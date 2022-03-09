Короткий позитивний гороскоп на сьогодні для всіх знаків зодіаку

Якщо дуже сильно захотіти, то бажання виконуються . Навіть у такий складний час віра у перемогу та найкращі зміни об'єднує людей, а зібрана воєдино енергетика націлена на спільну справу та здатна творити чудеса.
Будемо вірити, що незабаром війна, розв'язана агресором, завершиться нашою перемогою. А щоб підняти вам настрій та бойовий дух, ми публікуємо сприятливий короткий гороскоп для кожного знака зодіаку .
Позитивний гороскоп для всіх знаків зодіаку
- Овен
Коли розібралися із внутрішнім світом, настає черга зовнішнього.
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- Телець
Найгірша із дій – це бездіяльність. Хати з краю не буває.
- Близнята
Головний козир – непередбачуваність. Вже вона точно зіб'є з пантелику будь-якого ворога.
- Рак
Якщо задкувати грамотно, можна вразити наповал тих, хто дихає у спину.
- Лев
Головне – включити холодний розум, а озвіріти завжди встигнете.
- Діва
Лякають гучні думки? Промовте їх уголос.
- Терези
Треба довго вирішувати, що краще – збитий літак чи підбитий танк.
- Скорпіон
Заняття дня: медитувати на зниження курсу ворожої валюти.
- Стрілець
Чим чекати, поки хтось влучить, простіше самому взяти до рук лук і сагайдак.
- Козоріг
Новини якихось інших країн, окрім України? Ні, не чули.
- Водолій
В-2, В-3, В-4... Поранив, поранив, збив і потопив!
- Риби
Коли навколо все вирує, не вдасться відсидітися в тихій заплаві.
Раніше ми публікували любовний гороскоп на 2022 рік для всіх знаків зодіаку.