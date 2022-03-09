Короткий позитивний гороскоп на сьогодні для всіх знаків зодіаку

Терези підраховують ворожі втрати, а Стрільці не промахнуться.

Гороскоп на сьогодні / Фото: Pexels, Колаж: Сьогодні

Якщо дуже сильно захотіти, то бажання виконуються . Навіть у такий складний час віра у перемогу та найкращі зміни об'єднує людей, а зібрана воєдино енергетика націлена на спільну справу та здатна творити чудеса.

Будемо вірити, що незабаром війна, розв'язана агресором, завершиться нашою перемогою. А щоб підняти вам настрій та бойовий дух, ми публікуємо сприятливий короткий гороскоп для кожного знака зодіаку .

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Позитивний гороскоп для всіх знаків зодіаку

Овен

Коли розібралися із внутрішнім світом, настає черга зовнішнього.

Телець

Найгірша із дій – це бездіяльність. Хати з краю не буває.

Близнята

Головний козир – непередбачуваність. Вже вона точно зіб'є з пантелику будь-якого ворога.

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Рак

Якщо задкувати грамотно, можна вразити наповал тих, хто дихає у спину.

Лев

Головне – включити холодний розум, а озвіріти завжди встигнете.

Діва

Лякають гучні думки? Промовте їх уголос.

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Терези

Треба довго вирішувати, що краще – збитий літак чи підбитий танк.

Скорпіон

Заняття дня: медитувати на зниження курсу ворожої валюти.

Стрілець

Чим чекати, поки хтось влучить, простіше самому взяти до рук лук і сагайдак.

Козоріг

Новини якихось інших країн, окрім України? Ні, не чули.

Водолій

В-2, В-3, В-4... Поранив, поранив, збив і потопив!

Риби

Коли навколо все вирує, не вдасться відсидітися в тихій заплаві.

Раніше ми публікували любовний гороскоп на 2022 рік для всіх знаків зодіаку.