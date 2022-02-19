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СЕГОДНЯ Лайфхакер Астрология

День творческой и физической активности – гороскоп на завтра, 20 февраля, для всех знаков зодиака

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня Ольга Дударенко Ольга Дударенко Астролог
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19 февраля, 17:30
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Тельцам полезно проявить целеустремленность, а у Козерогов развита интуиция.
Гороскоп на завтра для всех знаков зодиака
Гороскоп на завтра для всех знаков зодиака / Фото: Pixabay, Unsplash, Коллаж: Сегодня

Воскресенье, 20 февраля, исходя из гороскопа, будет наполнен энергетикой, которая пробуждает в людях активное начало и проявление храбрости, вплоть до рискованности.

По мнению астрологов, в такой день важно быть честными , прежде всего – перед самими собой, а также справедливыми, даже в мелочах.

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Что звезды приготовили на 20 февраля знакам зодиака

  • Овны , вы будете непредсказуемы и загадочны для окружающих.
  • Тельцы , на пути к вашей цели вас не собьет ни один человек.
  • Близнецы , чтобы избежать стрессов, проведите выходной в уютной обстановке.
  • Раки , полезно заняться физической работой, не требующей умственного напряжения.
  • Львы , не старайтесь казаться лучше, чем вы есть на самом деле.
  • Девы , если хотите стабильности, откажитесь от импровизации.
  • Весы , ищите в людях позитивные стороны, а недостатки найдутся сами.
  • Скорпионы , чтобы прийти к общему мнению, необязательно повышать голос.
  • Стрельцы , обещания нужно выполнять, и вам об этом напомнят.
  • Козероги , не слушайте никого, кроме своего внутреннего голоса.
  • Водолеи , благое дело и доброе слово вернутся к вам, как бумеранг.
  • Рыбы , случайности неслучайны – у вас будет повод об этом задуматься.

Совет астрологов на 20 февраля

Наступает день творческой и физической активности. Лучше всего этот выходной день провести в коллективе знакомых и позитивных людей , подзарядиться от них положительной энергией, и взамен не пожадничать своей.

Ранее мы публиковали любовный гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня Больше статей автора
Ольга Дударенко
Ольга Дударенко Астролог Больше статей автора
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