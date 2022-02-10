Гороскоп к Дню Валентина – идеи подарков для всех знаков Зодиака

Приближается праздник влюбленных – 14 февраля. Этот день – отличный повод, чтобы сблизиться с симпатичным вам человеком. Например, сближение можно начать с подарка к дню влюбленных. Вроде бы ни к чему не обязывает – и одновременно красноречивый знак внимания. Но как выбрать подарок, если вы мало знаете об интересах и предпочтениях того, кто вам понравился?
Все очевидно! Узнайте, кто он по гороскопу.
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Овен (21 марта – 20 апреля)
Идеи подарков для Овнов. Овны ведут активный образ жизни, занимаются спортом, азартны. Металл Овнов – железо, поэтому железные вещи в подарок – хорошая идея. Сплавы железа тоже годятся.
- Набор столовых приборов.
- Мультитул (знаете, что это такое? – если нет, ссылка ведет на одноименный запрос в Google.
- Гантели – в спортмагазинах есть прикольные гантели для девочек.
- Машинка для стрижки волос или бритва, в том числе, например, электробритва для ухода за бровями.
- Монопод для селфи.
Телец (21 апреля – 21 мая)
Идеи подарков для Тельцов. Тельцы консерваторы, любят добротные, основательные вещи. Тельцы оценят все, что связано с уютом, природой и полезно в быту.
- Набор для пикника.
- Бокалы и другие аксессуары для пива – Тельцы любят этот напиток. Есть шлем для пива.
- Красивый шарф – горло у Тельцов уязвимое место.
- Лампа-закладка для книги, держатель для планшета. Этот знак любит читать.
- Необычные кухонные гаджеты – шнековая соковыжималка, дегидратор, маслопресс.
Близнецы (22 мая – 21 июня)
Идеи подарков для Близнецов. Подарок для Близнецов должен быть минималистичным и качественным. Например, наушники AirPods подойдут. Близнецы любят читать, путешествовать, общаться.
- Набор для глинтвейна.
- Постер о любимом фильме или книге – подчеркнете, что вкусы и увлечения Близнеца вам понятны.
- Террариум \ икосадер – стильный атрибут для любителей природы и минимализма.
- Подушка в дорогу с функцией массажа.
- Мини-принтер для печати фото со смартфона.
Рак (22 июня – 22 июля)
Идеи подарков для Раков. Подарок должен быть связан с тайной, прошлым или же он должен добавить уют в доме.
- Проектор звездного неба.
- Плед или подушка, в том числе с надписями.
- Светодиодные свечи, можно регулировать яркость и оттенок. Есть даже ароматизированные.
- Кристаллы: можно найти наборы кристаллов, которые украшают интерьер и, как считается, влияют на атмосферу в доме. Например, розовый кварц пробуждает доброту и успокаивает, флюорит пробуждает желание творить, ну и конечно лунный камень – покровитель Раков должен быть в наборе.
- Браслет, ожерелье, цепочка на шею. Ракам нравится такое.
Лев (23 июля – 21 августа)
Идеи подарков для Львов. Львы больше других любят дорогие подарки. Им хорошо дарить золото. Если хотите сэкономить, подарок для Львов должен быть выдающийся.
- Лев – знак, которому больше всего нравятся наборы. Например, набор деликатесов или набор для ухода за бородой. Разумеется, наборы должны быть необычными.
- Пистолет для стрельбы деньгами – шуточный подарок для человека, у которого уже все есть.
- Холдер для документов, кошелек, клатч.
- Лампа из гималайской соли. Соль – вещество, связанное с Солнцем, а оно покровительствует Льву.
- Световой будильник, который к рассвету горит ярче, ближе к полуночи меркнет.
Дева (22 августа – 23 сентября)
Идеи подарков для Дев. Подарки для дома или работы в офисе, полезные хозяйственные вещи, такие как пылесос-робот, обязательно порадуют Дев.
- Экокубики – модный подарок. Внутри растение, например, лаванда или гранат, которое надо вырастить.
- Вариант на ту же тему – кулинарные травы в горшочках, которые можно выращивать на окне в кухне (базилик, мята, орегано и т.д.)
- Фотоаппарат – у Дев всегда лежит душа к фотографиям и они консервативны. Не доверяют камере на мобильном.
