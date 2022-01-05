Лайфхакер
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
🇰🇿 Майдан в Казахстане ⚡ В Харькове обвалился дом ⚽ Челси - Тоттенхэм: онлайн 💼 Политические прогнозы 2022

Handmade снежинки

Гадаем на Рождество

Декор из мандарин

Елочные украшения

Пост к Рождеству

Календарь подарков
СЕГОДНЯ Лайфхакер Праздники

Рождество Христово-2022: самые сильные молитвы

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
5 января, 16:30
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Главная молитва Рождества в православной церкви – это тропарь праздника
Молитва на Рождество Христово
Молитва на Рождество Христово / Фото: Коллаж: Сегодня

7 января христиане восточного обряда в Украине отмечают светлый праздник – рождение спасителя Иисуса Христа. Поэтому в Рождество Христово молитвы к Господу имеют особую силу.

Самые сильные молитвы на Рождество Христово

Главная молитва Рождества в православной церкви – это тропарь праздника, который датируют IV веком. Его поют во время рождественского богослужения и еще несколько дней спустя – вплоть до 13 января. Во время рождественской службы он исполняется несколько раз.

Реклама

Этот текст говорит о познании Бога человеком. Пути к этому познанию могут быть разными – в том числе через научное исследование звезд, как это произошло с волхвами. А именование Христа "Солнцем правды" указывает на спасителя, как на источник жизни и света, чистоты и праведности:

Рождество Твое, Христе Боже наш, озарило мир светом знания, ибо через него звездам служащие звездою были научаемы Тебе поклоняться, Солнцу правды, и знать Тебя, с высоты Восходящее Светило. Господи, слава Тебе!

В рождественские дни в храмах также исполняется особый текст – "Дева днесь Пресущественнаго раждает". Он был написан в начале VI века.

Дева в сей день Сверхсущественного рождает, и земля пещеру Неприступному приносит; Ангелы с пастухами славословят, волхвы же со звездою путешествуют, ибо ради нас родилось Дитя младое, Предвечный Бог.

Также в Рождество Христово можно молиться и об успешном годе для себя, например, о замужестве или удаче.

Реклама

Молитва на Рождество о замужестве

С превеликой радостью обращаюсь к тебе, Матерь Божья.
Ты та, кто наполнила любовью плод чрева своего.
Я, раба Божья (свое имя) молю тебя сейчас о помощи.
Прошу, одари меня любовью взаимной и искренней.
Пошли мне мужа любящего и заботливого,
чтобы я могла растить детей в счастье и радости.
Да святится имя твое. Аминь.

Рождественская молитва Ангелу-Хранителю для детей

"Ангел Божий, хранителю мой святый, на соблюдение мне от Бога данный. Прилежно молю тя, ты мне днесь просвети, и от всякого зла сохрани, ко благому деянию настави, и на путь спасения направи. Аминь".

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в январе 2022 года в Украине.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News

Далее по теме

Все новости
Лайфхакер
Показать еще
Лайфхаки для жизни
Больше новостей
Реклама
Последние новости
Больше новостей
Все новости Life
Показать больше
Все о звездах
Больше новостей
Поздравления на все случаи жизни
Что по любви в 2022 году
Гороскоп для всех знаков зодиака
Кто влюбится, женится
ASMR-проект
10 самых кайфовых звуков зимы
Поймать праздничный вайб
#человек_сего_дня
5 января. Умберто Эко. 90 лет назад (1932) в этот день в итальянской Алессандрии родился ученый, философ и писатель, автор культовых произведений “Имя Розы”, “Маятник Фуко”, “Баудолино” Умберто Эко.…
На встречу с героем!
Финансовый гороскоп на 2022
Гороскоп о деньгах для всех знаков
Кто разбогатеет?
Лунный календарь на неделю
3 - 9 января
Влияние на жизнь
Благоприятные и опасные дни в январе
Лунный календарь
Что нужно делать?

TV News

Covid’19

Главное

Погода

Гороскоп
Лайфхакер
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Главные темы Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять