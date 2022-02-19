День творчої та фізичної активності – гороскоп на завтра, 20 лютого, для всіх знаків зодіаку

Неділя, 20 лютого, виходячи з гороскопу, буде наповнена енергетикою, яка будить у людях активний початок та прояв хоробрості, аж до ризикованості.
На думку астрологів, у такий день важливо бути чесними , насамперед – із самими собою, а також справедливими, навіть у дрібницях.
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Що зірки приготували на 20 лютого знакам зодіаку
- Овни , ви будете непередбачувані та загадкові для оточуючих.
- Тельці , на шляху до вашої мети вас не зіб'є жодна людина.
- Близнята , щоб уникнути стресів, проведіть вихідний у затишній обстановці.
- Раки , корисно зайнятися фізичною роботою, що не потребує розумової напруги.
- Леви , не намагайтеся здаватися краще, ніж ви є насправді.
- Діви , якщо хочете стабільності, відмовтеся від імпровізації.
- Терези , шукайте в людях позитивні якості, а недоліки знайдуться самі.
- Скорпіони , щоб дійти спільної думки, необов'язково підвищувати голос.
- Стрільці , обіцянки потрібно виконувати, і вам про це нагадають.
- Козороги , не слухайте нікого, окрім свого внутрішнього голосу.
- Водолії , добра справа і добре слово повернуться до вас, як бумеранг.
- Риби , випадковості невипадкові – у вас буде привід про це замислитися.
Порада астрологів на 20 лютого
Настає день творчої та фізичної активності. Найкраще цей вихідний день провести в колективі знайомих та позитивних людей , підзарядитися від них хорошою енергією, і натомість не пошкодувати своєї.
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