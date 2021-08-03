Как сохранить красивый газон в условиях засухи

Помимо сбора богатого урожая, приусадебный участок приносит еще и эстетическую пользу. Но вот как в условиях жаркого лета и засухи сохранить газон зеленым, чтобы он продолжал радовать яркостью, красотой и свежестью ваш взгляд и босые ноги? Читайте наши лайфхаки.
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А если вы пока в раздумьях, как провести отпуск и лето в целом, ищите идеи в календаре лайфхаков.
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Как уберечь газонную траву от высыхания: лайфхаки
- Лайфхак 1. Аэрация
Периодически прогуливайтесь по газону в колючей обуви или же приобретите специальную технику для аэрации. Такое рыхление обеспечит почву кислородом и ценной влагой.
- Лайфхак 2. Полив
Полив газона в жаркое время должен быть глубоким, обильным и нечастым. Делать это лучше ранним утром, до 9 часов или же к вечеру. В этом случае снижается испарение, и трава получает необходимую ей влагу. Отрегулируйте дождевалки, чтобы вода экономно попадала только на газон, а не на тротуары.
- Лайфхак 3. Удобрения
А вот с внесением удобрений в жаркое лето лучше повременить. Избыток азотных удобрений может сжечь ваш газон, которому и так непросто при излишнем солнце и дефиците влаги. Зато оптимальное решение для удобрения – высадка к газонной траве клевера, поскольку он обогащает почву азотом.
- Лайфхак 4. Высота травы
Когда вы стрижете траву, оставляйте не менее одной трети высоты зеленого покрова. Дело в том, что высокое кошение газона сохраняет более глубокую и мощную корневую систему, которой легче удержать влагу и сохранить почву более прохладной. А вот короткая трава нуждается в большем уходе, поливе и питании.
- Лайфхак 5. Мульчирование
В жаркий период не спешите гнаться за эстетичностью. После работы газонокосилки оставьте скошенную траву на газоне. Она может послужить мульчей и сохранить больше влаги и питательных веществ в почве.
- Лайфхак 6. Сорняки
Борьба с сорняками поможет вам сохранить газон во время засухи. Непрошенные растения конкурируют с газоном за все необходимые элементы, в том числе и воду.
- Лайфхак 7. Выбор травы
Если засуха – частое явление для вашего региона, выбирайте для газона более засухоустойчивые травы и злаки. Такие растения по своей природе способны расти в условиях, в которых другие не выдерживают. И внешний вид вашего газона будет оставаться красивым даже при высокой температуре воздуха.
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