Именины Петра и Павла: эксклюзивные открытки и эффектные поздравления с днем ангела

Сегодня, 12 июля, отмечают свой день ангела Петр и Павел в честь праздника всехвальных первоверховных апостолов Петра и Павла. Если у вас есть знакомые с такими именами, обязательно поздравьте их с праздником и отправьте самые лучшие и добрые пожелания в их день ангела.
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Имя Павелтрактуется как "младший". Обладатель этого имени – человек покладистый, отзывчивый, доброжелательный, с высокими моральными и этическими качествами.
Петррасшифровывается как "камень" или "скала". Таких людей отличает твердость характера, уверенность в себе, повышенное самолюбие и требовательность.
В день ангела Петра и Павла мы присоединяемся к самым добрым, искренним пожеланиям и предлагаем вам красивые, милые и прикольные поздравления с именинами в картинках, стихах и прозе.
Лучшие поздравления с именинами Петра и Павла в стихах
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Как Павел в вере укрепляйся,
Как Петр, терпимым будь,
Житейским бурям не сдавайся,
Пусть долгим будет путь,
Счастливым, радостным, чудесным,
И честным – это главное.
Удачным, добрым, интересным.
С Днем ангела – Петра и Павла!
Именины Петра: эффектное поздравление в стихах
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Благородный, душевный, красивый,
Не мужчина, а просто мечта!
Петр, желаю, чтоб ты был счастливым,
И печали не знал никогда.
Чтоб сияло приветливо солнце,
Чтоб везло во всех сложных делах,
Чтоб тебя обошло все плохое,
И забыл ты про боль и про страх.
Доброе поздравление с днем ангела Петру в прозе
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Дорогой Петр, сердечно поздравляю тебя с именинами и хочу пожелать огромного здоровья, неиссякаемого оптимизма, уверенности в своих силах, активной деятельности, больших успехов, невероятного счастья в жизни, великой удачи и несомненной любви.
Позитивное поздравление с именинами Пете в стихах
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Мы хотим сказать, наш Петя,
Что ты мужеством своим,
Покоряешь всех на свете,
Очень мы гордимся им.
Пусть тебе несет удачу,
Каждый прожитый денек.
И еще успех в придачу,
И задора огонек.
День ангела Петра и Павла: поздравления с именинами
Прикольное поздравление с именинами для Павла
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Будь всегда успешным, Павел,
И уверенным в себе,
Чтобы рейтинг ты возглавил
Всех счастливчиков в судьбе!
Пусть, как птицы в свой скворечник,
Деньги в твой карман летят,
И удаче бесконечной
Будешь ты безумно рад!
Именины Павла: поздравления своими словами
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Павел, я искренне тебя поздравляю с днем ангела и хочу пожелать всегда ловить удачу за хвост, никогда не сдаваться, постоянно совершенствовать себя и свою жизнь. Пусть для Павла новый день открывает новые просторы для счастья сердца и вдохновения натуры.
Добрые поздравления Павлу с именинами в стихах
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С именинами поздравить
Я хочу тебя скорей!
Счастья, радости, богатства,
Верных, искренних друзей!
Будь всегда здоровым, Павел,
В жизни пусть тебе везет,
Все хорошее скорее
В руки пусть к тебе придет.
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