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СЕГОДНЯ Лайфхакер Астрология

Гороскоп на 8 июня для всех знаков зодиака: активный день

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня
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8 июня, 05:05
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У Овнов есть риск обмана, а Весы будут источать очарование на окружающих.
Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня / Фото: Unsplash, Коллаж: Сегодня

Сегодняшний день, среда, 8 июня , принесет реализацию намеченных ранее планов. Эти лунные сутки, по мнению астрологов, станут периодом активных действий, если вы не будете отсиживаться в стороне от бурной жизни.

Овен

Овен (21 марта – 20 апреля)
Овен (21 марта – 20 апреля) / Фото: Коллаж: Сегодня

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Гороскоп на 8 июня для Овнов: если вы получите какую-то интересную и важную информацию, звезды советуют подвергнуть ее сомнению и проверке. Имейте в виду, что далеко не вся она окажется правдивой.

Телец

Телец (21 апреля – 21 мая)
Телец (21 апреля – 21 мая) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 8 июня для Тельцов: сегодняшний день будет благоприятным для знакомств, а также общения – как делового, так и дружеского характера. Налаживание новых контактов пройдет хорошо и перспективно.

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Близнецы

Близнецы (22 мая – 21 июня)
Близнецы (22 мая – 21 июня) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 8 июня для Близнецов: своими делами вам будет некогда заниматься. Весь день придется посвятить решению чужих проблем и хлопот. Позовите себе на помощь близких или друзей.

Рак

Рак (22 июня – 22 июля)
Рак (22 июня – 22 июля) / Фото: Коллаж: Сегодня

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Гороскоп на 8 июня для Раков: у вас будет философское настроение и отрешение от всех проблем. Сегодняшний день оптимально провести в уединении, составляя планы и размышляя о будущем.

Лев

Лев (23 июля – 21 августа)
Лев (23 июля – 21 августа) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 8 июня для Львов: не засиживайтесь на одном месте, даже образно. Вам нужно научиться вовремя переключаться с одной темы на другую. Тогда вы легче переживете непростые испытания судьбы.

Дева

Дева (22 августа – 23 сентября)
Дева (22 августа – 23 сентября) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 8 июня для Дев: проявите внимательность и наблюдательность. Вам стоит получше присмотреться к людям в вашем окружении – возможно среди них появился тайный поклонник или же недоброжелатель.

Весы

Весы (24 сентября – 23 октября)
Весы (24 сентября – 23 октября) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 8 июня для Весов: несмотря на всю занятость, уделите время и внимание своей внешности. Пользуйтесь тем, что вы способны сейчас произвести незабываемое впечатление на нужных вам людей.

Скорпион

Скорпион (24 октября – 23 ноября)
Скорпион (24 октября – 23 ноября)

Гороскоп на 8 июня для Скорпионов: звезды рекомендуют все делать основательно и качественно, чтобы к вам не возникло никаких претензий. Тогда не придется ничего многократно переделывать.

Стрелец

Стрелец (24 ноября – 22 декабря)
Стрелец (24 ноября – 22 декабря) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 8 июня для Стрельцов: не обращайте внимания на критику в свой адрес. На нее способны завистники или чрезмерные ворчуны. Слова, адресованные вам, могут быть совершенно необъективными.

Козерог

Козерог (23 декабря – 20 января)
Козерог (23 декабря – 20 января) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 8 июня для Козерогов: в этот период стоит воздержаться от серьезных и дорогостоящих покупок. Приобретенные вещи вас, скорее, разочаруют, а не порадуют и не принесут ожидаемой пользы.

Водолей

Водолей (21 января – 19 февраля)
Водолей (21 января – 19 февраля) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 8 июня для Водолеев: сегодня вы можете рассчитывать на приятный сюрприз от любимого человека. Вас любят – цените это. А еще постарайтесь придумать в ответ нечто оригинальное.

Рыбы

Рыбы (20 февраля – 20 марта)
Рыбы (20 февраля – 20 марта) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 8 июня для Рыб: этот день подарит вам приятные впечатления. Ваши надежды имеют шанс исполниться. Но для этого не закрывайтесь от мира, будьте искренними и живите нараспашку.

Ранее мы рассказывали о знаках зодиака, которые станут самыми богатыми на неделе 6-12 июня. А еще узнайте, кому обязательно повезет в любви в 2022 году.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня Больше статей автора
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