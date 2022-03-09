Краткий позитивный гороскоп на сегодня для всех знаков зодиака

Если очень сильно захотеть, то желания исполняются . Даже в такое сложное время вера в победу и лучшие перемены объединяет людей, а собранная воедино энергетика нацелена на общее дело и способна творить чудеса.
Будем верить, что в скором будущем война, развязанная агрессором, завершится нашей победой. А чтобы поднять вам настроение и боевой дух, мы публикуем благоприятный краткий гороскоп для каждого знака зодиака .
Позитивный гороскоп для всех знаков зодиака
- Овен
Когда разобрались с внутренним миром, наступает очередь внешнего.
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- Телец
Худшее из действий – это бездействие. Хаты с краю не бывает.
- Близнецы
Главный козырь – непредсказуемость. Уж она точно собьет с толку любого врага.
- Рак
Если пятиться грамотно, можно сразить наповал тех, кто дышит в спину.
- Лев
Главное – включить холодный рассудок, а озвереть всегда успеете.
- Дева
Пугают громкие мысли? Проговорите их вслух.
- Весы
Предстоит долго решать, что лучше – сбитый самолет или подбитый танк.
- Скорпион
Занятие дня: медитировать на падение курса вражеской валюты.
- Стрелец
Чем ждать, пока кто-то попадет, проще самому взять в руки лук и колчан.
- Козерог
Новости каких-то других стран, кроме Украины? Нет, не слышали.
- Водолей
В-2, В-3, В-4… Ранил, ранил, сбил и потопил!
- Рыбы
Когда вокруг все бурлит, не получится отсидеться в тихой заводи.
Ранее мы публиковали любовный гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака.