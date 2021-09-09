Лайфхакер
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
⛔ Осінній локдаун через штам "Дельта" 🎬 Кіно у Венеції 💥 Загострення на Донбасі 🏅 10 героїв України - нагорода "Сьогодні"

Як зберігати морозиво

Як помити вікно

Як вигідно шопитися

Як продовжити засмагу

Як зібрати врожай

Як розпалити багаття
СЬОГОДНІ Лайфхакер Свята

Незабутні привітання з народженням сина: листівки, картинки, вірші і побажання

Ольга Козачок Ольга Козачок Редакторка
9 вересня, 19:21
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Якщо у близьких людей радість і поповнення в родині, обов'язково привітайте їх із цією значущою подією
Привітання з народженням сина в листівках, картинках, прозі і віршах
Привітання з народженням сина в листівках, картинках, прозі і віршах / Фото: Колаж: Сьогодні

День народження – це приємне свято. А народження довгоочікуваної дитини – це значуща подія і безсумнівна радість для всіх рідних і близьких людей. Якщо у когось із ваших друзів або знайомих народився синочок, не залишайтеся осторонь від цього свята, а привітайте молодих батьків і побажайте величезного щастя малюкові.

А ми підготували для вас яскраві картинки, вітальні листівки, добрі побажання, прикольні вірші і смс з народженням сина.

Реклама

Читайте також:

Найкращі привітання з народженням сина в прозі

Поздоровлення і вірші з народженням сина
Поздоровлення і вірші з народженням сина / Фото: Pinterest

***

Реклама

Дорогі юні батьки! Вітаю вас із народженням маленького янголятка! Нехай синочок із перших днів життя дарує тільки приємні клопоти і безмежне щастя! Бажаю, щоб він ріс активним, здоровим і життєрадісним чоловічком! Нехай миле сонечко висвітлює життя всієї родини!

Красиві картинки з народженням сина
Красиві картинки з народженням сина / Фото: Pinterest

***

Реклама

Вітаю з народженням довгоочікуваного синочка! Нехай ваш малюк росте здоровим, на радість батькам, хай він завжди буде вашою гордістю. Бажаю радісних, незабутніх і позитивних моментів у новому етапі вашого життя, миру і щастя вашій родині!

Листівки та картинки в день народження сина
Листівки та картинки в день народження сина / Фото: Pinterest

***

Вітаю з народженням сина! Поспішаю побажати витривалості, мудрості і сили батькам, щоб виростити і виховати справжнього чоловіка, опору і гордість своєї сім'ї. Нехай син росте здоровим, активним, цілеспрямованим і веселим, нехай у його житті буде багато яскравих фарб і хороших друзів. А поки нехай ночі проходять спокійно, а дні радують ніжними дотиками і теплими посмішками коханого малюка!

Привітання та листівки з народженням сина
Привітання та листівки з народженням сина / Фото: Pinterest

Красиві привітання з народженням сина у віршах

***

Поздравляем вас с сынишкой!
Пусть здоровеньким растет,
Жизнерадостным мальчишкой,
Мир с улыбкой познает.

Пусть он сильным станет, смелым,
Счастливо пускай живет,
Будет ловким и умелым,
Пусть ему во всём везет.

Син народився: яскраві картинки і поздоровлення
Син народився: яскраві картинки і поздоровлення / Фото: Pinterest

***

В вашем доме праздник славный –
Мужичок родился главный,
Крепкий богатырь, милашка,
Ангелок-очаровашка.

Пусть, как папа, будет сильным
И, как мамочка – красивым,
Чтобы с самого рожденья
Стал объектом восхищенья!

З народженням сина: вітальні листівки та вірші
З народженням сина: вітальні листівки та вірші / Фото: Pinterest

***

С появлением ребенка
Начинаются пеленки,
Соски, памперсы, игрушки:
Развивалки, погремушки.
В доме шумно, суетливо,
Иногда совсем крикливо.
Скажете: "Вот это хаос!" −
Вы не правы даже малость!
Это счастье, это радость,
Это нежных щечек сладость,
Глазок родненьких сиянье,
Бесконечность обожанья,
Теплых ручек потягушки,
Ножек славных попрыгушки.
Поздравляю вас с мальчишкой,
С милым маленьким сынишкой!
Пусть растет богатырем
Вам на радость с каждым днем!

Привітання з народженням сина: листівки
Привітання з народженням сина: листівки / Фото: Pinterest

Дивіться відео про дітей, які знають, що таке бізнес:

Раніше ми розповідали, кого і коли поздоровляти з вдень ангела вересні-2021.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редакторка

Має 10-річний досвід роботи в ЗМІ. Співпрацювала з інтернет-виданнями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народних традицій, звичаїв, свят, а також рецептів домашньої кухні і лайфхаків.

Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News

Рекомендації

Лайфхаки для життя
Більше новин
Останні новини
Більше новин
Всі новини Life
Показати більше
Все про зірок
Більше новин
Нагадувалка
ДО КІНЦЯ ОСЕНІ ЗАЛИШИЛОСЯ
Що встигнути зробити у вересні
Змінити рутину
Сприятливі та небезпечні дні у вересні
Місячний календар на вересень
Що треба робити
Привітання на усі випадки життя
Місячний календар на тиждень
6 - 12 вересня
Як Місяць впливає на наше життя
Нарешті, відпустка!
Як скласти речі у валізу, аби більше влізло
Хакнути
Для справжніх кулінарів
Більше хаків
Лайфхакер
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти