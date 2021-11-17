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Гороскоп на 18 ноября для всех знаков зодиака

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор
17 ноября, 18:00
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Астрологический прогноз на 18 ноября для всех знаков зодиака
Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня / Фото: Коллаж: Сегодня

Астрологи дали прогноз на 18 ноября 2021 года. Вас ждет непростой, провокационный и многогранный день, когда сложно уследить за желаниями и плохо получается контролировать свои слабости.

Гороскоп на 18 ноября для Овна

Овен (21 марта – 20 апреля)
Овен (21 марта – 20 апреля) / Фото: Сегодня

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Все будет зависеть от вас. Сможете быть спокойными – у вас все получится. Если же вы разозлитесь, вам не удастся сделать ничего путного. А если хотите услышать дельный совет – правильно сформулируйте вопрос.

Гороскоп на 18 ноября для Тельца

Телец (21 апреля – 21 мая)
Телец (21 апреля – 21 мая) / Фото: Сегодня

День пройдет удачно: все, что вы запланировали, воплотится в жизнь, а переговоры будут продуктивными. Но зато вас ожидает напряженный вечер – видимо, семейство решит заняться вашим перевоспитанием.

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Гороскоп на 18 ноября для Близнецов

Близнецы (22 мая – 21 июня)
Близнецы (22 мая – 21 июня) / Фото: Сегодня

В результате какого-то необдуманного действия произойдет интересное событие, которое приведет к занятным последствиям. Вечер пройдет хорошо, если вы проведете его в кругу семьи и приготовите что-нибудь вкусное.

Гороскоп на 18 ноября для Рака

Рак (22 июня – 22 июля)
Рак (22 июня – 22 июля) / Фото: Сегодня

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День обещает быть неспокойным хотя бы потому, что уследить за вашими передвижениями будет просто невозможно. Найдите время, чтобы провести его наедине с собой за чтением книги или гуляя на свежем воздухе.

Гороскоп на 18 ноября для Льва

Лев (23 июля – 21 августа)
Лев (23 июля – 21 августа) / Фото: Сегодня

Повода для печали у вас не будет – можете не искать. А вот ваше хорошее настроение будет на редкость заразительным. Постарайтесь не принимать неожиданных и поспешных решений, чтобы потом не пожалеть о последствиях.

Гороскоп на 18 ноября для Девы

Дева (22 августа – 23 сентября)
Дева (22 августа – 23 сентября) / Фото: Сегодня

Тяга к приключениям в этот день будет сильнее вас, так что можете отправляться на их поиски. В ваших же интересах не натворить ничего особо предосудительного, ибо скрыть это от окружающих вряд ли удастся.

Гороскоп на 18 ноября для Весов

Весы (24 сентября – 23 октября)
Весы (24 сентября – 23 октября) / Фото: Сегодня

Вы будете неотразимы в обществе, и восторженные взгляды вам обеспечены. Демонстрация согласия иногда идет делам на пользу. Заодно вы разрешите какие-то конфликт. Мыслите позитивно – это поднимет настроение.

Гороскоп на 18 ноября для Скорпиона

Скорпион (24 октября – 23 ноября)
Скорпион (24 октября – 23 ноября) / Фото: Сегодня

У вас все будет получаться даже без особых усилий с вашей стороны. Но некоторых такое положение вещей может слегка разозлить. Не нужно идти напролом. Проявите терпение к людям и вы получите их расположение.

Гороскоп на 18 ноября для Стрельца

Стрелец (24 ноября – 22 декабря)
Стрелец (24 ноября – 22 декабря) / Фото: Сегодня

Желательно отбросить сомнения и проявить решительность. Это точно поможет вам и в работе, и в личной жизни. Скорее всего, кто-то из вашего окружения не заслуживает того доверия, которое вы ему оказываете.

Гороскоп на 18 ноября для Козерога

Козерог (23 декабря – 20 января)
Козерог (23 декабря – 20 января) / Фото: Сегодня

У вас возникнет много ценных мыслей и гениальных идей. Некоторые из них имеет смысл запомнить и впоследствии реализовать. Но прежде чем что-нибудь разрушить, определитесь с тем, что построите взамен.

Гороскоп на 18 ноября для Водолея

Водолей (21 января – 19 февраля)
Водолей (21 января – 19 февраля) / Фото: Сегодня

Этот день хорошо провести в тишине и спокойствии, подальше от суеты и выяснения рабочих вопросов. Гармоничные до нынешнего времени отношения рискуют перейти в неустойчивое состояние. Все зависит от вас.

Гороскоп на 18 ноября для Рыб

Рыбы (20 февраля – 20 марта)
Рыбы (20 февраля – 20 марта) / Фото: Сегодня

Профилактика – лучший способ борьбы с апатией. Не давайте себе отдыха, и тогда осенняя хандра не сможет к вам подобраться. Будьте терпимее – вас окружают такие же люди, которым тоже свойственно ошибаться.

Смотрите видеогороскоп на 2021 год:

Ранее мы публиковали любовный гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака.

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Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор

Имеет 10-летний опыт работы в СМИ. Сотрудничала с интернет-изданиями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народных традиций, обычаев, праздников, а также рецептов домашней кухни и лайфхаков.

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