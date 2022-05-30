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СЕГОДНЯ Лайфхакер Астрология

Гороскоп на 30 мая для всех знаков зодиака: день планирования

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня
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30 мая, 05:05
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Овны не смогут отказать друзьям в помощи, а Весы рискуют стать жертвой обмана.
Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня / Фото: Unsplash, Коллаж: Сегодня

Астрологи предполагают, что наступивший понедельник, 30 мая , в канун новолуния на стыке лунных дней станет периодом всепрощения и планирования новых дел.

Овен

Овен (21 марта – 20 апреля)
Овен (21 марта – 20 апреля) / Фото: Коллаж: Сегодня

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Гороскоп на 30 мая для Овнов: сегодня к вам могут обратиться старые друзья за советом и помощью. Не отказывайте, если можете им помочь. Зато в будущем они наградят вас за вашу отзывчивость.

Телец

Телец (21 апреля – 21 мая)
Телец (21 апреля – 21 мая) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 30 мая для Тельцов: отлична идея посвятить этот день обновлению гардероба. Лето на пороге, так что пора сменить имидж. Устройте показ мод – это поднимет настроение не только вам, но и окружающим.

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Близнецы

Близнецы (22 мая – 21 июня)
Близнецы (22 мая – 21 июня) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 30 мая для Близнецов: если в ваш адрес приходит критика, можете ее попросту игнорировать. С другой стороны, этот день подходит для перемен, а потому стоит переосмыслить свое поведение.

Рак

Рак (22 июня – 22 июля)
Рак (22 июня – 22 июля) / Фото: Коллаж: Сегодня

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Гороскоп на 30 мая для Раков: сделанный вами выбор будет удачным и принесет позитивные эмоции. Это касается как людей, так и вещей или сфер деятельности. Найдите время для накопления утраченных сил.

Лев

Лев (23 июля – 21 августа)
Лев (23 июля – 21 августа) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 30 мая для Львов: сегодня вам придется решать проблемы других людей. Не надейтесь скрыться от этого: даже если вы будете офлайн, до вас дозвонятся или доберутся, отыскав по справочнику.

Дева

Дева (22 августа – 23 сентября)
Дева (22 августа – 23 сентября) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 30 мая для Дев: в этот день вам не стоит заниматься решением серьезных и значимых вопросов. Лучше перенесите их на другой день, а сегодня посвятите время профилактике своего здоровья.

Весы

Весы (24 сентября – 23 октября)
Весы (24 сентября – 23 октября) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 30 мая для Весов: ваша лень – это ваш враг, так что самое время начать с ней борьбу. Относитесь с осторожностью к навязчивым незнакомым людям и не откровенничайте, иначе вы рискуете стать жертвой обмана.

Скорпион

Скорпион (24 октября – 23 ноября)
Скорпион (24 октября – 23 ноября)

Гороскоп на 30 мая для Скорпионов: полезно поучиться на старых промахах и ошибках, чтобы не допустить новых. Жизнь, как известно, движется по спирали, и в похожей ситуации вам уже приходилось бывать ранее.

Стрелец

Стрелец (24 ноября – 22 декабря)
Стрелец (24 ноября – 22 декабря) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 30 мая для Стрельцов: вы рискуете спровоцировать конфликт. Это может быть коллега, сосед или любимый человек. Вам будет полезно попридержать язык за зубами и не говорить резких слов.

Козерог

Козерог (23 декабря – 20 января)
Козерог (23 декабря – 20 января) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 30 мая для Козерогов: сегодня ваша скрупулезность и внимательность к деталям поможет разоблачить недоброжелателей. Не отказывайте себе в капризах и маленьких слабостях – вы это заслужили.

Водолей

Водолей (21 января – 19 февраля)
Водолей (21 января – 19 февраля) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 30 мая для Водолеев: вам будет полезна умеренная физическая нагрузка, особенно если вы давно не занимались спортом. Тело само просится поразмяться, так что не откладывайте тренировку на потом.

Рыбы

Рыбы (20 февраля – 20 марта)
Рыбы (20 февраля – 20 марта) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 30 мая для Рыб: можете рассчитывать на неожиданную прибыль, которая сама придет вам в руки. Деньги лучше накапливать, а не транжирить – они вам вскоре пригодятся для удачной инвестиции.

Ранее мы рассказывали, какие знаки зодиака будет сопровождать удача в мае-2022. А еще узнайте, кому обязательно повезет в любви в 2022 году.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня Больше статей автора
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