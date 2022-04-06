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Три знака зодиака, которые умеют любить

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6 апреля, 19:32
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Узнайте, кто по гороскопу считается самым верным, преданным и любящим знаком зодиака.
Какие знаки зодиака умеют любить больше других
Какие знаки зодиака умеют любить больше других / Фото: Pexels, Коллаж: Сегодня

Ранее мы уже рассказывали о самых страстных и сексуальных знаках зодиака. Они заводят, будоражат, притягивают, но вот умеют ли они любить по-настоящему или же просто сводят с ума своим имиджем?

Есть в зодиакальном круге и такие знаки, которые ради своей любви сами готовы на подвиги и безрассудные поступки. Астрологи составили гороскоп тех людей, которые умеют любить по-настоящему .

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Телец

Телец (21 апреля – 21 мая)
Телец (21 апреля – 21 мая) / Фото: Коллаж: Сегодня

Способность любить – одна из самых важных особенностей этого знака. Тельцы стремятся встретить любимого человека, чтобы, как в сказке, делить с ним все и в горе, и в радости . Для них понятия любви, верности и преданности – не пустой звук. Причем, с годами размеренная и спокойная любовь Тельца только крепнет, а в союзе с ним появляются доверие и уважение. Для полного счастья Тельцам важно каждый вечер засыпать в объятиях любимого человека.

Весы

Весы (24 сентября – 23 октября)
Весы (24 сентября – 23 октября) / Фото: Коллаж: Сегодня

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Это только со стороны может показаться, что Весы находятся в вечном поиске любви, все время сомневаясь и взвешивая все "за" и "против". Однако, когда их накрывает настоящее чувство, нет более ответственного знака. Им, как воздух, нужен человек, который способен ответить на нежные чувства, а сами Весы взамен могут дать колоссальную поддержку партнеру . В таком союзе всегда найдется место духовной близости, а это редкость. В понимании Весов, это и есть настоящая любовь.

Стрелец

Стрелец (24 ноября – 22 декабря)
Стрелец (24 ноября – 22 декабря) / Фото: Коллаж: Сегодня

Когда у Стрельцов наступает тот самый роковой момент в жизни, они считают его очень важным и значимым. А человека, в которого влюбляются представители этого знака, они просто боготворят . И тогда их жизнь меняется кардинальным образом. Стрельцы забывают о своих увлечениях и привычках, всецело переключая внимание на избранника, стараясь постоянно находиться в его обществе – как будто пребывая в этой вселенной. И готовы на настоящие подвиги ради своей любви.

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Ранее мы рассказывали, кто три самых мужественных знака зодиака.

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