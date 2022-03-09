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СЕГОДНЯ Лайфхакер Астрология

Краткий позитивный гороскоп на сегодня для всех знаков зодиака

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня
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9 марта, 05:00
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Весы считают вражеские потери, а Стрельцы не промахнутся.
Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня / Фото: Pexels, Коллаж: Сегодня

Если очень сильно захотеть, то желания исполняются . Даже в такое сложное время вера в победу и лучшие перемены объединяет людей, а собранная воедино энергетика нацелена на общее дело и способна творить чудеса.

Будем верить, что в скором будущем война, развязанная агрессором, завершится нашей победой. А чтобы поднять вам настроение и боевой дух, мы публикуем благоприятный краткий гороскоп для каждого знака зодиака .

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Позитивный гороскоп для всех знаков зодиака

  • Овен

Когда разобрались с внутренним миром, наступает очередь внешнего.

  • Телец

Худшее из действий – это бездействие. Хаты с краю не бывает.

  • Близнецы

Главный козырь – непредсказуемость. Уж она точно собьет с толку любого врага.

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  • Рак

Если пятиться грамотно, можно сразить наповал тех, кто дышит в спину.

  • Лев

Главное – включить холодный рассудок, а озвереть всегда успеете.

  • Дева

Пугают громкие мысли? Проговорите их вслух.

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  • Весы

Предстоит долго решать, что лучше – сбитый самолет или подбитый танк.

  • Скорпион

Занятие дня: медитировать на падение курса вражеской валюты.

  • Стрелец

Чем ждать, пока кто-то попадет, проще самому взять в руки лук и колчан.

  • Козерог

Новости каких-то других стран, кроме Украины? Нет, не слышали.

  • Водолей

В-2, В-3, В-4… Ранил, ранил, сбил и потопил!

  • Рыбы

Когда вокруг все бурлит, не получится отсидеться в тихой заводи.

Ранее мы публиковали любовный гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня Больше статей автора
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