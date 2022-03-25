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Как красиво подстричь мужчину с помощью машинки – советы профессионала

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25 марта, 17:28
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Речь пойдет о стрижке короткий полубокс, одной из самых распространенных. Используются стандартные насадки – 3, 6, 9, 12 миллиметров
Как подстричь мужчину машинкой
Как подстричь мужчину машинкой / Фото: pexels.com

Несмотря на то, что речь пойдет о мужской стрижке, этот материал может пригодиться женщинам прежде всего. Впрочем, как и лайфхаки о том, как быстро завести машину, если аккумулятор вдруг заглох.

В условиях, когда мастера найти сложно, на помощь приходит машинка для стрижки. Она есть в каждом доме, где есть мужчина.

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Все советы от профессионального парикмахера Kamil Kerimov.

Как подстричь мужчину в домашних условиях

Используем стандартные насадки – 3, 6, 9, 12 миллиметров. Для теменной зоны и задней части головы берите насадку 12 миллиметров.

На первом этапе не нужно сбривать много. Затем нужно сдуть волосы феном, второй этап – более тщательное срезание волос.

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Сначала движения должны быть против волос. Далее – по диагонали и по часовой стрелке. Справа налево.

Для висков, за ушами и затылочной зоны – насадка 3 миллиметра.

Для зоны ближе к макушке головы используется насадка 6 миллиметров. На этом этапе нужно открыть нож машинки и продолжать стричь.

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Завершайте стрижку насадкой 9 миллиметров. Пройтись ею нужно по всей голове.

Подробней технику стрижки короткий полубокс смотрите в видео.

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