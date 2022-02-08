Прогноз астролога на день 8 февраля – не смотритесь в зеркало

Сегодня будет точная фаза Луны – первая четверть (в 15:50 по киевскому времени). Поэтому день может оказаться неординарным. Готовьтесь к важным событиями. Кроме того, сегодня легко оказаться в плену иллюзий и принять неверное решение. И еще, следует обратить внимание на самочувствие. Об этом предупреждают астрологи, составляющие прогнозы для "Сегодня".
"В период, близкий к Первой четверти, становятся уязвимыми бронхи. Возрастает риск инфекций, простуд. Стоит обратить особое внимание на меры защиты – ходите в маске в общественных местах. Если сегодня появились симптомы вирусной инфекции, нужно максимально внимательно к этому относиться, не запускать болезнь, не пытаться ее перебегать", – говорят наши астрологи.
В целом, день они называют умеренно благоприятным. Можно заниматься обычными делами, нет предостережений для бизнеса, а также общения с коллегами и друзьями. Без проблем можно идти на свидание, развлекаться, делать покупки. Нет ограничений для путешественников.
В классических трактатах по астрологии о дне с расположением светил, как 8 февраля, написано:
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- полезно отправляться в путешествие или находиться в дороге;
- хорошо работать на свежем воздухе, заниматься спортом;
- заболевания, начавшиеся сегодня, опасны, но хорошо лечатся;
- есть риск отравлений;
- нельзя смотреться в зеркало – это забирает силы; очень плохо сегодня разбить зеркало.
Приметы дня: если давит в груди, значит, у вас накопилось много проблем, решить которые возможно, прибегнув к советам духовного лица. 2) если у кормящей матери исчезло молоко, ребенок будет наказан.
Цвета удачи в одежде: красный, черный. Белый категорически не рекомендуется.
Камни-талисманы: жемчуг, александрит, раухтопаз
Значение сновидений: сны могут сбыться – но не скоро.
Каким знакам повезет: Тельцы, Раки, Девы.
Кому надо соблюдать осторожность: Близнецы, Стрельцы, Водолеи.