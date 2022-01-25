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Привітання з Днем студента: добірка прикольних картинок, листівок та віршів

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні
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25 січня, 06:20
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З Днем студента: позитивні, оригінальні, прикольні і веселі привітання та картинки для студентів
Привітання з Днем студента: прикольні картинки, листівки, побажання у прозі та віршах
Привітання з Днем студента: прикольні картинки, листівки, побажання у прозі та віршах / Фото: Колаж: Сьогодні

Ми підготували для вас тематичні картинки, барвисті листівки, прикольні вітання у прозі та віршах з Днем студента.

З Днем студента: найкращі вітання у віршах

***

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Жизнь лихая, удалая
У студента круглый год –
То гуляет до упаду,
То гранит наук грызет

У студентов дел по горло,
Просто кругом голова:
Приготовиться к докладу
Или в клуб пойти сперва?

Веселись, студент, есть время,
Улыбайся и гуляй,
Но хоть редко про учебу
Ты смотри, не забывай!

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Будь внимателен, удачлив,
Не шути своей судьбой,
И все двери в этом мире
Распахнутся пред тобой!

З Днем студента: картинки та привітання / Фото: pinterest
З Днем студента: картинки та привітання / Фото: pinterest

***

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Чтоб хвосты были короче
И длиннее были ночи!
С Днем студента!

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З Днем студента: вітальні листівки / Фото: pinterest
З Днем студента: вітальні листівки / Фото: pinterest

***

Тяжелые будни — зачеты, конспекты,
Анализ и синтез, фольклор, диалекты...
Да здравствуют ужин, компьютер и лень
Хотя бы в короткий студенческий День!

Желаем борща, отбивной и картошки,
Сметаны погуще, чтоб полная ложка,
Бесплатный WI-FI и огромную пиццу,
И сон долгожданный пусть ночью приснится!

Желаем студенчеству легкой науки,
Чтоб думали быстро, учились без муки,
Характер и волю в себе воспитали,
Стипендию в евро всегда получали!

День студента: картинки та листівки / Фото: pinterest
День студента: картинки та листівки / Фото: pinterest

***

Я поздравляю с Днем студента,
С одним из самых лучших дней.
Храни прекрасные моменты
Беспечной юности своей!
Гуляй на полную, не бойся,
Иди в кино, танцуй и пой.
О парах ты не беспокойся,
Сегодня можно – день такой.

Прикольні картинки з Днем студента / Фото: pinterest
Прикольні картинки з Днем студента / Фото: pinterest

***

День студента – лучший праздник!
Я спешу поздравить всех.
Ведь пора эта прекрасна,
Впереди – вся жизнь, успех...

Я желаю счастья, дружбы,
Достижений и побед.
Море знаний самых нужных
И удач в зачетах всех!

Вітання та картинки у День студента / Фото: pinterest
Вітання та картинки у День студента / Фото: pinterest

З Днем студента: вітання у прозі та своїми словами

***

Вітаю з Днем студента, зі святом безмежних мрій, нових знань, цікавих захоплень та веселого проведення часу. Бажаю, щоб кожен день був сповнений упевнених прагнень, чудових ідей, прикольних історій та особистих перемог!

***

Зі святом, студенте! Будь ситий і веселий, вдалих сесій, щасливого часу та творчого польоту!

З Днем студента: привітання у прозі та картинках / Фото: pinterest
З Днем студента: привітання у прозі та картинках / Фото: pinterest

***

Вітаю із Днем студента! Намагайся завжди потрапляти на хвилю позитиву, постійно вдосконалюватися, йти до нових успіхів, ні в чому не втрачати своїх можливостей і ніколи не шкодувати про зроблений вибір. Успіхів у навчанні та легких сесій!

Раніше ми публікували привітання з Днем студента у віршах, прозі, листівках та картинках.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні Більше статей автора
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