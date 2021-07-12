Именины Петра и Павла: эксклюзивные открытки и эффектные поздравления с днем ангела

В День ангела Петра и Павла-2021 отправляйте красивые поздравления именинникам в картинках, стихах и прозе

С именинами Петра и Павла: лучшие открытки, картинки и стихи

Сегодня, 12 июля, отмечают свой день ангела Петр и Павел в честь праздника всехвальных первоверховных апостолов Петра и Павла. Если у вас есть знакомые с такими именами, обязательно поздравьте их с праздником и отправьте самые лучшие и добрые пожелания в их день ангела.

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Имя Павелтрактуется как "младший". Обладатель этого имени – человек покладистый, отзывчивый, доброжелательный, с высокими моральными и этическими качествами.

Петррасшифровывается как "камень" или "скала". Таких людей отличает твердость характера, уверенность в себе, повышенное самолюбие и требовательность.

В день ангела Петра и Павла мы присоединяемся к самым добрым, искренним пожеланиям и предлагаем вам красивые, милые и прикольные поздравления с именинами в картинках, стихах и прозе.

Лучшие поздравления с именинами Петра и Павла в стихах

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Как Павел в вере укрепляйся,

Как Петр, терпимым будь,

Житейским бурям не сдавайся,

Пусть долгим будет путь,

Счастливым, радостным, чудесным,

И честным – это главное.

Удачным, добрым, интересным.

С Днем ангела – Петра и Павла!

Петр и Павел: поздравительные открытки с именинами / Фото: Сегодня

Именины Петра: эффектное поздравление в стихах

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Благородный, душевный, красивый,

Не мужчина, а просто мечта!

Петр, желаю, чтоб ты был счастливым,

И печали не знал никогда.



Чтоб сияло приветливо солнце,

Чтоб везло во всех сложных делах,

Чтоб тебя обошло все плохое,

И забыл ты про боль и про страх.

Доброе поздравление с днем ангела Петру в прозе

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Дорогой Петр, сердечно поздравляю тебя с именинами и хочу пожелать огромного здоровья, неиссякаемого оптимизма, уверенности в своих силах, активной деятельности, больших успехов, невероятного счастья в жизни, великой удачи и несомненной любви.

Именины Петра и Павла: картинки, открытки, стихи, поздравления / Фото: Сегодня

Позитивное поздравление с именинами Пете в стихах

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Мы хотим сказать, наш Петя,

Что ты мужеством своим,

Покоряешь всех на свете,

Очень мы гордимся им.



Пусть тебе несет удачу,

Каждый прожитый денек.

И еще успех в придачу,

И задора огонек.

Прикольное поздравление с именинами для Павла

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Будь всегда успешным, Павел,

И уверенным в себе,

Чтобы рейтинг ты возглавил

Всех счастливчиков в судьбе!



Пусть, как птицы в свой скворечник,

Деньги в твой карман летят,

И удаче бесконечной

Будешь ты безумно рад!

С именинами Петра и Павла: открытки и поздравления / Фото: Сегодня

Именины Павла: поздравления своими словами

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Павел, я искренне тебя поздравляю с днем ангела и хочу пожелать всегда ловить удачу за хвост, никогда не сдаваться, постоянно совершенствовать себя и свою жизнь. Пусть для Павла новый день открывает новые просторы для счастья сердца и вдохновения натуры.

Добрые поздравления Павлу с именинами в стихах

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С именинами поздравить

Я хочу тебя скорей!

Счастья, радости, богатства,

Верных, искренних друзей!



Будь всегда здоровым, Павел,

В жизни пусть тебе везет,

Все хорошее скорее

В руки пусть к тебе придет.

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