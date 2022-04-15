Місячний календар на тиждень 18-24 квітня 2022 року

За місячним календарем, наступного тижня буде багато складних днів: вівторок, середа та неділя.

Який сьогодні день місяця / Фото: Unsplash, Колаж: Сьогодні

Детальний місячний календар на середину квітня 2022 року розповість вам про фази Місяця і знаки зодіаку, в яких він перебуває, а також характеристику кожного місячного дня.

Як Місяць впливає на життя людей, які дні обіцяють бути вдалішими, а які найнебезпечнішими, дізнайтеся з місячного календаря на період 18-24 квітня 2022 року.

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Місячний календар по днях на тиждень 18-24 квітня 2022 року

18 квітня, понеділок – 18-й місячний день

Місяць перебуває у знаку Скорпіон. Фаза Місяця – повня. День прояву внутрішньої сутності, коли можна відкрити таємні куточки власної свідомості.

19 квітня, вівторок – 19-й місячний день

Місяць перебуває у знаку Стрілець. Фаза Місяця – повня. Сатанинський важкий день, коли можна легко піддатися спокусам та обману.

20 квітня, середа – 19-й місячний день

Місяць перебуває у знаку Стрілець. Фаза Місяця – повня. Складний день, коли емоції та пристрасті виходять на перший план.

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21 квітня, четвер – 20-й місячний день

Місяць перебуває у знаку Козоріг. Фаза Місяця – повня. День духовного зростання і перемоги, вам усе під силу, ви впораєтеся з будь-якими завданнями.

22 квітня, п'ятниця – 21-й місячний день

Місяць перебуває у знаку Козоріг. Фаза Місяця – повня. Активний день, коли на перший план виходять такі якості, як сміливість, відвага, ризикованість.

23 квітня, субота – 22-й місячний день

Місяць перебуває у знаку Водолій. Фаза Місяця – остання чверть о 14:57. День мудрості та отримання знань, не пропустіть можливість пізнати нове.

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24 квітня, неділя – 23-й місячний день

Місяць перебуває у знаку Водолій. Фаза Місяця – остання чверть. Тяжкий день, коли бажано стримувати свої емоції.

Раніше ми публікували календар вихідних днів та свят у квітні 2022 року в Україні.