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СЕГОДНЯ Лайфхакер Астрология

Гороскоп к Дню Валентина – идеи подарков для всех знаков Зодиака

Ольга Дударенко Ольга Дударенко Астролог Андрей Бугулов
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10 февраля, 08:30
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Подарки Овнам должны быть из металла, а Девы обрадуются любой хорошей вещице для дома

Приближается праздник влюбленных – 14 февраля. Этот день – отличный повод, чтобы сблизиться с симпатичным вам человеком. Например, сближение можно начать с подарка к дню влюбленных. Вроде бы ни к чему не обязывает – и одновременно красноречивый знак внимания. Но как выбрать подарок, если вы мало знаете об интересах и предпочтениях того, кто вам понравился?

Все очевидно! Узнайте, кто он по гороскопу.

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Овен (21 марта – 20 апреля)

Идеи подарков для Овнов. Овны ведут активный образ жизни, занимаются спортом, азартны. Металл Овнов – железо, поэтому железные вещи в подарок – хорошая идея. Сплавы железа тоже годятся.

  • Набор столовых приборов.
  • Мультитул (знаете, что это такое? – если нет, ссылка ведет на одноименный запрос в Google.
  • Гантели – в спортмагазинах есть прикольные гантели для девочек.
  • Машинка для стрижки волос или бритва, в том числе, например, электробритва для ухода за бровями.
  • Монопод для селфи.

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Телец (21 апреля – 21 мая)

Идеи подарков для Тельцов. Тельцы консерваторы, любят добротные, основательные вещи. Тельцы оценят все, что связано с уютом, природой и полезно в быту.

  • Набор для пикника.
  • Бокалы и другие аксессуары для пива – Тельцы любят этот напиток. Есть шлем для пива.
  • Красивый шарф – горло у Тельцов уязвимое место.
  • Лампа-закладка для книги, держатель для планшета. Этот знак любит читать.
  • Необычные кухонные гаджеты – шнековая соковыжималка, дегидратор, маслопресс.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Идеи подарков для Близнецов. Подарок для Близнецов должен быть минималистичным и качественным. Например, наушники AirPods подойдут. Близнецы любят читать, путешествовать, общаться.

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  • Набор для глинтвейна.
  • Постер о любимом фильме или книге – подчеркнете, что вкусы и увлечения Близнеца вам понятны.
  • Террариум \ икосадер – стильный атрибут для любителей природы и минимализма.
  • Подушка в дорогу с функцией массажа.
  • Мини-принтер для печати фото со смартфона.

Рак (22 июня – 22 июля)

Идеи подарков для Раков. Подарок должен быть связан с тайной, прошлым или же он должен добавить уют в доме.

  • Проектор звездного неба.
  • Плед или подушка, в том числе с надписями.
  • Светодиодные свечи, можно регулировать яркость и оттенок. Есть даже ароматизированные.
  • Кристаллы: можно найти наборы кристаллов, которые украшают интерьер и, как считается, влияют на атмосферу в доме. Например, розовый кварц пробуждает доброту и успокаивает, флюорит пробуждает желание творить, ну и конечно лунный камень – покровитель Раков должен быть в наборе.
  • Браслет, ожерелье, цепочка на шею. Ракам нравится такое.

Лев (23 июля – 21 августа)

Идеи подарков для Львов. Львы больше других любят дорогие подарки. Им хорошо дарить золото. Если хотите сэкономить, подарок для Львов должен быть выдающийся.

  • Лев – знак, которому больше всего нравятся наборы. Например, набор деликатесов или набор для ухода за бородой. Разумеется, наборы должны быть необычными.
  • Пистолет для стрельбы деньгами – шуточный подарок для человека, у которого уже все есть.
  • Холдер для документов, кошелек, клатч.
  • Лампа из гималайской соли. Соль – вещество, связанное с Солнцем, а оно покровительствует Льву.
  • Световой будильник, который к рассвету горит ярче, ближе к полуночи меркнет.

Дева (22 августа – 23 сентября)

Идеи подарков для Дев. Подарки для дома или работы в офисе, полезные хозяйственные вещи, такие как пылесос-робот, обязательно порадуют Дев.

