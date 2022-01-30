Сексуальный гороскоп на февраль – каким знакам повезет в "месяц любви"

Но какими будут эти события? Тут все индивидуально. Об этом в нашем астропрогнозе.

Февраль будет месяцем любви. Почему так, мы писали в общем гороскопе на февраль: после 10 числа начнется долгое соединение двух самых сексуальных планет – Венеры и Марса в Козероге.

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Соединение продлится до середины марта, поскольку обе планеты сейчас движутся с одинаковой скоростью. Это указывает на то, что у всех будут важные события в личной жизни. Февраль получился месяцем любви.

Овен (21 марта – 20 апреля)

Сексуальный гороскоп для Овна на февраль: ваше внимание сейчас сосредоточено вовсе не на романтике и сантиментах. Для вас февраль – месяц карьеры, вы твердо намерены добиться прорыва в профессиональных делах, в бизнесе. Тем не менее, влияние Марса и Венеры вы тоже почувствуете. У вас в феврале может начаться служебный роман. Причем, это не приведет к хаосу на работе. Наоборот, каким-то образом может помочь достижению ваших целей.

Телец (21 апреля – 21 мая)

Сексуальный гороскоп для Тельца на февраль: у вас вряд ли в феврале завяжутся новые отношения. А вот уже существующие могут укрепиться. Месяц подходит для планирования личной жизни. Может быть, собираетесь замуж? Или же у вас с любимым человеком по плану переезд на новую квартиру? Или вообще в другой город (это кстати вероятно)? Все это можно в феврале спланировать, а затем начать осуществлять. И все получится легко, без напряга.

Есть у Тельцов еще один момент в гороскопе: некая высокопоставленная особа явно вам симпатизирует. Проявляет знаки внимания, которые явно выходят за рамки делового этикета. Понятно, что подобные интрижки могут помочь в карьере. Но ведь вы вероятно в отношениях? Как вы среагируете? Доверьтесь здравому смыслу и принимайте решение. Причем, какое бы решение вы ни приняли, жалеть не придется.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Сексуальный гороскоп для Близнецов на февраль: очень непростой месяц. Вас могут захлестнуть чувства, и в общем-то это хорошо. Особенно, если они взаимны. Но вы рискуете совершенно потерять голову из-за февральской влюбленности. Забьете на работу, растеряете друзей. Вам надо научиться относиться к сердечным делам с долей прагматизма, присущей от рождения Близнецам. Иначе из-за любви у вас будут убытки. И еще, любовь ведь не купишь, как известно. Поэтому не надо заваливать подарками объект своей страсти. Даже не сомневайтесь, вас любят точно не за деньги. Это не означает, что нужно превратиться в скупого рыцаря. Но в феврале Близнецам важно выдержать баланс.

Вот еще что: а действительно ли вас влечет к достойному человеку? Есть риск, что ради человека, который вам симпатичен, вы приносите такие жертвы, которые он никогда не оценит по достоинству. Тут хорошо бы все обдумать и проверить себя.

Рак (22 июня – 22 июля)

Сексуальный гороскоп для Рака на февраль: месяц в личном плане очень хороший. Уже существующие отношения должны укрепиться. К страсти у Раков в феврале добавляется доверие. Если у вас был период частых ссор, то в после 10 февраля чувства укрепятся. Если на личном фронте пусто, у вас есть шанс найти любовь в феврале. А вообще звезды располагают к решительным шагам. Признание в любви, предложение руки и сердца или просто "давай, съедемся" – что-то такое должно произойти. Может быть этот февраль вы запомните на всю жизнь, как месяц любви, тепла и взаимности.

Лев (23 июля – 21 августа)

Сексуальный гороскоп для Льва на февраль: в феврале укрепляются чувства. Вам может быть кто-то нравится, но вы относитесь к такому человеку несерьезно. Но вскоре вы поймете, что этот человек лучше, чем кажется. И еще поймете, что вам с ним хорошо, тепло, комфортно. Главная тема февраля в том, что вам вроде бы не нужна ни шумная компания, ни тусить и пить в клубах по пятницам. Вы вдруг почувствуете, что лучшее времяпрепровождение – это ехать домой после работы, чтобы вместе с любимым человеком смотреть фильмы, слушать музыку, заказывать еду на дом, говорить обо всем. И вам все это не надоедает.

