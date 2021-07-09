9 липня: яке сьогодні свято, прикмети і що не можна робити

День цукрового печива, День знищення стрілецької зброї – які ще значущі дати і важливі події в історії України та світу відзначаються 9 липня.

9 липня: яке сьогодні свято / Фото: Unsplash

Яке сьогодні свято, 9 липня? День цукрового печива, День знищення стрілецької зброї. День преподобного Давида Солунського, Тихвінської ікони Божої Матері – в православному календарі. Давид Суничник – у народному календарі. Іменини святкують Георгій, Давид, Денис, Іван, Павло, Тихон.

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Life Сьогодні пишуть, яке православне свято в українців 9 липня 2021 року. Крім цього, ми розповідаємо про найбільш значущі і важливі події, які відбулися в історії у цей день, а також про головні прикмети на 9 липня.

Міжнародний день знищення стрілецької зброї (Small Arms Destruction Day) – був заснований ООН у 2001 році.

– був заснований ООН у 2001 році. День цукрового печива (Sugar Cookie Day) – смачне кондитерське свято, яке з Америки швидко поширилося по всьому світу серед ласунів.

– смачне кондитерське свято, яке з Америки швидко поширилося по всьому світу серед ласунів. День незалежності – святкує Аргентина і Південний Судан.

Яке сьогодні свято

9 липня в православній церкві шанується пам'ять преподобного Давида Солунського, святого Іоанна, єпископа Готського, святителя Діонісія, архієпископа Суздальського. Святкування Ліддської (Римської), Тихвінської і Нямецької ікон Божої Матері.

У народі 9 липня шанувався Давид Суничник. Зазвичай у цей період люди збирали ягоди суниці, а також листя, яке використовували в медицині.

Прикмети на 9 липня

якщо йде дощ, то і все літо буде дощовим;

сонячна погода обіцяє хорошу погоду до осені.

хороша суниця, поки роса не спала.

Цікаві і важливі події в Україні та світі 9 липня

1877 – у Вімблдоні відбувся перший чемпіонат із тенісу.

1887 – день народження паперових серветок.

1961 – в канадському місті Вінніпезі відкрито пам'ятник Тарасу Шевченку.

Хто народився 9 липня

1946 – Бон Скотт, австралійський музикант, вокаліст групи AC/DC.

1946 – Мітч Мітчелл, англійський рок-барабанщик.

1951 – Кріс Купер, американський актор.

1956 – Том Хенкс, американський актор, режисер, продюсер.

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