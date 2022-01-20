Краткий гороскоп на завтра, 21 января для всех знаков Зодиака

Овны должны заняться своим здоровьем. Еще у них будет много мелкой работы.
Тельцы привлекают к себе внимание – это не всегда хорошо. Им лучше лишний раз промолчать, чем доказывать свою правоту.
У Близнецов завтрашний день связан с потерями времени и задержками в работе. Им не стоит нервничать.
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Раков ждут свидания, знакомства и непринужденные разговоры.
Львы могут рассчитывать на денежные поступления и удачные покупки.
Девы будут довольны собой и осуществят намеченные планы без особых проблем.
Весы будут капризничать и жаловаться на жизнь или обсуждать своих друзей.
Скорпионы проведут время в непринужденных разговорах и поездках. Вам могут сделать подарок.
Стрельцы сосредоточатся на работе и могут добиться в ней значительных успехов.
Козерогов ждет удача в делах. Сможете убедить влиятельного человека принять вашу точку зрения или найти инвестора для своего проекта.
Водолеев может ждать удача в бизнесе и разочарование в любви. Им требуется осторожность.
Рыбы добьются успехов в том, что они задумали. Воспользуйтесь представившимися обстоятельствами.
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