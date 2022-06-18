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Три самых меркантильных знака зодиака: гороскоп для всех

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня
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18 июня, 20:00
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Узнайте, какие знаки способны сделать все ради собственной выгоды, согласно гороскопу.
Самые меркантильные знаки зодиака
Самые меркантильные знаки зодиака / Фото: Коллаж: Сегодня

Ранее мы уже рассказывали о знаках зодиака, у которых все получается. Эти люди считаются самыми умелыми , талантливыми, всемогущими. И за что бы ни взялся такой человек, у него все выходит лучше и качественнее других.

Но есть и другие интересные качества, которыми людей наделяют созвездия , под которыми они рождаются. Какие знаки можно назвать настоящими скупердяями, которые шагу не ступят без собственной выгоды? Узнайте из гороскопа.

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Дева

Дева (22 августа – 23 сентября)
Дева (22 августа – 23 сентября) / Фото: Коллаж: Сегодня

Девы по природе своей стремятся к порядку во всем , в том числе и в собственном кошельке. Они точно знают, чего хотят от жизни, понапрасну не бросают деньги на ветер и умеют добиваться поставленных амбициозных целей. При заключении сделки и даже при выборе партнера не последнее место занимает собственная выгода.

Скорпион

Скорпион (24 октября – 23 ноября)
Скорпион (24 октября – 23 ноября)

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Себялюбивые Скорпионы наделены врожденной интуицией и тяге к денежной независимости. Им претит сама мысль показаться в обществе без денег или на мели. А потому они готовы идти по головам ради обретения финансового благополучия , чтобы затем демонстративно шиковать и ни в чем себе не отказывать.

Козерог

Козерог (23 декабря – 20 января)
Козерог (23 декабря – 20 января) / Фото: Коллаж: Сегодня

Практичные и рассудительные Козероги часто бывают неимоверно скупыми. Они способны перенести многие сложности, в том числе готовы экономить даже на мелочах . Эти карьеристы до мозга костей стремятся доказать окружающим свою успешность. А потому готовы много зарабатывать и тратить так, чтобы не остаться на мели.

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Ранее мы рассказывали о знаках зодиака, которые могут предсказывать будущее. А также узнайте, кому обязательно повезет в любви в 2022 году.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня Больше статей автора
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