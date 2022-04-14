Как быстро высушить волосы без фена: советы на все случаи

Тепло и ветер можно обеспечить волосам другими способами

Как высушить волосы без фена / Фото: Unsplash, Коллаж: Сегодня

Нет света, вы в дороге, в гостях – мало ли какие еще обстоятельства могут возникнуть, когда нужно побыстрее высушить волосы, а возможности воспользоваться феном нет .

Зато есть несколько хитростей, которые помогут значительно ускорить процесс сушки волос и без фена. Выбирайте, какой подходит именно вам.

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Как высушить волосы без фена: лайфхаки

Лайфхак 1. Кондиционер

Во время мытья головы используйте кондиционер. Он создает защитное покрытие на волосинках , за счет которого они не впитывают лишнюю влагу и быстрее сохнут.

Лайфхак 2. Полотенце

После душа замотайте волосы в полотенце / Фото: unsplash

Подойдут махровые, вафельные, а также полотенца из микрофибры – они лучше всего впитывают влагу . Запаситесь сразу двумя или даже тремя. Промокните мокрую голову одним полотенцем. Затем вторым, и наконец, оберните уже частично просушенные волосы третьим. С каждым разом влаги в ваших прядях будет становиться все меньше и меньше.

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Лайфхак 3. Утюг

Разумеется, мы не предлагаем вам гладить пряди утюгом. Но зато вы можете воспользоваться его высокой температурой для скорейшего высушивания шевелюры. Для этого прогладьте полотенце – хорошо разогретая ткань намного быстрее впитает влагу с прядей.

Лайфхак 4. Бумажные полотенца

Более тщательно просушить волосы помогут не тканевые, а бумажные полотенца, причем многослойные . Отделяйте небольшие пряди волос и промакивайте бумажными салфетками от корней до самых кончиков.

Лайфхак 5. Расческа

Лучше взять расческу с широкими зубцами / Фото: unsplash

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Расчесывая мокрые волосы, используйте расческу с широкими зубьями . Благодаря этому, через волосы будет проходить больше воздуха, и процесс сушки заметно ускорится.

Лайфхак 6. Пальцы

Чаще встряхивайте волосы / Фото: unsplash

Как и в случае с бельем, волосы быстрее сохнут за счет притока воздуха . После того, как вы сняли полотенце, хорошенько потрясите головой в разные стороны. А затем периодически руками подбивайте и встряхивайте пряди, чтобы они лучше обвевались воздухом.

Лайфхак 7. Косметика

Уходовая косметика поможет высушить волосами / Фото: unsplash

Побыстрее убрать влагу с волос поможет уходовая косметика, которая в своем составе сдержит спирт . Он делает пряди менее пушистыми, и они быстрее сохнут. После манипуляций с полотенцем нанесите на волосы крем, пенку или лосьон и пальцами пройдитесь по прядям. Но не частите такими методами сушки, потому что спиртосодержащие средства делают волосы тонкими и ломкими.

Лайфхак 8. Вентилятор

Вентилятором сушить волосы опасно / Фото: unsplash

В некоторых случаях заменить фен можно вентилятором, особенно если в нем есть режим тепла. Но имейте в виду, что это экстремальный вид сушки . Ни в коем случае не приближайтесь к решетке с лопастями, чтобы на них случайно не намотались волосы. И на ветру после душа велик риск заболеть.

Лайфхак 9. Солнце

Солнце и ветер – натуральная сушка волос / Фото: unsplash

В теплое время выйдите на солнце – это самый простой и натуральный способ быстро высохнуть . Только волосы предварительно пропитайте термозащитой.

Ранее мы рассказывали, как сделать, чтобы волосы не жирнели быстро.