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Лунный календарь стрижек на апрель-2022

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27 марта, 15:26
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Благоприятные и неблагоприятные дни лунного календаря в апреле 2022 года, когда можно стричься, а в какие дни не стоит браться за ножницы
Лунный календарь стрижек
Лунный календарь стрижек / Фото: Pinterest, Коллаж: Сегодня

Когда можно стричься в апреле 2022 года, согласно лунному календарю, чтобы волосы радовали своим здоровьем и сияли красотой, а прическа приносила удачу? В какие дни апреля не стоит посещать парикмахерскую? Смотрите подробный лунный календарь для стрижки волос в апреле-2022 и планируйте смену весеннего имиджа.

Лунный календарь на апрель-2022: когда стричь волосы

1 апреля – 30, 1 лунный день. Стрижка на стыке лунных дней способна придать вам новых сил для дальнейших планов и работы.

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2 апреля – 2 лунный день. Лунный календарь стрижек на сегодня не советует обрезать волосы в фазу новолуния.

Когда стричь волосы / Фото: pinterest
Когда стричь волосы / Фото: pinterest

3 апреля – 3 лунный день. Стрижка волос по лунному календарю в этот день будет способствовать росту и раскрытию внутренних потенциалов.

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4 апреля – 4 лунный день. Лунный календарь для стрижек предостерегает от любых манипуляций с волосами сегодня, что чревато плохим самочувствием.

5 апреля – 5 лунный день. Период, когда можно стричь волосы и даже экспериментировать со своей внешностью – вы останетесь довольны.

6 апреля – 6 лунный день. Благоприятный период в лунном календаре для стрижки волос, придающий силы.

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Когда стричь волосы / Фото: pinterest
Когда стричь волосы / Фото: pinterest

7 апреля – 7 лунный день. Время, когда лучше стричь волосы, чтобы получить финансовое благополучие.

8 апреля – 8 лунный день. Сегодня не рекомендуется стричь волосы, иначе вы можете навлечь проблемы на бизнес.

9 апреля – 9 лунный день. Совершенно неподходящий день для укорачивания волос, привлекающий негативную энергетику.

10 апреля – 10 лунный день. Лунный календарь для стрижки указывает, что можно слегка укоротить челку или кончики волос.

11 апреля – 11 лунный день. Откажитесь от идеи укоротить волосы, потому что день чреват плохим самочувствием.

12 апреля – 12 лунный день. Это день, когда нужно стричь волосы, чтобы укрепить и оздоровить ослабленную шевелюру.

13 апреля – 13 лунный день. Благоприятный день для укорачивания волос, вы будете довольны результатом и получите заряд позитива.

Когда стричь волосы / Фото: pinterest
Когда стричь волосы / Фото: pinterest

14 апреля – 14 лунный день. Хороший период, чтобы изменить свой внешний вид, постричь волосы и сделать новую прическу.

15 апреля – 15 лунный день. Стрижка сегодняшнего дня может вас расстроить и испортить настроение.

16 апреля – 16 лунный день. Обрезая волосы в этот день, вы уменьшаете свои шансы на достижение успеха.

17 апреля – 17 лунный день. Неподходящий день для укорачивания волос, стрижка вызовет разногласия в семье.

18 апреля – 18 лунный день. Нейтральный период для изменения длины волос, смена прически вам не навредит.

19 апреля – 19 лунный день. Сегодня не стоит стричься коротко, а вот освежить кончики локонов будет полезно.

20 апреля – 19 лунный день. День не подходит для короткой стрижки, но неплохо провести оздоровление волос.

21 апреля – 20 лунный день. Не стригитесь в этот день, смена прически может спровоцировать болезнь.

Когда стричь волосы / Фото: pinterest
Когда стричь волосы / Фото: pinterest

22 апреля – 21 лунный день. Ваша прическа привлечет внимание противоположного пола и укрепит партнерские связи.

23 апреля – 22 лунный день. Сегодня не нужно чересчур укорачивать волосы, иначе вы укоротите свою удачу.

24 апреля – 23 лунный день. Совершенно неподходящий день для манипуляций с волосами, приводящий к неприятностям.

25 апреля – 24 лунный день. Сегодня не нужно стричь волосы, лучше займитесь их оздоровлением.

26 апреля – 25 лунный день. После сегодняшних манипуляций и стрижки волосы будут непослушными.

27 апреля – 26 лунный день. Сегодня не самый лучший день для стрижки, вы рискуете подпортить здоровье своих волос.

Когда стричь волосы / Фото: pinterest
Когда стричь волосы / Фото: pinterest

28 апреля – 27 лунный день. Хорошее время, когда стричь волосы по лунному календарю рекомендуется для полной смены вашего имиджа.

29 апреля – 28 лунный день. Неудачный день для укорачивания волос, вы рискуете вместе с локонами укоротить и свою удачу.

30 апреля – 29, 1 лунный день. Стрижка на стыке лунных дней способна придать вам новых сил для дальнейших планов и работы.

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