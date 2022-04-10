Чому на Великдень освячують паски і яйця

Паска, як і крашанки, символізує Воскресіння Христа Спасителя

На Великдень освячують паски та яйця / Фото: Depositphotos, Колаж: Сьогодні

Православний Великдень-2022 настане 24 квітня. До цього свята прийнято готувати паски, крашанки і сирні паски, а також освячувати їх у церкві.

Звідки пішла така традиція, що символізують паски та писанки, чому їх освячують у храмах, дізнайтеся в нашій статті.

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Чому на Великдень печуть паски

Пишна і м'яка паска, з цукатами, горіхами, родзинками – головна страва великодньої трапези. Це не просто солодкий кекс, який може приготувати кожен. Паска, передусім, – символ Воскресіння Христа; спогад про те, як Ісус Христос зібрався з апостолами після свого воскресіння – було прийнято, що на середнє місце за столом не сідали, а клали туди шматочок хліба.

Через деякий час ця традиція перекочувала у церкву, де такий хліб для Христа стали називати по-грецьки "артос" і залишати його на окремому столику.

Під час святкових хресних ходів в Седмицю артос обносили навколо храму, а після ранкової суботньої служби роздавали прихожанам. Оскільки сім'я у християн вважається Малою Церквою, незабаром артос увійшов в кожен будинок і став називатися звичною для нас паскою.

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Що означають крашанки на Великдень

Крашанки на Великдень / Фото: Pixabay

Крашанки – ще один символ Великодня. У церковній традиції яйця позначають Гроб Господній, в якому приховане вічне життя.

Їх вручають всім гостям, подають жебракам, беруть із собою до церкви для освячення. Згідно з церковними правилами, фарбувати яйця потрібно в Чистий четвер або Велику Суботу.

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В наші дні великодні яйця фарбують як цибулевим лушпинням, буряковим соком і куркумою, так і промисловими барвниками. Яйця краще вибирати однакової форми і розміру, щоб вони гарно виглядали на святковому столі.

Яку їжу можна освячувати на Великдень

До церкви обов'язково беруть паску та крашанки / Фото: freepik.com

Паски, сирні паски, яйця, м'ясо та вино – ось продукти, які віряни за звичаєм приносять до церкви для освячення. Таким чином дозволяється закінчити Великий піст, який 2022 року триває з 7 березня по 23 квітня.

Розговіння 24 квітня починається або яйцями, або шматочком паски чи сирної паски. Тому нести до церкви потрібно передусім саме цей набір.

Раніше ми публікували детальний православний календар церковних свят та постів у квітні-2022.