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СЬОГОДНІ Лайфхакер Астрологія

Короткий позитивний гороскоп на сьогодні для всіх знаків зодіаку

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні
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9 березня, 05:00
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Терези підраховують ворожі втрати, а Стрільці не промахнуться.
Гороскоп на сьогодні
Гороскоп на сьогодні / Фото: Pexels, Колаж: Сьогодні

Якщо дуже сильно захотіти, то бажання виконуються . Навіть у такий складний час віра у перемогу та найкращі зміни об'єднує людей, а зібрана воєдино енергетика націлена на спільну справу та здатна творити чудеса.

Будемо вірити, що незабаром війна, розв'язана агресором, завершиться нашою перемогою. А щоб підняти вам настрій та бойовий дух, ми публікуємо сприятливий короткий гороскоп для кожного знака зодіаку .

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Позитивний гороскоп для всіх знаків зодіаку

  • Овен

Коли розібралися із внутрішнім світом, настає черга зовнішнього.

  • Телець

Найгірша із дій – це бездіяльність. Хати з краю не буває.

  • Близнята

Головний козир – непередбачуваність. Вже вона точно зіб'є з пантелику будь-якого ворога.

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  • Рак

Якщо задкувати грамотно, можна вразити наповал тих, хто дихає у спину.

  • Лев

Головне – включити холодний розум, а озвіріти завжди встигнете.

  • Діва

Лякають гучні думки? Промовте їх уголос.

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  • Терези

Треба довго вирішувати, що краще – збитий літак чи підбитий танк.

  • Скорпіон

Заняття дня: медитувати на зниження курсу ворожої валюти.

  • Стрілець

Чим чекати, поки хтось влучить, простіше самому взяти до рук лук і сагайдак.

  • Козоріг

Новини якихось інших країн, окрім України? Ні, не чули.

  • Водолій

В-2, В-3, В-4... Поранив, поранив, збив і потопив!

  • Риби

Коли навколо все вирує, не вдасться відсидітися в тихій заплаві.

Раніше ми публікували любовний гороскоп на 2022 рік для всіх знаків зодіаку.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні Більше статей автора
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