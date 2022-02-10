Гороскоп на 14 – 20 февраля для всех знаков Зодиака

Овнам будут дарить подарки, а Львы придумают, как дойти до цели

Не давайте волю чувствам – вот девиз недели 14 – 20 февраля, по мнению астрологов, составляющих гороскопы для "Сегодня". Они отмечают: из-за полнолуния, которое произойдет на этой неделе, могут бурлить эмоции. При этом влияние нынешнего полнолуния ощутят не только "лунатики", поскольку его влияние будет проявляться сильнее обычного.

Под влиянием полнолуния, и не только в день точной его фазы (16 февраля), люди могут чувствовать то прилив бодрости, большую энергию. То подавленность, меланхолию. Конфликты на предстоящей неделе будут происходить чаще обычного.

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Также астрологи предупреждают, что неделя может быть рискованной для людей с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Может повышаться давление. Поэтому его необходимо взять под строгий контроль.

Овен (21 марта – 20 апреля)

Недельный гороскоп для Овна: у вас сейчас, наверное, куча дел. Большие нагрузки, может быть, проблемы на работе мешают семейным делам и личной жизни. Но скоро все изменится. Вероятно, вы распутаетесь, если не со всеми, так по крайней мере, с рядом сложных дел. Это случится благодаря свежей мысли, пришедшей в голову, и советам друзей. В общем, почувствуете себя гораздо легче и свободнее. На этой неделе у вас вероятны поездки. Будет много разных встреч. Вам будут дарить подарки.

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Телец (21 апреля – 21 мая)

Недельный гороскоп для Тельца: вам надо поднажать в работе, закрыть все дела, отчитаться. Вы и сами это понимаете, и начало недели встретите вполне мобилизованным и мотивированным. Одна из причин, почему возникла такая необходимость, связана с семейными или, может, любовными делами. Вам нужны деньги, чтобы поддержать близкого человека. Вы близки к тому, чтобы добиться своей цели. На этой неделе вам поручат важное дело. Будете часто волноваться и переживать. Нельзя подвести тех, кто вам доверяет.

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Близнецы (22 мая – 21 июня)

Недельный гороскоп для Близнецов: вы наконец-то разделаетесь с негативными эмоциями, которые мешали вам жить в первой половине февраля. Перестанете строить планы мести и держать обиду за пазухой. Зато начнете гораздо четче соображать во всех вопросах, касающихся карьеры, денег и любви. Во всех этих трех темах может быть прорыв. Правда, заметите вы это не сразу. В первой половине февраля вы затевали дорогую покупку или раздумывали о крупном денежном вложении. Если еще не потратили деньги, то ничего страшного. Идея постепенно утратит всю свою привлекательность.

Рак (22 июня – 22 июля)

Недельный гороскоп для Рака: вы ждете новостей – и вероятно их еще немного придется подождать. Что-то откладывается, переносится, и это заставляет вас нервничать. Но делу вовсе не конец. Ближе к выходным долгожданные события начнут происходить одно за другим. Пока же у вас будет множество ярких личных событий. Они позволят отвлечься от неопределенности, царящей в делах и с финансами.

Лев (23 июля – 21 августа)

Недельный гороскоп для Льва: вы не видите перед собой большой цели. Поэтому можете немного хандрить. Как вариант, цель у вас есть, но продвигаться к ней мешают разные мелочи, бытовые неурядицы или вереница рутинных задач, отнимающих кучу времени. Вы можете прийти к выводу, что неправильно планируете свое время или пренебрегаете помощью друзей и коллег. На этой неделе вы непременно исправите возникшую ошибку. После этого дела действительно пойдут гораздо быстрее.

Дева (22 августа – 23 сентября)

Недельный гороскоп для Девы: у вас было много ярких впечатлений и бурных событий. Особенно в личной жизни. Вероятно, вам начинает приедаться этот бесконечный карнавал. На этой неделе, судя по гороскопу, Девы наконец возьмутся за ум. Они станут уделять делам и финансам значительно больше времени, чем раньше. Окажется, что накопилась куча мелких дел. Но постепенное решение всех этих будничных вопросов вовсе не напрягает Дев. Скорее, радует. Все будет разложено по своим местам, жизнь станет спокойной и куда более предсказуемой, чем раньше.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Недельный гороскоп для Весов: вы в начале февраля, вероятно, никак не могли договориться с партнерами по бизнесу, коллегами. Ваша задача заключалась в том, чтобы разработать правила игры, устраивающие всех. В том числе вас самих. Но договориться все время что-то мешало: личные амбиции и желание спорить ради спора. Наконец, все решится – именно на этой неделе. Также вероятно у вас было много работы. Теперь ее станет меньше. И еще, вы начнете больше общаться. Гораздо больше времени представится, чтобы заняться личными вопросами. Будете тратить деньги на свои прихоти, делать себе небольшие подарки, ходить по ресторанам и клубам. Одним словом, позитива в вашей жизни на этой неделе заметно прибавится.

