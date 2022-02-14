Гороскоп на сегодня, 14 февраля для всех знаков Зодиака

Тельцы вспомнят молодость, а Стрельцы разделаются со старыми проблемами

14 февраля – день влюбленных. И расположение светил также указывает, что тема любви, романтических отношений и секса будет доминирующей. Совпадение? Не думаем! Астрологи, составляющие гороскопы для "Сегодня", утверждают, что в сексе надо проявлять осторожность. Случайные связи могут повлечь за собой нежелательные последствия.

День вероятно начнется энергично и на позитивной волне. В то же время в делах возможны проблемы, нестыковки. Планы могут измениться. Правда, не у всех: тут многое зависит от того, под каким знаком Зодиака вы родились.

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Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на 14 февраля для Овнов: у вас прекрасный момент, чтобы отдохнуть, развеяться. Проведете время с друзьями, отправитесь на свидание, в кино или клуб. Не перегружайте себя работой, от этого только разнервничаетесь.

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Телец (21 апреля – 21 мая)

Гороскоп на 14 февраля для Тельцов: не стройте на сегодня слишком много планов. Все может пойти не так, как вы планируете – и вы будете раздражаться. День влюбленных лучше провести в компании симпатичных вам людей, а также надежных друзей. Если уж заниматься делами, то небольшими. Возможно будете листать альбом со своими детскими фото и предаваться ностальгии.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на 14 февраля для Близнецов: видимо, вам предстоит поездка. И она доставит приятные впечатления. Будете много общаться, делиться впечатлениями с коллегами и друзьями или сообща строить планы. Звезды обещают вам хорошее настроение и много энергии. Так что у вас все получится.

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Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на 14 февраля для Раков: у вас возможны неожиданные расходы. В остальном день благоприятный. Будет много физической энергии, увеличится аппетит. Приготовьте что-нибудь вкусное – у вас ведь отлично это получается.

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на 14 февраля для Львов: к вам вернулась уверенность и оптимизм. Желания начали исполняться. Возможны неожиданные новости, связанные с бизнесом и карьерой – не спешите быстро реагировать. Тут все нужно основательно обдумать.

Дева (22 августа – 23 сентября)

Гороскоп на 14 февраля для Дев: вам не стоит искать приключений. Постарайтесь пораньше освободиться с работы, сходите на прогулку, встретьтесь со старыми приятелями. Но для рискованных дел, азартных игр и тайных свиданий момент неподходящий. Не стоит ввязываться в авантюры, потом будете жалеть.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на 14 февраля для Весов: вы сегодня почувствуете облегчение и расслабитесь. Праздник влюбленных = прекрасный момент, чтобы заняться личными вопросами и чем-то приятным себя побаловать. Возможны кратковременные поездки и встречи с друзьями.

Скорпион (24 октября – 23 ноября)

Гороскоп на 14 февраля для Скорпионов: у вас будет много мелких забот. Вам, наверное, не очень хочется напрягаться в первый рабочий день. Но только решив все задачи, которые стоят сейчас перед вами, вы почувствуете, что довольны собой. Так что действуйте, не ленитесь, для вас сейчас это очень важно.

Стрелец (24 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на 14 февраля для Стрельцов: у вас будет философский настрой. Захотите поговорить о политике или таинствах бытия. За благодарными слушателями дело не станет. День в целом благоприятный. Ваши желания близки к осуществлению. А опасности, еще недавно нависавшие над вами, ушли в прошлое.

Козерог (23 декабря – 20 января)

Гороскоп на 14 февраля для Козерогов: у вас вероятны финансовые поступления, успешные сделки. Можете что-то выгодно продать или купить. В личных отношениях – легкий хаос. Возможно, вам сегодня придется скрывать свои мысли или планы от близкого человека.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на 14 февраля для Водолеев: в центре внимания будут семейные дела и отношения с любимым человеком. Тут не все идет, так как вам хочется. Но сегодня вы убедитесь – даже сложные проблемы можно решить, если между двумя людьми есть чувство.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на 14 февраля для Рыб: вам сегодня лучше не ездить в шумные места – супермаркеты, клубы. Большие толпы народа вас будут напрягать. Проведите день дома или за привычной работой, мелкие дела предпочтительнее каких-то новых и сложных задач. У вас несколько снижен тонус – вам не стоит перенапрягаться. Настроение будет хорошим.