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Краткий гороскоп на завтра, 21 января для всех знаков Зодиака

Ольга Дударенко Ольга Дударенко Астролог
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20 января, 17:00
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Прогноз и советы астролога на пятницу, 21 января 2022 года

Овны должны заняться своим здоровьем. Еще у них будет много мелкой работы.

Тельцы привлекают к себе внимание – это не всегда хорошо. Им лучше лишний раз промолчать, чем доказывать свою правоту.

У Близнецов завтрашний день связан с потерями времени и задержками в работе. Им не стоит нервничать.

Раков ждут свидания, знакомства и непринужденные разговоры.

Львы могут рассчитывать на денежные поступления и удачные покупки.

Девы будут довольны собой и осуществят намеченные планы без особых проблем.

Весы будут капризничать и жаловаться на жизнь или обсуждать своих друзей.

Скорпионы проведут время в непринужденных разговорах и поездках. Вам могут сделать подарок.

Стрельцы сосредоточатся на работе и могут добиться в ней значительных успехов.

Козерогов ждет удача в делах. Сможете убедить влиятельного человека принять вашу точку зрения или найти инвестора для своего проекта.

Водолеев может ждать удача в бизнесе и разочарование в любви. Им требуется осторожность.

Рыбы добьются успехов в том, что они задумали. Воспользуйтесь представившимися обстоятельствами.

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