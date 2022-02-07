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Три знака, которым на этой неделе точно повезет – 7 – 13 февраля

Ольга Дударенко Ольга Дударенко Астролог Андрей Бугулов
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7 февраля, 10:00
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В ближайшие дни для исполнения ваших желаний точно потребуется немного везения, утверждают астрологи, которые составили для нас свой прогноз

Из-за особенностей расположения светил, везение в делах будет играть большую роль во всем, что касается вопросов карьеры и личных отношений. Так считают астрологи, которые делают прогнозы для "Сегодня".

Даже если вы все тщательно продумываете, рассчитываете свои действия, то наверняка в ближайшие дни возникнет потребность в небольшом везении. Нужно чуточку удачи, чтобы все сложилось, как вы хотите. Это будет весьма распространенная мысль в ближайшие семь дней. Кому особенно повезет 7 – 13 февраля?

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Дева (22 августа – 23 сентября)

Вы сейчас без всякого сомнения чем-то увлечены. Не конкретным человеком, а скорее идеей. Но идея эта земная, материальная. Весьма вероятно, что это любовные приключения. Но может быть это новое хобби или вы нашли какой-то тайный источник доходов, связанный с немалым риском. Как бы то ни было, но какая-то идея завладела вашим вниманием, а все остальное вам сейчас не интересно.

И тут вас ждет сразу две удачи. Первая в том, что задуманное вами вероятно осуществится. Причем, даже особых усилий с вашей стороны не потребуется. Нужно только одно – решительность. Ее у вас сейчас достаточно.

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Вторая удача в том, что дела, на которые вы сейчас немного забили, будут осуществляться сами собой или же при вашем минимальном участии. Но так будет продолжаться недолго. Поэтому срочно начинайте думать о том, как упорядочить свои дела.

Ну и еще в кое-каких мелочах вам будет везти. Например, вы проспали на работу и пришли на пару часов позже. А никто и не заметил. Еще вариант, вы вернулись из офиса поздно ночью, на рубашке у вас следы губной помады. Жена бросила рубашку в стирку и не обратила внимания.

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Водолей (21 января – 19 февраля)

У вас на следующей неделе везение совершенно особое. Оно придет на фоне неопределенности в жизни.

Активизировались сплетники и завистники, на работе вас критикуют. Вы и сами понимаете, что оказались в непростой ситуации – вокруг недоброжелатели. И переживаете из-за этого.

Но удача сейчас на вашей стороне. Это означает, что над вами сгущаются тучи, но грозы не будет. Потери в карьере или личной жизни сейчас кажутся реальной перспективой. Но вам нужно просто переждать, пересидеть сложное время.

Даже активных действий предпринимать не нужно. Все должно наладится само собой. Или же потребует от вас незначительных шагов. Главное сейчас – действовать рационально и взвешивать каждое свое решение.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

На этой неделе вы сумеете осуществить свои желания, благодаря счастливому стечению обстоятельств. Но вам нельзя действовать в одиночку – ничего не получится. Ищите людей, которые могут повлиять, оказать протекцию, просто помочь. Это ключ к решению всех вопросов. И на таких людей вам сейчас будет по-настоящему везти. Поэтому скорее всего вы добьетесь воплощения своих планов в жизнь. Причем, сможете сделать все легко, без видимых усилий.

Не бойтесь просить об одолжении или содействии. Важно быть готовым к другому. За любую помощь, которую вы сейчас получите, в будущем, может быть и не таком уж близком, придется отплатить той же монетой. Но ведь это справедливо?

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