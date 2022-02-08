Сьогодні 04:45 на
Фрістайл
Жінки, вільні дисципліни, біг-ейр
Фінальний заїзд
Сьогодні 05:00 на
Гірськолижний спорт
Чоловіки, супергігант
Фінал
Сьогодні 08:05 на
Керлінг
Змішані пари
Матч за бронзу
Сьогодні 09:36 на
Сноуборд
Жінки, паралельний гігантский слалом
Фінал
Сьогодні 09:43 на
Сноуборд
Чоловіки, паралельний гігантский слалом
Фінал
Сьогодні 10:30 на
Біатлон
Чоловіки, індивідуальні
перегони, 20 км. Фінал
Сьогодні 12:30 на
Ковзанярський спорт
Чоловіки, 1500 м
Фінал
Сьогодні 13:47 на
Лижні гонки
Жінки, спринт
Вільний стиль, фінал
Сьогодні 14:00 на
Лижні гонки
Чоловіки, спринт
Вільний стиль, фінал
Сьогодні 14:05 на
Керлінг
Змішані пари
Фінал
Сьогодні 15:35 на
Санний спорт
Жінки
4-а спроба
Завтра 05:45 на
Фрістайл
Чоловіки, вільні дисципліни, біг-ейр
Фінальний заїзд
Завтра 07:45 на
Гірськолижний спорт
Жінки, слалом
2-й заїзд
Завтра 09:45 на
Сноуборд
Жінки, сноуборд-крос
Фінал
Завтра 13:00
Лижне двоборство
Індивідуальна першість Гундерсена, 10 км. Звичайний
трамплін. Лижні гонки
Завтра 15:20 на
Шорт-трек
Чоловіки, 1500 м
Фінал А
Завтра 15:35 на
Санний спорт
Двійки
2-а спроба
10 лютого 03:30 на
Фігурне катання
Чоловіки, довільна
програма. Фінал
10 лютого 04:25 на
Сноуборд
Жінки, сноуборд-хафпайп
3-й фінальний заїзд
10 лютого 08:15 на
Гірськолижний спорт
Чоловіки, гірськолижна
комбінація, слалом. Фінал
10 лютого 09:00 на
Лижні гонки
Жінки, 10 км
Класичний стиль. Фінал
10 лютого 09:15 на
Сноуборд
Чоловіки, сноуборд-кросс
Фінал
10 лютого 13:50 на
Фрістайл
Змішані команди
Акробатика, другий фінал
10 лютого 14:00 на
Ковзанярський спорт
Жінки, 5000 м
Фінал
10 лютого 15:30 на
Санний спорт
Командні змагання
Естафета. Фінал
Лайфхакер
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
Олімпіада 2022 Олімпіада 2022 💰 Суд над Кузьміних 🏆 ТОП-рейтинги 🔔 Загроза війни з Росією
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Лайфхакер Астрологія

Прогноз астролога на день 8 лютого – не дивіться у дзеркало

Ольга Дударенко Ольга Дударенко Астролог Андрій Бугулов Астролог
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
8 лютого, 05:00
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Астрологи попереджають про те, що сьогодні зросте ризик інфекційних захворювань: хвороба, що почалася, може бути небезпечною, але добре відреагує на лікування

Сьогодні буде точна фаза Місяця – перша чверть (О 15:50 за київським часом). Тому день може бути неординарним. Готуйтесь до важливих подій. Крім того, сьогодні легко опинитися в полоні ілюзій та прийняти неправильне рішення. І ще слід звернути увагу на самопочуття. Про це попереджають астрологи, складові прогнози для "Сегодня".

"У період, близький до Першої чверті, стають уразливими бронхи. Зростає ризик інфекцій, застуд. Варто звернути особливу увагу на заходи захисту – ходіть у масці у громадських місцях. Якщо сьогодні з'явилися симптоми вірусної інфекції, потрібно максимально уважно ставитися до цього, не запускати хворобу, не намагатися її перебігати", – кажуть наші астрологи.

Загалом день вони називають помірно сприятливим. Можна займатися звичайними справами, немає застережень для бізнесу, а також спілкування з колегами та друзями. Без проблем можна йти на побачення, розважатися, робити покупки. Немає обмежень для мандрівників.

Реклама

У класичних трактатах з астрології про день із розташуванням світил, як 8 лютого, написано:

  • корисно вирушати у подорож чи перебувати у дорозі;
  • добре працювати на свіжому повітрі, займатися спортом;
  • захворювання, що почалися сьогодні, небезпечні, але добре лікуються;
  • є ризик отруєнь;
  • не можна дивитися у дзеркало – це забирає сили; дуже погано сьогодні розбити дзеркало.

Прикмети дня: якщо тисне в грудях, значить, у вас накопичилося багато проблем, вирішити які можливо, вдавшись до порад духовної особи. 2) якщо у матері-годувальниці зникло молоко, дитина буде покарана.

Кольори удачі в одязі : червоний Чорний. Білий категорично не рекомендується.

Реклама

Камені-талісмани : перли, олександрит, раухтопаз.

Значення сновидінь : сни можуть збутися – але не скоро

Яким знакам пощастить : Тельці, Раки, Діви.

Реклама

Кому треба бути обережними : Близнюки, Стрільці, Водолії.

Читайте також:

Ольга Дударенко
Ольга Дударенко Астролог Більше статей автора
Андрій Бугулов Астролог Більше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в Тelegram Пiдпишись на RSS-канал Гугл новости Life Сьогоднi на Google News
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Лайфхакер
Показати ще
Лайфхаки для життя
Більше новин
Реклама на segodnya.ua Реклама
Останні новини
Більше новин
Всі новини Life
Показати більше
Все про зірок
Більше новин
Привітання на усі випадки життя
Doodle Сьогодні
8 лютого. Сенфорд Флемінг. 143 роки тому (у 1879-му) цього дня на конференції в Канадському інституті Торонто шотландський інженер-залізничник запропонував ввести у всьому світі часові пояси…
Історія дня - за хвилину
Місячний календар на тиждень
7 — 13 лютого
Вплив на життя
Сприятливі та небезпечні дні у лютому
Місячний календар
Що треба робити?

TV News

Covid’19

Головні теми

Погода

Гороскоп
Лайфхакер
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти