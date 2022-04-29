Зачем ходят на кладбище, оставляют конфеты на могилах и кушают там: Проводы, Гробки или Радоница

Многие из нас видели, как большое количество людей собираются на кладбище, едят пасхи и веселятся. Рассказываем, зачем это делать и что это за традиция

Как отмечают поминальные дни в Украине / Фото: birdinflight.com

Вторая неделя после Пасхи в украинской традиции называется поминальной по умершим родственникам. Раз в году люди отмечают Радоницу, которую называют Гробки или Проводы. Праздник отмечают во вторник, через 9 дней после Пасхи.

Этот обычай – возможность вспомнить свои корни и предков, почтить память людей, благодаря которым ты родился, и чья кровь течет в твоих жилах. Уход за могилами является частью семейной традиции. До поминальных дней люди ходят на кладбище, чтобы убрать возле могил родственников: красят изгороди, кресты, моют памятники, высаживают цветы.

Реклама

В сам же праздник есть обычай чествовать умерших – эдакая смесь христианских и языческих традиций, претерпевшая модификации в советское время. Что интересно, в разных городах, районах и селах традиции отличаются, как и сам день Проводов.

В день праздника люди идут на кладбище, несут с собой пасхальные яйца, чтобы "покатать" на могиле, а затем там оставить. Также оставляют конфеты, ставят рюмку водки или красного вина, кладут пирожки и пасхи. Затем дети и взрослые ходят по кладбищу и собирают оставленное.

В некоторых районах есть традиция кушать возле могил родственников и выпить три рюмки за упокой. Это тесно переплетено с поминанием воинов-афганцев, который интерпретировался в новый обычай.

Реклама

История

Традиция Радоницы берет свое начало еще с языческих времен. По древнему народному верованию, мертвецы радуются, когда их поминают живые родственники и приходят к ним на их могилы.

После введения в Киевской Руси христианства Церковь преследовала отмечание такой традиции, но не смогла искоренить. Поэтому было разрешено поминание, но только один день в первое воскресенье после Пасхи. Конечно, в дальнейшем люди переплели древние и христианские традиции. Сегодня поминальные дни начинают отмечать с субботы по вторник, все зависит от традиций в разных населенных пунктах.

Стоит ли идти на кладбище в этом году

Украинская Православная Церковь разъясняет, что поминать близких нужно, но не стоит это превращать в веселье с распитием спиртных напитков.

Реклама

В этом же году власти и священники настоятельно просят людей воздержаться от посещения кладбищ. Это может быть опасно для жизни – оккупанты могли оставить минные ловушки, могут быть артобстрелы или любые другие диверсии.

Церковь отмечает, что помолится за близких всегда можно дома, ведь главное – это просить прощения грехов умерших, чтобы они смогли жить в вечности с Богом.

Читайте также о писанках, их истории, видах и что нельзя с ними делать