Лайфхакер
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
💸 Тисяча Зеленського 🇪🇺 Білорусь - ЄC: криза з мігрантами Відбір на ЧС-2022 Відбір на ЧС-2022 📲 Операція Цифровізація

Створюємо затишок

Чистимо пальто

Зберігаємо прикраси

Як садити ліщину

Догляд за тваринами

Подорож на авто
СЬОГОДНІ Лайфхакер Свята

Гороскоп на 18 листопада для всіх знаків зодіаку

Ольга Козачок Ольга Козачок Редакторка
17 листопада, 18:00
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Астрологічний прогноз на 18 листопада для всіх знаків зодіаку
Гороскоп на сьогодні
Гороскоп на сьогодні / Фото: Колаж: Сьогодні

Астрологи дали прогноз на 18 листопада 2021 року. На вас чекає непростий, провокаційний та багатогранний день, коли важко встежити за бажаннями і погано виходить контролювати свої слабкості.

Гороскоп на 18 листопада для Овна

Овен (21 березня – 20 квітня)
Овен (21 березня – 20 квітня) / Фото: Сьогодні

Реклама

Все залежатиме від вас. Зможете бути спокійними – у вас все вийде. Якщо ж ви розлютитесь, вам не вдасться зробити нічого путнього. А якщо хочете почути слушну пораду — правильно сформулюйте питання.

Гороскоп на 18 листопада для Тельця

Телець (21 квітня – 21 травня)
Телець (21 квітня – 21 травня) / Фото: Сьогодні

День мине вдало: все, що ви запланували, втілиться у життя, а переговори будуть продуктивними. Зате на вас чекає напружений вечір – мабуть, сімейство вирішить зайнятися вашим перевихованням.

Реклама

Гороскоп на 18 листопада для Близнят

Близнюки (22 травня – 21 червня)
Близнюки (22 травня – 21 червня) / Фото: Сьогодні

Внаслідок якоїсь необдуманої дії станеться якась подія, яка призведе до цікавих наслідків. Вечір пройде добре, якщо ви проведете його в родинному колі і приготуєте щось смачне.

Гороскоп на 18 листопада для Рака

Рак (22 червня – 22 липня)
Рак (22 червня – 22 липня) / Фото: Сьогодні

Реклама

День обіцяє бути неспокійним, хоча б тому, що стежити за вашими пересуваннями просто неможливо. Знайдіть час, щоб провести його віч-на-віч із собою за читанням книги або, гуляючи на свіжому повітрі.

Гороскоп на 18 листопада для Лева

Лев (23 липня – 21 серпня)
Лев (23 липня – 21 серпня) / Фото: Сьогодні

Приводу для смутку у вас не буде – можете не шукати. А ось ваш гарний настрій буде надзвичайно заразливим. Намагайтеся не приймати несподіваних і поспішних рішень, щоб потім не пошкодувати про наслідки.

Гороскоп на 18 листопада для Діви

Діва (22 серпня – 23 вересня)
Діва (22 серпня – 23 вересня) / Фото: Сьогодні

Тяга до пригод цього дня буде сильніша за вас, тож можете вирушати на їх пошуки. У ваших же інтересах не наробити нічого надто поганого, бо приховати це від оточуючих навряд чи вдасться.

Гороскоп на 18 листопада для Терезів

Терези (24 вересня – 23 жовтня)
Терези (24 вересня – 23 жовтня) / Фото: Сьогодні

Ви будете неперевершені у суспільстві, і захоплені погляди вам забезпечені. Демонстрація згоди іноді йде на користь. Заодно ви вирішите якісь конфлікти. Думайте позитивно – це підніме настрій.

Гороскоп на 18 листопада для Скорпіона

Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)
Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада) / Фото: Сьогодні

У вас все виходитиме навіть без особливих зусиль з вашого боку. Але декого такий стан речей може трохи роздратувати. Не треба йти напролом. Проявіть терпіння до людей і ви отримаєте їхню прихильність.

Гороскоп на 18 листопада для Стрільця

Стрілець (24 листопада – 22 грудня)
Стрілець (24 листопада – 22 грудня) / Фото: Сьогодні

Бажано відкинути сумніви та проявити рішучість. Це допоможе вам і в роботі, і в особистому житті. Швидше за все, хтось із вашого оточення не заслуговує на ту довіру, яку ви йому надаєте.

Гороскоп на 18 листопада для Козорога

Козеріг (23 грудня – 20 січня)
Козеріг (23 грудня – 20 січня) / Фото: Сьогодні

У вас виникне багато цінних думок та геніальних ідей. Деякі з них має сенс запам'ятати та згодом реалізувати. Але перш ніж щось зруйнувати, визначіться з тим, що побудуєте натомість.

Гороскоп на 18 листопада для Водолія

Водолій (21 січня – 19 лютого)
Водолій (21 січня – 19 лютого) / Фото: Сьогодні

Цей день добре провести в тиші і спокої, подалі від суєти та з'ясування робочих питань. Гармонійні досі стосунки ризикують перейти у нестійкий стан. Все залежить від вас.

Гороскоп на 18 листопада для Риб

Риби (20 лютого – 20 березня)
Риби (20 лютого – 20 березня) / Фото: Сьогодні

Профілактика – найкращий спосіб боротьби з апатією. Не давайте собі відпочинку, і тоді осіння нудьга не зможе до вас підібратися. Проявіть більше терпимості – вас оточують такі ж люди, яким теж властиво помилятися.

Дивіться відеогороскоп на 2021 рік:

Раніше ми публікували любовний гороскоп на 2022 рік для всіх знаків зодіаку.

В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Ольга Козачок
Ольга Козачок Редакторка

Має 10-річний досвід роботи в ЗМІ. Співпрацювала з інтернет-виданнями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народних традицій, звичаїв, свят, а також рецептів домашньої кухні і лайфхаків.

Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Лайфхаки для життя
Більше новин
Реклама
Останні новини
Більше новин
Всі новини Life
Показати більше
Все про зірок
Більше новин
Привітання на усі випадки життя
Лайфхак тижня
Як обладнати приміщення для тварин
Хакнути
Чи легко справляєтеся з чищенням ківі?
Місячний календар на тиждень
8 - 14 листопада
Як Місяць впливає на наше життя
Сприятливі та небезпечні дні у листопаді
Місячний календар
Що треба робити?
Лайфхакер
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладки
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти