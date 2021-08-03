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Как сохранить красивый газон в условиях засухи

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор
3 августа, 17:37
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Поливайте, рыхлите, стригите, чтобы даже жарким засушливым летом траву на дачном участке можно было сохранить красивой, мягкой и шелковистой.
Как спасти газон от засухи
Как спасти газон от засухи / Фото: Коллаж: Сегодня

Помимо сбора богатого урожая, приусадебный участок приносит еще и эстетическую пользу. Но вот как в условиях жаркого лета и засухи сохранить газон зеленым, чтобы он продолжал радовать яркостью, красотой и свежестью ваш взгляд и босые ноги? Читайте наши лайфхаки.

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А если вы пока в раздумьях, как провести отпуск и лето в целом, ищите идеи в календаре лайфхаков.

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  • Лайфхак 1. Аэрация

Как спасти газон от засухи
Как спасти газон от засухи / Фото: Pinterest

Периодически прогуливайтесь по газону в колючей обуви или же приобретите специальную технику для аэрации. Такое рыхление обеспечит почву кислородом и ценной влагой.

  • Лайфхак 2. Полив

Как спасти газон от засухи
Как спасти газон от засухи / Фото: Pinterest

Полив газона в жаркое время должен быть глубоким, обильным и нечастым. Делать это лучше ранним утром, до 9 часов или же к вечеру. В этом случае снижается испарение, и трава получает необходимую ей влагу. Отрегулируйте дождевалки, чтобы вода экономно попадала только на газон, а не на тротуары.

  • Лайфхак 3. Удобрения

Как спасти газон от засухи
Как спасти газон от засухи / Фото: Pinterest

А вот с внесением удобрений в жаркое лето лучше повременить. Избыток азотных удобрений может сжечь ваш газон, которому и так непросто при излишнем солнце и дефиците влаги. Зато оптимальное решение для удобрения – высадка к газонной траве клевера, поскольку он обогащает почву азотом.

  • Лайфхак 4. Высота травы

Как спасти газон от засухи
Как спасти газон от засухи / Фото: Pinterest

Когда вы стрижете траву, оставляйте не менее одной трети высоты зеленого покрова. Дело в том, что высокое кошение газона сохраняет более глубокую и мощную корневую систему, которой легче удержать влагу и сохранить почву более прохладной. А вот короткая трава нуждается в большем уходе, поливе и питании.

  • Лайфхак 5. Мульчирование

Как спасти газон от засухи
Как спасти газон от засухи / Фото: Pinterest

В жаркий период не спешите гнаться за эстетичностью. После работы газонокосилки оставьте скошенную траву на газоне. Она может послужить мульчей и сохранить больше влаги и питательных веществ в почве.

  • Лайфхак 6. Сорняки

Как спасти газон от засухи
Как спасти газон от засухи / Фото: Pinterest

Борьба с сорняками поможет вам сохранить газон во время засухи. Непрошенные растения конкурируют с газоном за все необходимые элементы, в том числе и воду.

  • Лайфхак 7. Выбор травы

Как спасти газон от засухи
Как спасти газон от засухи / Фото: Pinterest

Если засуха – частое явление для вашего региона, выбирайте для газона более засухоустойчивые травы и злаки. Такие растения по своей природе способны расти в условиях, в которых другие не выдерживают. И внешний вид вашего газона будет оставаться красивым даже при высокой температуре воздуха.

Смотрите видео, как можно охладить помещение в жару:

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Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор

Имеет 10-летний опыт работы в СМИ. Сотрудничала с интернет-изданиями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народных традиций, обычаев, праздников, а также рецептов домашней кухни и лайфхаков.

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