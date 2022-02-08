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СЕГОДНЯ Лайфхакер Астрология

Прогноз астролога на день 8 февраля – не смотритесь в зеркало

Ольга Дударенко Ольга Дударенко Астролог Андрей Бугулов
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8 февраля, 05:00
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Астрологи предупреждают о том, что сегодня вырастет риск инфекционных заболеваний: начавшаяся болезнь может быть опасной, но хорошо отреагирует на лечение

Сегодня будет точная фаза Луны – первая четверть (в 15:50 по киевскому времени). Поэтому день может оказаться неординарным. Готовьтесь к важным событиями. Кроме того, сегодня легко оказаться в плену иллюзий и принять неверное решение. И еще, следует обратить внимание на самочувствие. Об этом предупреждают астрологи, составляющие прогнозы для "Сегодня".

"В период, близкий к Первой четверти, становятся уязвимыми бронхи. Возрастает риск инфекций, простуд. Стоит обратить особое внимание на меры защиты – ходите в маске в общественных местах. Если сегодня появились симптомы вирусной инфекции, нужно максимально внимательно к этому относиться, не запускать болезнь, не пытаться ее перебегать", – говорят наши астрологи.

В целом, день они называют умеренно благоприятным. Можно заниматься обычными делами, нет предостережений для бизнеса, а также общения с коллегами и друзьями. Без проблем можно идти на свидание, развлекаться, делать покупки. Нет ограничений для путешественников.

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В классических трактатах по астрологии о дне с расположением светил, как 8 февраля, написано:

  • полезно отправляться в путешествие или находиться в дороге;
  • хорошо работать на свежем воздухе, заниматься спортом;
  • заболевания, начавшиеся сегодня, опасны, но хорошо лечатся;
  • есть риск отравлений;
  • нельзя смотреться в зеркало – это забирает силы; очень плохо сегодня разбить зеркало.

Приметы дня: если давит в груди, значит, у вас накопилось много проблем, решить которые возможно, прибегнув к советам духовного лица. 2) если у кормящей матери исчезло молоко, ребенок будет наказан.

Цвета удачи в одежде: красный, черный. Белый категорически не рекомендуется.

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Камни-талисманы: жемчуг, александрит, раухтопаз

Значение сновидений: сны могут сбыться – но не скоро.

Каким знакам повезет: Тельцы, Раки, Девы.

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Кому надо соблюдать осторожность: Близнецы, Стрельцы, Водолеи.

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