  • Экокубики – модный подарок. Внутри растение, например, лаванда или гранат, которое надо вырастить.
  • Вариант на ту же тему – кулинарные травы в горшочках, которые можно выращивать на окне в кухне (базилик, мята, орегано и т.д.)
  • Фотоаппарат – у Дев всегда лежит душа к фотографиям и они консервативны. Не доверяют камере на мобильном.
  • Чай – подойдут самые необычные композиции, например, земляника с перцем. Лучше на основе черного чая.
  • Крафтовый блокнот для рецептов.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Идеи подарков для Весов. У Весов утонченный вкус, поэтому подарок им выбрать непросто. Рекомендуются оригинальные и красивые вещи. Также подходят шуточные подарки – чувство юмора у Весов, что надо.

  • Пиалы из кокосовой скорлупы.
  • Танцевальный коврик, на котором меняется подсветка.
  • Магический шар-предсказатель: помогает принимать решения.
  • Крафтовый альбом в красивой обложке, куда потом можно вклеивать фотки и делать записи. Например, "Книга влюбленных".
  • Красивый текстиль для дома, например, комплект постельного белья необычной расцветки, еще лучше – из эко-материалов.

Скорпион (24 октября – 23 ноября)

Идеи подарков для Скорпионов. Для подарка подходят таинственные, надежные и разжигающие воображение вещи. Или связанные с водой.

  • Неокуб – 216 намагниченных шариков, которые катятся друг к другу и образуют куб. Скорпион – знак магнетизма, его захватит этот сувенир.
  • USB-флешка с доступом по паролю: Скорпионы тщательнее других оберегают свои секреты.
  • Пало Санто – священное дерево индейцев. Его поджигают, чтобы очистить помещение от дурных мыслей. Дым имеет приятный сладковатый аромат.
  • Насадка для душа с LED-подсветкой.
  • Тибетская поющая чаша или китайские колокольчики на люстру.

Стрелец (24 ноября – 22 декабря)

Идеи подарков для Стрельцов. Хороши подарки, связанные с огнем, путешествиями и расширяющие мировоззрение.

  • Накидка на кресло с подогревом от usb (для авто или рабочего места).
  • Оригинальный чайник, например, из прозрачного стекла. Можно подарить вместе с шоколадом и экзотическим чаем, лучше зеленым.
  • Все для чтения – книги, настольные лампы, коллекции книг на флешке. А также все, что нравится киноману, включая постеры и журналы. Или книги о кино, например, Питер Бискинд – "Беспечные ездоки, бешеные быки".
  • Карта мира, на которой можно закрашивать страны, где ты уже побывал. Термос, ланчбокс, термосумка.
  • Крепкий хороший алкоголь, например, виски или ром – Стрельцы оценят.

Козерог (23 декабря – 20 января)

Идеи подарков для Козерогов. Это знак трудолюбивых людей, поэтому они больше других оценят подарки, связанные с комфортом на рабочем месте и временем, которое расходуется на карьеру.

  • Большая кнопка ENTER, по которой можно бить кулаком – антистресс.
  • Вечный календарь – сувенир именно для Козерогов, поскольку этот знак мистически связан с течением времени.
  • Мини-холодильник с питанием от USB. Туда влезет бутылка минералки. Или же чашка-мешалка с вентилятором (увидели на Розетке) или чашка, на которой рисунок меняется в зависимости от температуры напитка.
  • Уютная зимняя одежда или аксессуары с красивыми узорами – варежки, свитер, носки с оленями. Не только потому, что сейчас февраль, а еще и потому, что Козерог – самый зимний из знаков Зодиака.
  • Перекидные часы – выглядят очень эффектно.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Идеи подарков для Водолеев. Дарите все самое передовое и технологичное, а также то, что связано со здоровым образом жизни и путешествиями.

  • Набор для йоги.
  • Необычное, даже экстравагантное украшение, например, кулон с живым растением внутри. Найдете по запросу living plant jewelry.
  • Портативная акустика – сейчас можно найти небольшую колонку с очень хорошим звуком.
  • Рюкзак с павербанком и разъемами для мобильника.
  • Натуральная косметика, например, lush или andalou.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Идеи подарков для Рыб. Подарки для Рыб должны быть связаны с тишиной, тайной, музыкой, медитацией. И с водой – Рыбы водный знак.

  • Гидролат – цветочная вода, восстанавливающая силы.
  • Плейлист для айфона – подарок, который удивит и вообще ничего не стоит.
  • Ночник в виде кита или рыбы.
  • Баночка с предсказаниями на каждый день года
  • Увлажнитель воздуха – необычно и полезно.

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