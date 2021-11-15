Гороскоп на 16 листопада для всіх знаків зодіаку

Астрологи дали прогноз на 16 листопада 2021 року. Настає період, коли корисно зайнятися власними справами, щоби потім вони не відволікали вас від роботи.
Гороскоп на 16 листопада для Овна
Не шукайте винних у ваших негараздах. Вам необхідно розпочати роботу з новими силами та врахувати всі негативні фактори. Дослухайтеся до бажань свого організму. Швидше за все він потребує відпочинку.
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Гороскоп на 16 листопада для Тельця
Ваша реакція на події настільки непередбачувана, що прорахувати наслідки буде складно. Намагайтеся менше спілкуватися з начальством та колегами. Проте ви зможете досягти повного порозуміння з близькими родичами.
Гороскоп на 16 листопада для Близнят
Ваші спонтанні дії можуть здатися оточуючим ретельно обдуманими частинами хитромудрого плану. Якщо ви неправі – краще одразу визнайте це. Нічого хорошого від своєї впертості ви не отримаєте.
Гороскоп на 16 листопада для Рака
Не варто сподіватися на лояльність оточуючих до вас. Адже ваше ставлення до них залишає бажати кращого. Проявіть ввічливість і постарайтеся не нудьгувати. У цей день навіть можливий початок чергового роману.
Гороскоп на 16 листопада для Лева
Ваші почуття будуть загострені. Будьте обережними, пропонуючи комусь свою допомогу, щоб не звалити на себе зайву відповідальність за чужі вчинки. Натомість вам вдасться підняти свій авторитет в очах керівництва.
Гороскоп на 16 листопада для Діви
Вам просто необхідно вирватися з атмосфери серйозності і постійних турбот, що прагнуть вас поглинути. На вас обрушиться великий обсяг роботи, впоратися з яким без плану буде проблематично.
Гороскоп на 16 листопада для Терезів
Ви ризикуєте задавити співрозмовника своєю авторитетною думкою. Він навряд чи зможе вам заперечити. Набагато корисніше буде пошукати компромісне рішення, щоб уникнути нікому не потрібних розбіжностей.
Гороскоп на 16 листопада для Скорпіона
Чомусь у цей день кожен визнає своїм обов'язком звалити на вас усі свої проблеми. Доведеться уважно вислухати і навіть дати слушні поради. Будьте готові до швидкого ухвалення відповідального рішення.
Гороскоп на 16 листопада для Стрільця
Вам потрібні кардинальні зміни, причому терміново. Як варіант, можете змінити роботу. Ви гідні чогось більш оплачуваного, ніж зараз. Не відмовляйтеся цього дня від допомоги оточуючих, це нерозумно.
Гороскоп на 16 листопада для Козорога
Ваш песимізм і неуважність можуть завадити не лише вам, а й вашим близьким. Пам'ятайте, що так ви даремно витрачаєте нерви. Цей день для вас буде не дуже вдалим, тому його краще провести на самоті.
Гороскоп на 16 листопада для Водолія
Стримайте свої апетити. Вам слід брати тільки найнеобхідніше, а не те, що підвертається вам під руку. Поставтеся уважно до того, що ви кажете, бо ризикуєте наговорити зайвого.
Гороскоп на 16 листопада для Риб
Ви маєте шанс придбати нових друзів. Будьте відкриті у спілкуванні – це високо оціниться. Не варто відкладати важливі справи на потім, краще візьміть собі когось у помічники, якщо самі не справляєтеся.
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