- Чай – подойдут самые необычные композиции, например, земляника с перцем. Лучше на основе черного чая.
- Крафтовый блокнот для рецептов.
Весы (24 сентября – 23 октября)
Идеи подарков для Весов. У Весов утонченный вкус, поэтому подарок им выбрать непросто. Рекомендуются оригинальные и красивые вещи. Также подходят шуточные подарки – чувство юмора у Весов, что надо.
- Пиалы из кокосовой скорлупы.
- Танцевальный коврик, на котором меняется подсветка.
- Магический шар-предсказатель: помогает принимать решения.
- Крафтовый альбом в красивой обложке, куда потом можно вклеивать фотки и делать записи. Например, "Книга влюбленных".
- Красивый текстиль для дома, например, комплект постельного белья необычной расцветки, еще лучше – из эко-материалов.
Скорпион (24 октября – 23 ноября)
Идеи подарков для Скорпионов. Для подарка подходят таинственные, надежные и разжигающие воображение вещи. Или связанные с водой.
- Неокуб – 216 намагниченных шариков, которые катятся друг к другу и образуют куб. Скорпион – знак магнетизма, его захватит этот сувенир.
- USB-флешка с доступом по паролю: Скорпионы тщательнее других оберегают свои секреты.
- Пало Санто – священное дерево индейцев. Его поджигают, чтобы очистить помещение от дурных мыслей. Дым имеет приятный сладковатый аромат.
- Насадка для душа с LED-подсветкой.
- Тибетская поющая чаша или китайские колокольчики на люстру.
Стрелец (24 ноября – 22 декабря)
Идеи подарков для Стрельцов. Хороши подарки, связанные с огнем, путешествиями и расширяющие мировоззрение.
- Накидка на кресло с подогревом от usb (для авто или рабочего места).
- Оригинальный чайник, например, из прозрачного стекла. Можно подарить вместе с шоколадом и экзотическим чаем, лучше зеленым.
- Все для чтения – книги, настольные лампы, коллекции книг на флешке. А также все, что нравится киноману, включая постеры и журналы. Или книги о кино, например, Питер Бискинд – "Беспечные ездоки, бешеные быки".
- Карта мира, на которой можно закрашивать страны, где ты уже побывал. Термос, ланчбокс, термосумка.
- Крепкий хороший алкоголь, например, виски или ром – Стрельцы оценят.
Козерог (23 декабря – 20 января)
Идеи подарков для Козерогов. Это знак трудолюбивых людей, поэтому они больше других оценят подарки, связанные с комфортом на рабочем месте и временем, которое расходуется на карьеру.
- Большая кнопка ENTER, по которой можно бить кулаком – антистресс.
- Вечный календарь – сувенир именно для Козерогов, поскольку этот знак мистически связан с течением времени.
- Мини-холодильник с питанием от USB. Туда влезет бутылка минералки. Или же чашка-мешалка с вентилятором (увидели на Розетке) или чашка, на которой рисунок меняется в зависимости от температуры напитка.
- Уютная зимняя одежда или аксессуары с красивыми узорами – варежки, свитер, носки с оленями. Не только потому, что сейчас февраль, а еще и потому, что Козерог – самый зимний из знаков Зодиака.
- Перекидные часы – выглядят очень эффектно.
Водолей (21 января – 19 февраля)
Идеи подарков для Водолеев. Дарите все самое передовое и технологичное, а также то, что связано со здоровым образом жизни и путешествиями.
- Набор для йоги.
- Необычное, даже экстравагантное украшение, например, кулон с живым растением внутри. Найдете по запросу living plant jewelry.
- Портативная акустика – сейчас можно найти небольшую колонку с очень хорошим звуком.
- Рюкзак с павербанком и разъемами для мобильника.
- Натуральная косметика, например, lush или andalou.
Рыбы (20 февраля – 20 марта)
Идеи подарков для Рыб. Подарки для Рыб должны быть связаны с тишиной, тайной, музыкой, медитацией. И с водой – Рыбы водный знак.
- Гидролат – цветочная вода, восстанавливающая силы.
- Плейлист для айфона – подарок, который удивит и вообще ничего не стоит.
- Ночник в виде кита или рыбы.
- Баночка с предсказаниями на каждый день года
- Увлажнитель воздуха – необычно и полезно.