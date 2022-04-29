Гороскоп на тиждень з 2 по 8 травня: кому пощастить, а кому треба бути обережнішими з грошима

Цей тиждень несприятливий для тих, хто має кредити та інші грошові зобов'язання. Водночас є чудова можливість знайти додатковий заробіток

Гороскоп для всіх знаків з 2 по 8 травня / Фото: pexels.com

Новий тиждень – це одразу два затемнення. Місяць перебуватиме у Скорпіоні, і саме це спонукає у багатьох бажання нарешті попрощатися з боргами.

Водночас Північний вузол Місяця йтиме Тельцем, а це може означати, що багатьом пощастить знайти можливість заробити.

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Ну й перед кимось відчиняться двері до духовного розвитку, відкриття нових талантів та розвитку вже наявних.

І щодо кохання та стосунків, то тут дізнаєтесь любовний гороскоп на весь 2022 рік.

Овен

Цього тижня у вас буде підйом – емоційний та фізичний. Ви розкриєте свій потенціял, який, можливо, вам так майстерно вдавалося приховувати.

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І якщо у вас є фінансові складнощі, то постарайтеся сконцентруватися й на них. Можливо, ви отримаєте шанс нарешті з ними розпрощатися.

Телець

Тельцям варто бути обережним у фінансових справах. Можливі непередбачені втрати та витрати. Усі поїздки будуть успішними, а зустрічі приємними.

Якщо пропонуватимуть допомогу від тих, від кого ви не могли очікувати, йдіть на діалог, але застосовуйте властиву вам розсудливість.

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Намагайтеся знайти час відпочити, щоби починати новий тиждень оновленими.

Близнюки

Це тиждень творчості та креативу саме для вас. Не заважайте талантам та вмінням прориватися назовні, так треба.

Ви навіть самі будете здивовані, яка ви обдарована особистість. Зберіться з друзями та близькими, їм сподобається час, проведений з вами.

Рак

2-8 травня – не найкращий час для планування важливих справ. Це насамперед стосується ремонту вдома. Можливо, ви будете вкрай дратівливі й навіть у дрібницях.

Забезпечте собі спокій та затишок, оточіть близькими людьми, займіться хобі або просто намагайтеся частіше виходити на прогулянки.

Лев

Якщо у вас є фінансові труднощі, треба знову потерпіти. Все має вирівнятися трохи згодом.

Не варто говорити про грошові неприємності своїм близьким і тим паче коханій людині. Все вирішиться якнайкраще. Головне – не поспішати і до всього підходити з холодним розумом.

Діва

Цього тижня ви можете бути вкрай дратівливі. Можливо, це тому, що ви давно не відпочивали та не давали собі побути на самоті.

Є якась справа, яка не подобається і не задовольняє? Краще все-таки забути та перестати марнувати на неї час.

Вірте тільки в краще та не дозволяйте скептичним думкам атакувати себе.

Терези

Цього тижня треба не боятися. Якщо попереду щось невідоме, те, що продовжує лякати, зробіть крок назустріч усім страхам і поборіть себе. Ваші близькі обов'язково підтримають.

Якщо не злякаєтеся і зайдете на незвідану територію, слідуючи пораді близьких людей, ви не помилитеся.

Щодо кохання, то залиште спроби добиватися взаємності у об'єкта обожнювання. Хоча б на певний час.

Скорпіон

Може статися так, що вам запропонують якусь фінансову справу. Не варто одразу ж погоджуватися, навіть якщо пропозиція надійшла від перевірених людей.

Принаймні цього тижня вкладати гроші, робити покупки та позичати – не найкращий час.

Можливі складнощі у стосунках з родичами, вони можуть створити деякі неприємності. Вам доведеться щось віддати й різко від чогось відмовитись.

Стрілець

На початку травня ви нарешті отримайте чітку картину всього, що відбувається довкола вас і стосується лише вас.

І саме на це треба буде кинути всі внутрішні сили. Підходьте до всіх питань без властивої вам амбітності, прибережіть сили до найкращих часів.

Козеріг

Ці дні – дні розв'язання любовних негараздів Ви зрозумієте нарешті, що ідеальних людей не буває і що та людина, яка поруч з вами, інша. Але ж саме це вас і поєднало.

Вірте собі, вірте в кохання і бережіть своїх коханих. І ще вам усе-таки доведеться відсунути на задній план свої амбіції та піти на поступки.

Водолій

Цього місяця, зокрема на його початку, ви зможете позбутися труднощів, які залишилися з минулого року.

Як швидко це вдасться – покаже час, але всі проблеми все одно буде розв'язано. Ви відчуєте деяке полегшення, і вам нарешті захочеться по-справжньому відпочити.

Риби

Цей тиждень буде під гаслом – я миротворець. Ви допомагатимете людям помиритися, прийти до правильного рішення або до компромісу.

І дуже багатьом людям, які довкола вас, це дуже необхідно. Не уникайте можливості когось підтримати, вислухати та спробувати дати пораду.

У фінансовому плані постарайтеся не витрачати багато, збережіть гроші.

Повний кулінарний гороскоп для всіх знаків зодіаку читайте у цьому матеріялі.