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9 июля: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор
9 июля, 07:25
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День сахарного печенья, День уничтожения стрелкового оружия – какие еще значимые даты и важные события в истории Украины и мира отмечаются 9 июля.
9 июля: какой сегодня праздник
9 июля: какой сегодня праздник / Фото: Unsplash

Какой сегодня праздник, 9 июля? День сахарного печенья, День уничтожения стрелкового оружия. День преподобного Давида Солунского, Тихвинской иконы Божией Матери – в православном календаре. Давид Земляничник – в народном календаре. Именины празднуют Георгий, Давид, Денис, Иван, Павел, Тихон.

Мы недавно путешествовали за пределами Киева на электрокаре Jaguar и посетили самые инстаграмные места, о которых рассказали здесь.

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Life Сегодня пишут, какой православный праздник у украинцев 9 июля 2021 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых значимых и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 9 июля.

  • Международный день уничтожения стрелкового оружия (Small Arms Destruction Day) – был учрежден ООН в 2001 году.
  • День сахарного печенья (Sugar Cookie Day) – вкусный кондитерский праздник, который из Америки быстро распространился по всему миру среди сладкоежек.
  • День независимости – празднует Аргентина и Южный Судан.

Какой сегодня праздник

9 июля в православной церкви чтится память преподобного Давида Солунского, святого Иоанна, епископа Готского, святителя Дионисия, архиепископа Суздальского. Празднование Лиддской (Римской), Тихвинской и Нямецкой икон Божией Матери.

В народе 9 июля почитался Давид Земляничник. Обычно в этот период люди собирали ягоды земляники, а также листья, которые использовали в медицине.

Приметы на 9 июля

  • если идет дождь, то и все лето будет дождливым;
  • солнечная погода обещает хорошую погоду до осени.
  • хороша земляника, пока роса не спала.

Интересные и важные события в Украине и мире 9 июля

  • 1877 – в Уимблдоне состоялся первый чемпионат по теннису.
  • 1887 – день рождения бумажных салфеток.
  • 1961 – в канадском городе Виннипеге открыт памятник Тарасу Шевченко.

Кто родился 9 июля

  • 1946 – Бон Скотт, австралийский музыкант, вокалист группы AC/DC.
  • 1946 – Митч Митчелл, английский рок-барабанщик.
  • 1951 – Крис Купер, американский актер.
  • 1956 – Том Хэнкс, американский актер, режиссер, продюсер.

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Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в июле 2021 года в Украине.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор

Имеет 10-летний опыт работы в СМИ. Сотрудничала с интернет-изданиями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народных традиций, обычаев, праздников, а также рецептов домашней кухни и лайфхаков.

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