Еще два момента – один хороший, другой не очень. Сначала хороший.

Если вы в отношениях уже много лет, и уже не поймешь, где любовь, а где привычка, то знайте, в феврале произойдет ряд хороших событий, которые ваши отношения заметно укрепят. Может быть это будет какое-то общее дело, которым вы будете заниматься вместе.

Второй момент, не очень хороший: как бы ни парадоксально это звучало, вы можете изменить любимому человеку. У вас может быть случайный секс. Или даже не случайный – то, чего вы раньше усиленно добивались, вдруг произошло. Можем дать совет: держите это при себе. Такая измена позволит вам понять, что вы не нуждаетесь в связях на стороне и боитесь потерять человека, с которым надеетесь связать жизнь. Поэтому больше изменять вы не станете.

Дева (22 августа – 23 сентября)

Сексуальный гороскоп для Девы на февраль: у вас будет бурный месяц. Новые знакомства, вечеринки, флирт, свидания. В книжках с гороскопами часто пишут, что Девы чопорные и постоянные. На самом деле это не совсем так. Если уж гулять, то на всю катушку. Так у Дев часто случается. Вы, наверное, захотите, чтобы другие узнали о том, насколько богата и разнообразна ваша личная жизнь. Будете хвастаться. Вам действительно можно позавидовать. Хотя есть и минусы. За чередой быстрых встреч не угадывается ничего серьезного. Может быть, вам сейчас ничего такого и не хочется. А хочется просто веселится и осуществлять свои фантазии.

Причем, несмотря на насыщенную личную жизнь, дела, связанные с работой, бизнесом, вы не перестанете держать в фокусе внимания. Как-то у вас это получается – на все есть энергия и время. Возможно, вам в работе просто повезет. Единственный минус февраля – денег будет потрачено очень много. Но деньги у вас вероятно сейчас есть.

А, и вот еще что: в феврале может произойти нечто важное, связанное с детьми. Беременность, рождение ребенка, вопросы, касающиеся воспитания детей. Все это напрямую к поднятой теме отношения не имеет, но каким-то образом может повлиять на ваши личные отношения.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Сексуальный гороскоп для Весов на февраль: для вас "долгое соединение Марса и Венеры" и намечающийся у нас месяц любви – это в первую очередь семья. И не только чувства, секс, время, которое вы проводите вместе. Это еще – ваши денежные вложения в семейные дела: ремонт дома, покупка недвижимости, вклад в банке, который вы надеетесь потратить на своих близких когда-нибудь потом.

Февраль – очень хороший месяц для свадьбы, если судить по гороскопу. Каким-то образом в вашем гороскопе переплетаются такие истории, как родители, традиции, влиятельные люди. И все это касается личного, близких отношений.

Отдельное предсказание одиноким Весам: кому-то вы нравитесь. Например, человеку, который гораздо вас старше. Как вариант, этот человек гораздо младше вас.

Возможно вы не готовы к отношениям, которые не вписываются в общепринятые моральные рамки. Решать тут вам.

Скорпион (24 октября – 23 ноября)

Сексуальный гороскоп для Скорпиона на февраль: очень может быть, что вы сейчас не удовлетворены существующими отношениями. Хотели бы найти что-то новое. Или же вы вообще сейчас ощущаете себя одиноким. Одним словом, для вас тема отношений сейчас очень актуальна. Вам требуются перемены.

Причем, дело не только в сексе. Может быть вам не с кем поговорить по душам или просто полежать в обнимку вечером, согреваясь от февральской стужи. В общем, есть какая-то пустота, которую нужно заполнить. И в феврале у вас будет много новых знакомств. Правда, родится ли из этих знакомств настоящая любовь, тут нельзя сказать однозначно.

Скорее всего, любовь вы не найдете. Но найдете крепкую дружбу. Хотя как все на самом деле повернется, точно сказать нельзя. Все зависит от вас.

