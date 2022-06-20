Петров пост-2022: тематические картинки и поздравления

Сегодня, 20 июня, начался многодневный летний Петров пост-2022 , который посвящен святым первоверховным апостолам Петру и Павлу.
Если вы и ваша семья решили в этом году соблюдать Апостольский пост , вам будет полезно узнать, что нельзя делать и что можно есть в этот период.
Желаем вам крепкого здоровья, мира, благополучия, веры и надежды. Мы подготовили для вас красивые картинки и добрые поздравления с началом Петрова поста .
Милые пожелания в Петров пост в стихах
***
Пост в честь Апостолов – великий день,
Святой, особый, добрый летний праздник,
Сегодня очищается душа,
И стороной обходят все ненастья.
Сегодня пожелаю я всех благ,
Пускай Святые дом оберегают,
И на пути не ведай ты преград,
Пускай тебя Всевышний защищает.
***
Сегодня начало Петрова поста,
Я с этим тебя поздравляю,
Пусть пища, хоть будет постна и проста,
Я бодрости духа желаю.
Пусть в доме твоем мир и радость живут,
Все будет в порядке, по чести,
Согласие будет, тепло и уют
С удачей и верою вместе!
***
Строгий пост – душе подмога.
Петр и Павел, помогите,
Веру в истинного Бога
В нас вы, грешных, укрепите.
В этот пост молиться будем,
Мир и чудо к нам явилось –
Христианам, добрым людям
Царство Бога приоткрылось.
Петров пост: поздравления в прозе
***
Начался Апостольский пост – подходящее время подумать и осознать, что значит быть верующим, быть христианином. Пусть же этот пост даст каждому из нас понимание настоящих духовных ценностей и знание о том, что избранный путь верен. Желаем соблюсти пост до самого его окончания.
***
Попросим у Господа прощения за все прегрешения. Пусть святые Петр и Павле нам помогут. Пусть душа очистится к великому празднику – дню апостолов Петра и Павла, большому событию для всех христиан, когда церковь будет воспевать твердость Петра и разум Павла.
Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в июне 2022 года в Украине. Также рассказывали, когда будут Спасы в 2022 году.