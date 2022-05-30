Гороскоп на 30 мая для всех знаков зодиака: день планирования

Астрологи предполагают, что наступивший понедельник, 30 мая , в канун новолуния на стыке лунных дней станет периодом всепрощения и планирования новых дел.
Овен
Гороскоп на 30 мая для Овнов: сегодня к вам могут обратиться старые друзья за советом и помощью. Не отказывайте, если можете им помочь. Зато в будущем они наградят вас за вашу отзывчивость.
Телец
Гороскоп на 30 мая для Тельцов: отлична идея посвятить этот день обновлению гардероба. Лето на пороге, так что пора сменить имидж. Устройте показ мод – это поднимет настроение не только вам, но и окружающим.
Близнецы
Гороскоп на 30 мая для Близнецов: если в ваш адрес приходит критика, можете ее попросту игнорировать. С другой стороны, этот день подходит для перемен, а потому стоит переосмыслить свое поведение.
Рак
Гороскоп на 30 мая для Раков: сделанный вами выбор будет удачным и принесет позитивные эмоции. Это касается как людей, так и вещей или сфер деятельности. Найдите время для накопления утраченных сил.
Лев
Гороскоп на 30 мая для Львов: сегодня вам придется решать проблемы других людей. Не надейтесь скрыться от этого: даже если вы будете офлайн, до вас дозвонятся или доберутся, отыскав по справочнику.
Дева
Гороскоп на 30 мая для Дев: в этот день вам не стоит заниматься решением серьезных и значимых вопросов. Лучше перенесите их на другой день, а сегодня посвятите время профилактике своего здоровья.
Весы
Гороскоп на 30 мая для Весов: ваша лень – это ваш враг, так что самое время начать с ней борьбу. Относитесь с осторожностью к навязчивым незнакомым людям и не откровенничайте, иначе вы рискуете стать жертвой обмана.
Скорпион
Гороскоп на 30 мая для Скорпионов: полезно поучиться на старых промахах и ошибках, чтобы не допустить новых. Жизнь, как известно, движется по спирали, и в похожей ситуации вам уже приходилось бывать ранее.
Стрелец
Гороскоп на 30 мая для Стрельцов: вы рискуете спровоцировать конфликт. Это может быть коллега, сосед или любимый человек. Вам будет полезно попридержать язык за зубами и не говорить резких слов.
Козерог
Гороскоп на 30 мая для Козерогов: сегодня ваша скрупулезность и внимательность к деталям поможет разоблачить недоброжелателей. Не отказывайте себе в капризах и маленьких слабостях – вы это заслужили.
Водолей
Гороскоп на 30 мая для Водолеев: вам будет полезна умеренная физическая нагрузка, особенно если вы давно не занимались спортом. Тело само просится поразмяться, так что не откладывайте тренировку на потом.
Рыбы
Гороскоп на 30 мая для Рыб: можете рассчитывать на неожиданную прибыль, которая сама придет вам в руки. Деньги лучше накапливать, а не транжирить – они вам вскоре пригодятся для удачной инвестиции.
Ранее мы рассказывали, какие знаки зодиака будет сопровождать удача в мае-2022. А еще узнайте, кому обязательно повезет в любви в 2022 году.