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Петров пост-2022: тематические картинки и поздравления

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня
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20 июня, 08:50
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Сегодня стартовал Петров пост-2022: желаем терпения, сил, выдержки и здоровья.
Петров пост: картинки, открытки, стихи и поздравления
Петров пост: картинки, открытки, стихи и поздравления / Фото: Pinterest, Unsplash, Коллаж: Сегодня

Сегодня, 20 июня, начался многодневный летний Петров пост-2022 , который посвящен святым первоверховным апостолам Петру и Павлу.

Если вы и ваша семья решили в этом году соблюдать Апостольский пост , вам будет полезно узнать, что нельзя делать и что можно есть в этот период.

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Желаем вам крепкого здоровья, мира, благополучия, веры и надежды. Мы подготовили для вас красивые картинки и добрые поздравления с началом Петрова поста .

Милые пожелания в Петров пост в стихах

***

Пост в честь Апостолов – великий день,
Святой, особый, добрый летний праздник,
Сегодня очищается душа,
И стороной обходят все ненастья.

Сегодня пожелаю я всех благ,
Пускай Святые дом оберегают,
И на пути не ведай ты преград,
Пускай тебя Всевышний защищает.

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Поздравления и картинки с началом Петрова поста
Поздравления и картинки с началом Петрова поста / Фото: pozdrawlyai.ru

***

Сегодня начало Петрова поста,
Я с этим тебя поздравляю,
Пусть пища, хоть будет постна и проста,
Я бодрости духа желаю.
Пусть в доме твоем мир и радость живут,
Все будет в порядке, по чести,
Согласие будет, тепло и уют
С удачей и верою вместе!

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Петров пост: милые картинки и поздравления / Фото: pinterest
Петров пост: милые картинки и поздравления / Фото: pinterest

***

Строгий пост – душе подмога.
Петр и Павел, помогите,
Веру в истинного Бога
В нас вы, грешных, укрепите.
В этот пост молиться будем,
Мир и чудо к нам явилось –
Христианам, добрым людям
Царство Бога приоткрылось.

Петров пост: красивые открытки
Петров пост: красивые открытки / Фото: pozdrawlyai.ru

Петров пост: поздравления в прозе

***

Начался Апостольский пост – подходящее время подумать и осознать, что значит быть верующим, быть христианином. Пусть же этот пост даст каждому из нас понимание настоящих духовных ценностей и знание о том, что избранный путь верен. Желаем соблюсти пост до самого его окончания.

Апостольский пост в честь Петра и Павла
Апостольский пост в честь Петра и Павла / Фото: pozdrawlyai.ru

***

Попросим у Господа прощения за все прегрешения. Пусть святые Петр и Павле нам помогут. Пусть душа очистится к великому празднику – дню апостолов Петра и Павла, большому событию для всех христиан, когда церковь будет воспевать твердость Петра и разум Павла.

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в июне 2022 года в Украине. Также рассказывали, когда будут Спасы в 2022 году.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня Больше статей автора
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