції свята

Напередодні Різдва у православних завершується багатоденний Різдвяний піст. А вже 7 січня на стіл подаються м'ясні страви удосталь, а також багата кутя, заправлена маслом або вершками.

На Різдво люди традиційно прикрашають оселю іконами, рушниками, свічками, ялинами, які символізують євангельське дерево. Наші пращури також ставили у домі дідух – пшеничний сніп , що привертає щастя, благополуччя, багатий урожай.

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Люди ходять у гості та вітають одне одного фразою: " Христос народився. Славімо його ". Також прийнято дарувати подарунки та влаштовувати домашні посиденьки.

Головна різдвяна традиція – колядування і створення вертепу. Колядники ходять по домівках , розігрують сцени народження Христа, співають різдвяні пісні-колядки та отримують за це частування і гроші.

Різдво Христове: що не можна робити

у свято накладається заборона на домашню роботу : не можна шити, вишивати, прати, прибирати, готувати, будувати, а також виносити сміття з дому;

: не можна шити, вишивати, прати, прибирати, готувати, будувати, а також виносити сміття з дому; також на Різдво не можна ходити на полювання чи риболовлю ;

; у святе велике свято категорично не можна лаятися, з'ясовувати стосунки , лихословити, особливо за столом;

, лихословити, особливо за столом; на свято краще не вдягати чорний, а також старий чи брудний одяг ;

; не відмовляйте у проханні та допомозі нужденним та бідним людям;

та бідним людям; погана прикмета, якщо на святковому столі хоч одну зі страв ніхто не скуштує ;

; незважаючи на народні традиції, церква не підтримує ворожіння на Різдво.

Раніше ми публікували православний календар церковних свят і постів у січні 2022 року.