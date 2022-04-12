Гороскоп на 12 апреля для всех знаков зодиака: в этот день противопоказан эгоизм

Ракам важно поверить с собственные силы, а Козерогам полезно помечтать.

Гороскоп на сегодня / Фото: Pixabay, Unsplash, Коллаж: Сегодня

Наступивший вторник, 12 апреля , можно назвать днем проявления милосердия. Эти лунные сутки очень полезно посвятить проблемам других людей, благотворительности, волонтерской работе – ваша забота и доброта вернется к вам сторицей.

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Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на 12 апреля для Овнов: в вас проснется дух соревнования, благодаря которому вам вдруг с новой силой захочется работать. Но если скорость мешает качеству, то лучше подумайте, так ли вам нужно кого-то обогнать.

Телец (21 апреля – 21 мая)

Гороскоп на 12 апреля для Тельцов: сегодня вы сможете добиться чего-то совершенно необыкновенного. Вот только не нужно проявлять повышенные требования к себе и быть излишне самокритичными.

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Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на 12 апреля для Близнецов: даже если вы сегодня попадете в не совсем приятную ситуацию, это сыграет вам на руку. Пользуйтесь удачным моментом, чтобы поправить свое материальное положение.

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Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на 12 апреля для Раков: ничего невозможного нет – вы это поймете сегодня. Но, конечно же, нужно приложить хоть какие-то усилия. Вы многого сможете добиться, если будете верить в себя.

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на 12 апреля для Львов: у вас появятся завистники, но вам не стоит обращать на них внимания. Или же выбирайте: если вы потратите время на борьбу с ними, то не успеете закончить более важное дело.

Дева (22 августа – 23 сентября)

Гороскоп на 12 апреля для Дев: вас ждет разочарование, потому что в ответ на свои лучшие предложения вы можете услышать не самые лестные отзывы. Отнеситесь к этому философски и не огорчайтесь – люди разные.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на 12 апреля для Весов: этот день будет суетливым, пустым и не слишком удачным. Но зато вечер компенсирует все неприятности – вы будете так увлечены, что не заметите, как быстро пробежит время.

Скорпион (24 октября – 23 ноября)

Гороскоп на 12 апреля для Скорпионов: с таким запасом энергии, как у вас сегодня, можно и горы свернуть, и реки вспять повернуть. В общем, поступайте, как считаете нужным, но не оставляйте ничего на потом.

Стрелец (24 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на 12 апреля для Стрельцов: каждое предложение, которое вы получите сегодня, нужно детально изучить. Не все они окажутся пустыми, но в некоторых за красивой оберткой кроется тайный смысл.

Козерог (23 декабря – 20 января)

Гороскоп на 12 апреля для Козерогов: сегодняшний день может стать стартом нового и интересного этапа в вашей жизни. А начнется он с воплощения несбыточных, на первый взгляд, мечтаний и планов.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на 12 апреля для Водолеев: постарайтесь возобновить старые знакомства и восстановить контакты, которые считали давно потерянными. Эти люди могут вам вскоре понадобиться – не теряйте их больше.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на 12 апреля для Рыб: ваши решения сегодня будут непредсказуемыми даже для вас самих. А потому лучше не предпринимать никаких важных дел и судьбоносных решений. Лучше займитесь обычной текучкой.

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