Стрелец (24 ноября – 22 декабря)

Сексуальный гороскоп для Стрельца на февраль: у вас могут вспыхнуть и разгореться яркие отношения. Будут ли они стабильными, другой вопрос. Но в вашей голове они стабильны. Это может быть как раз тот случай, когда вы встретили человека – и уже точно знаете, как все с ним будет обстоять через месяц и через десять лет. То же самое вы будете говорить друзьям. Но есть одна проблема.

Она – в вашей излишней требовательности. Вы хотите верности, но иногда ревнуете без оснований. Требуете, чтобы любимый человек провел с вами время, а он занят – работа… Или вечеринка с друзьями, и он обещал быть. Чтобы чувства сохранить надолго, важно заботиться о партнере, а не дрессировать его. Это тот урок, который можно извлечь в феврале.

По каким-то причинам любовь и финансовые вопросы у вас переплетутся. Едва ли речь о том, что вы пытаетесь обменять любовь на деньги или подарки. Тут скорее вопрос в том, что для вашего совместного будущего требуются инвестиции. И вы ломаете голову, где найти средства.

Козерог (23 декабря – 20 января)

Сексуальный гороскоп для Козерога на февраль: ваша личная жизнь в феврале полностью зависит о вас самих. У вас есть все возможности. Положение светил указывает, что в феврале вырастет ваша привлекательность. Может быть, вы и сами постараетесь, например, прибегнув к диетам, фитнесу или дорогим косметическим процедурам.

Или же это произойдет само собой. Но дело ведь не только во внешности. Дело еще в доброте, заботе, внимании. Есть риск, что вы потеряете все возможности, потому что будете вести себя, как законченный эгоист. Впрочем, вы ведь и сами понимаете, что, когда язвите или спорите, то не добавляете себе баллов. Поэтому можете поработать над этой проблемой. И у вас в феврале все получится.

Февраль также будет связан с резким взлетом сексуального потенциала. В сексе вы однозначно переплюнете любой другой знак Зодиака. И наверняка найдется одно или много мест, где вы сможете этот потенциал применить. Главное, чтоб усилия не были потрачены впустую.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Сексуальный гороскоп для Водолея на февраль: чтобы вам повезло в любви, вам сейчас не хватает открытости. Людям, которые вам нравятся, вы пытаетесь пустить пыль в глаза. Рассказываете о своих заслугах, статусе, круге знакомств. Но не рассказываете ничего на самом деле важного о себе – грусть, переживания, страх одиночества.

Вы боитесь откровенности, потому что она может казаться унизительной. Но как следствие, люди, которым вы по-настоящему симпатичны, видят не живого человека, а некий образ из массовой рекламы – сильная личность без всяких проблем. Образ недоступный и нереальный. Именно это – главная проблема, которая помешает создать серьезные отношения в феврале.

Вторая проблема – следствие первой. Это ваша недоверчивость, даже скрытность. Вы многое скрываете от людей, которые заслужили или могли бы заслужить доверие. А без доверия ничего серьезного не будет.

Третья проблема – вы на ком-то, возможно, зациклились. Это и мешает доверять людям. Человек из прошлого или даже просто образ занимает ваши мысли. Новых знакомых вы ровняете по этому своему эталону. И они все кажутся тусклыми в сравнении с ним.

Итог: в феврале у вас будет очень большая сексуальная активность. А вот родятся ли на этой основе серьезные отношения – большой вопрос. Притом, что именно таких отношений вы сейчас и хотите.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Сексуальный гороскоп для Рыб на февраль: если вы ищете любви, то она может родиться из дружбы. Человек, с которым все может быть серьезно, находится где-то рядом с вами. Возможно, вы долгое время с ним общались, но так и не узнали до конца. Сейчас самое время его узнать поглубже. Если это получится, жизнь ваша обретет новый смысл.

Это наверняка может произойти после какой-то поездки. Очень вероятно, что вы с компанией друзей соберетесь в путешествие в феврале или марте. И значит, в этой компании есть кто-то, с кем вы можете связать жизнь впоследствии.

Но есть также вероятность, что ничего не произойдет, и вы останетесь в активном поиске. Дело в том, что вокруг вас много людей, к которым у вас имеется легкая симпатия. Они заставляют вас улыбаться и оптимистично смотреть на жизнь. А вот разглядеть нечто серьезное среди этих симпатий как раз сейчас совсем не просто.

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