Скорпион (24 октября – 23 ноября)

Недельный гороскоп для Скорпиона: ваши дела перешли в сложную стадию. Например, вы запустили новый проект. На берегу казалось, все будет просто. Но с самого начала различные мелочи и недоразумения с коллегами тормозят продвижение вперед. Большое значение будут играть формальности. Вам может начать казаться, что с вами поступают несправедливо или предъявляют завышенные требования. Может и так, но останавливаться сейчас ни в коем случае нельзя. В делах все равно намечается прогресс. Пусть все идет не так быстро и просто, как хотелось бы, все равно успех не за горами. К концу недели оптимизм к вам начнет возвращаться.

Стрелец (24 ноября – 22 декабря)

Недельный гороскоп для Стрельца: вас ждет приятная, позитивная неделя. Что-то меняется в хорошую сторону. Например, у вас появляется больше свободного времени. Вы находите возможность погулять, встретиться с друзьями. Слушаете их истории и чувствуете прилив хорошего настроения. У вас возможны поездки – по делам или просто ради развлечения. Вероятны новые знакомства. Короче говоря, унылые февральские будни удастся чем-то разнообразить. Это большой плюс к отличной базе. Вы сейчас уверены в своем будущем и с деньгами у вас тоже все вроде бы хорошо.

Козерог (23 декабря – 20 января)

Недельный гороскоп для Козерога: дела бы шли неплохо, но есть одно но. Вы слишком многого требуете от друзей и коллег. Иногда вы проявляете нетерпимость в суждениях. Не боитесь конфликтов, споров – и если уж они происходят, вообще не думаете о последствиях. Одним словом, вы жесткий как ерш, и можете нажить себе недругов. Но это совершенно не мешает вам в делах. Наоборот, ваша решительность помогает добиться того, что другим не под силу. Вас могут ставить в пример. У вас на этой неделе будут хорошие заработки. Но в то же время вас может сопровождать беспокойство из-за денег и собственности. Скорее всего, это беспокойство напрасно. Беспокоится нужно из-за обид, которые вы можете ненароком нанести друзьям или близким. Учитесь терпимости и сохраняйте спокойствие.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Недельный гороскоп для Водолея: неделя будет связана с повышенной эмоциональностью. Даже незначительные проблемы вы можете сейчас воспринимать нервно и болезненно. Но ваши страхи начнут понемногу рассеиваться. К концу недели вернется ясность мысли и олимпийское спокойствие. Появятся интересные идеи и планы на будущее. Одним словом, дела в основном придут в норму. По всей видимости, источник вашего беспокойства – ситуация в личной жизни, любовные неурядицы или недоразумения в семье. Пока что страсти там продолжат кипеть. Но вам поможет уже то, что вы примите ситуацию такой, какой она есть. И начнете искать пути ее решения.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Недельный гороскоп для Рыб: вероятно, вы сейчас сосредоточены на личных вещах. Также вы должно быть стараетесь поменьше делиться тем, что вас по-настоящему волнует, с коллегами и членами семьи. Вы не слишком откровенны и отдаете работе ровно столько времени, сколько она заслуживает. Когда будничные дела завершены, ваша жизнь только начинается. У вас будет много встреч, поездки, авантюры. Причем, вроде бы без особой практической пользы – просто, чтобы нервы пощекотать. В то же время в происходящем угадываются какие-то перспективы. Может быть, даже весьма значительные. Вы можете многое изменить в своей жизни, доверившись людям, которые сейчас вас окружают. Только старайтесь не терять трезвого и критического взгляда. Вам кто-то намерен помочь, а кто-то хочет запутать и воспользоваться вами в личных целях. Вам нужно разбираться в истинных мотивах людей.