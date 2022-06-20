Петров пост-2022: тематические картинки и поздравления

Сегодня стартовал Петров пост-2022: желаем терпения, сил, выдержки и здоровья.

Петров пост: картинки, открытки, стихи и поздравления / Фото: Pinterest, Unsplash, Коллаж: Сегодня

Сегодня, 20 июня, начался многодневный летний Петров пост-2022 , который посвящен святым первоверховным апостолам Петру и Павлу.

Если вы и ваша семья решили в этом году соблюдать Апостольский пост , вам будет полезно узнать, что нельзя делать и что можно есть в этот период.

Реклама

Желаем вам крепкого здоровья, мира, благополучия, веры и надежды. Мы подготовили для вас красивые картинки и добрые поздравления с началом Петрова поста .

Милые пожелания в Петров пост в стихах

***

Пост в честь Апостолов – великий день,

Святой, особый, добрый летний праздник,

Сегодня очищается душа,

И стороной обходят все ненастья.



Сегодня пожелаю я всех благ,

Пускай Святые дом оберегают,

И на пути не ведай ты преград,

Пускай тебя Всевышний защищает.

Реклама

Поздравления и картинки с началом Петрова поста / Фото: pozdrawlyai.ru

***

Сегодня начало Петрова поста,

Я с этим тебя поздравляю,

Пусть пища, хоть будет постна и проста,

Я бодрости духа желаю.

Пусть в доме твоем мир и радость живут,

Все будет в порядке, по чести,

Согласие будет, тепло и уют

С удачей и верою вместе!

Реклама

Петров пост: милые картинки и поздравления / Фото: pinterest

***

Строгий пост – душе подмога.

Петр и Павел, помогите,

Веру в истинного Бога

В нас вы, грешных, укрепите.

В этот пост молиться будем,

Мир и чудо к нам явилось –

Христианам, добрым людям

Царство Бога приоткрылось.

Петров пост: красивые открытки / Фото: pozdrawlyai.ru

Петров пост: поздравления в прозе

***

Начался Апостольский пост – подходящее время подумать и осознать, что значит быть верующим, быть христианином. Пусть же этот пост даст каждому из нас понимание настоящих духовных ценностей и знание о том, что избранный путь верен. Желаем соблюсти пост до самого его окончания.

Апостольский пост в честь Петра и Павла / Фото: pozdrawlyai.ru

***

Попросим у Господа прощения за все прегрешения. Пусть святые Петр и Павле нам помогут. Пусть душа очистится к великому празднику – дню апостолов Петра и Павла, большому событию для всех христиан, когда церковь будет воспевать твердость Петра и разум Павла.

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в июне 2022 года в Украине. Также рассказывали, когда будут Спасы в 2022 году.